Las zapatillas Vans se ponen de moda: ¿cómo llevarlas con estilo?

Vans, que pasó de ser la zapatilla de patinaje definitiva a una de las zapatillas imprescindibles, ha crecido exponencialmente desde su fundación en 1966. Hoy, después de más de 50 años en el negocio, la etiqueta y sus zapatillas icónicas son instantáneamente reconocibles en todo el mundo. Un elemento básico para el guardarropa de cualquier caballero, las Vans son versátiles y se pueden usar de innumerables formas. Entonces, no importa cuál sea tu estilo, hay unas Vans para cada estilo.

Una pieza clásica en el guardarropa de todo hombre.

Vans Old Skool

Vans Old Skools son un tipo clásico de zapatillas de la marca. El diseño es un estilo plimsoll grueso con una parte superior baja y suela gruesa. Se ve más comúnmente en estilos de gamuza o cuero y tiene una estética retro fresca. El Old Skool también fue el primer estilo de calzado en presentar el icónico Vans Sidestripe o "Jazz Stripe". Hoy en día, los Old Skools negras con franjas blancas siguen siendo uno de los estilos más reconocibles de la marca.

El modelo clásico de Vans

¿Qué llevar con Vans Old Skool y sus diferentes modelos?

Diseño distinto del Old Skool es ideal para crear un aspecto elegante y se puede usar tanto para informal y casual u ocasiones algo mas elegantes. Si bien Old Skools está disponible en una gama de colores, un estilo clásico en blanco y negro es siempre una excelente opción. Para un look casual moderno y fresco, luce tus Old Schools con un par de chinos y un suéter con una paleta de colores monocromática para agregar el acabado pulido perfecto a su apariencia. A continuación una galería de imágenes para que te inspires.

El diseño de Authentic es tan simple, puede elegir entre mantener su apariencia minimalista con un diseño neutral o condimentar las cosas con un color o patrón más atrevido.

Los Slip-Ons de Vans pueden adaptarse a una variedad de estilos, también pueden adaptarse a una variedad de ocasiones.

El estilo único y acolchado del Sk8-Hi no es fácil de disfrazar, por lo que es mejor ceñirse a los atuendos casuales al lucir este modelo.

Leyenda

Vans High -Tops: Para aprovechar al máximo esta apariencia refinada, intenta combinar estas zapatillas altas blancas con unos jeans azules ajustados, una camisa blanca con botones y una parka. El resultado será un atuendo fresco, contemporáneo y elegante.

Los pantalones joggers con dobladillo elástico son una excelente opción y lucirán muy bien tus zapatillas,

Con medias visibles, optá entre colores neutros para una apariencia clásica y colores o patrones llamativos para un estilo divertido y vanguardista.

Gracias a su diseño clásico y limpio, este estilo de zapatilla es ideal para combinar con piezas más sofisticadas.

¿Cuál de estas combinaciones o modelos usarías?