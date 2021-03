Esta es la tendencia que podrás llevar a los 20 pero también a los 60

La edad se ha vuelto irrelevante para los círculos de moda. El termino ageless que decir sin edad, se escucha como un nuevo tecnicismo dentro del mundo del moda y los analistas. Probando que la edad es sólo un número que entre las nuevas y nuevos consumidores.

Ageless una tendencia sin prejuicios.

Constantemente nos vemos invadidos por campañas poco realistas sobre belleza y juventud, llega una nueva tendencia que podría cambiar todos los precedentes: Ageless. Esta palabra en ningún caso quiere decir que las consumidoras no tengan una edad asumida, sino que visualmente y también de manera espiritual no representan una edad particular.

Atreverse hacer uno mismo y vivir la vida al máximo.

La tendencia que llama poderosamente la atención el rápido envejecimiento de la población que en los próximos años generará sin lugar a dudas más clientas mayores. Este término en moda se utiliza para nombrar a una nueva generación de adultos que no quiere quedar fuera de las tendencias, es un grupo que consumió moda toda su vida y ahora por tener otra edad no dejará de hacerlo.

Old is the new black

Ser uno mismo sin importar el que dirán.

El pronostico dice que en los próximos 10 años tanto hombre y mujeres se fragmentarán en “las nuevas tribus grey (gris)”. El consumo no se dirigiría a un target de 25 ó 35 años de edad como muchas marcas hacen, sino a hombre y mujeres mayores de 60 años que se preocupan por cómo se ven, tienen la moda como un ítem importante en su vida y cada día buscan nuevos productos especiales para ellos y ellas.

El target se reinventa

Se rejuvenece el espíritu

La población envejece y este nuevo nicho de consumo no tiene aún cubierta todas sus necesidades.

Es una oportunidad para captar clientes que no han sido explorados en profundidad pero también son un grupo que está disfrutando de la vida sin importar el qué dirán y reconociendo su belleza tal cual es.

La nueva comodidad estética.

El ageless viene a dejar una mirada mucha mas desprejuiciada.

Tan firme es la revisión del tema generacional que está empezando a emerger la palabra “ageless”. Así como la moda (y la sociedad) están incorporando el concepto de “genderless” (cuestionando la rigidez de las viejas ideas de género), las generaciones se van conectando entre sí de una manera más fluida y mucho más compartida. “El ageless viene a reflejar una mirada mucho más desprejuiciada. En un mundo en el que los hipsters resignifican prendas “de viejos” y en el “los viejos” son celebrados en su audacia y riesgo, no es de extrañar que a los padres les divierta el “match”. Las relaciones de poder dejaron de ser tan verticales y la nueva horizontalidad, se refleja, en una complicidad estética entre generaciones”.