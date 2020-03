Consejos para organizar tu guardarropa

Y es que, para vestir bien, por qué no empezar por un armario perfecto.

Hacer una revisión de armario exhaustiva y deshacerte de las prendas que no te pones, es lo primero de todo. Seguro que no te has parado a pensar la cantidad de ropa que tienes guardad en tu armario, ¿te la pones toda?, dudo mucho que sí.

Vacía tu armario al completo y revisa tus prendas una por una separando en dos bloques, las que conservamos y las que no. Si una prenda no te las has puesto en el último año, dudo mucho que lo hagas en un futuro, a no ser que sea algo muy especial. Las que estén en mal estado, rotas e imposibles de arreglar, asúmelo, deben irse.

Con las prendas descartadas puedes probar dos casas. Una, venderlas a través de internet. Con la proliferación del fenómeno vintage abundan las webs especializadas donde se puede hacer compra-venta de ropa usada o simplemente donarlas.

1. Por temporada: Hacer dos cambios de armario al año es fundamental para tener el armario perfecto. Uno en primavera y otro en otoño sería lo correcto. En otoño, debemos guardar las prendas más frescas que no vamos a utilizar en esta temporada. En primavera, todas las prendas más gruesas y las piezas de abrigo. Utiliza fundas o porta trajes para proteger las prendas.

Guarda en cajas o canastos organizadores para que sea mas fácil ver tus prendas

Estas cajas con visor permiten apilar la ropa y podes etiquetar para una mayor organización.

2. Las perchas son elementos de organización que pasan desapercibidos, pero que cumplen un rol importante para cuidar y conservar la ropa. Estas evitan deformaciones, arrugas y deformaciones en los trajes y camisas. Debes saber que existen varios tipos de perchas que te pueden ayudar a clasificar las prendas en el armario.

Elige este tipo de perchas para colgar abrigos o trajes, Esta misma te ayudara a que la prendas no pierda su forma original.

Utiliza estas para prendas como las camisas y colgar pantalones.

3. Por frecuencia de uso: Clasifica la ropa por su frecuencia de uso y deja lo que más uses adelante, al medio lo que regularmente usas y a lo último lo que menos usas.

deja alcance la ropa quemas uses y organiza por prioridad de uso.

4. Organizar por colores, y en escala de tonos de claro a oscuro. Puedes seguir este orden; blancos, tonos tierra, azules, grises, colores intensos (rojo, verde, amarillo, naranja, que suelen ser los menos) y terminar con el negro. Si además separas los lisos de los estampados darás un extra de claridad y organización a tu armario. Este orden visual de armonía cromática hará que te vistas más a gusto. Este dato es interesante para que veas todos los colores de tus prendas.

5. Consejos para mantener en buenas condiciones la ropa al guardarla: En el intermedio de la organización o posterior a ella hay algunas recomendaciones que aplicar para mantener en buen estado tu ropa. Mantén un orden entre las perchas e intenta que sean de colores unitarios para no perder la sensación de organización. Cuelga en lo posible una prenda por percha para ver con más claridad. Antes de guardar la ropa en el armario o guardarla en las cajas asegúrate de que estén limpias o que tengan buen olor. Lo aconsejable es que dediques tiempo a lavar antes de ponerte a organizar. Estas fundas te ayudaran a proteger y preservar los tejidos, de agentes como el polvo y polillas.

6 Organiza los zapatos: Si tienes muchos calzados consigue un elemento complementario para organizarlos, por ejemplo cajas plásticas o estructuras colgantes. Conserva los más delicados y formales en su caja original. guarda tu calzado tal cual viene en su caja original, esto ayudara a que se mantengan mejor.

El orden te ayudará a poder armar más rápido tus outfit.