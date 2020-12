¿Por qué el joggers fue la prenda más vendida en 2020?

Dentro de la moda masculina han existido un sinfín de cambios y renovaciones a las prendas, tanto que podrían considerarse cíclicos (esto por redefinir a una prenda que volvemos a usar y que ya habíamos usado temporadas atrás) Aunque los joggers son no algo nuevo, no cabe duda que con las tendencias y el aumento de la cultura streetwear han logrado posicionarse en los favoritos de los hombres por su comodidad -y en esta temporada se ha considerado como la prenda más vendida del momento-.

Jogger + remera

jogger + bomber Jacket

La palabra joggers proviene del inglés jogging que hace a referencia a trotar o correr de forma constante, por lo tanto, esto explica la estética de los pantalones joggers totalmente ligada al deporte y a la comodidad. Aunque la historia de estos pantalones no está bien definida, algunos dicen que su nacimiento surgió tras la necesidad de utilizar resortes en la parte inferior de sus pantalones para crear un recogido que les permitiera evitar los enredos o manchas a los ciclistas. Pero no fue hasta hace una década que los pantalones joggers dieron su salto de las pasarelas y al street style, y se han posicionado como un básico del armario masculino y una prenda necesaria de toda persona.

Jogger + camisa

Jogger + buzo canguro

Actualmente vemos que los joggers han alcanzado su esplendor junto a las remeras y las zapatillas deportivas, tanto por su estilo como su comodidad, además de permitir diseños variados y espontáneos. La adaptación de estas nuevas tendencias es gracias a la unificación de comodidad y estilo urbano. También, su popularidad se la debemos a este año tan desigual a los anteriores: este aumento de la popularidad de los joggers se debe a que, durante los meses de confinamiento y de trabajo en casa, los personas han buscado ropa más cómoda. Desde abril, las búsquedas globales de pantalones deportivos aumentaron, lo que causó que diferentes firmas y tiendas ampliaran su stock de estas prendas.

Jogger + campera de denim

Para los mas arriesgados: Jogger + Blazer para un look mas formal.

Otra de las razones de su popularidad ha sido del uso de las redes sociales en los tiempos de confinamiento, ya que en ellas era usual ver estas piezas en videos virales. Incluso, si vemos alunas fotografías de famosos, podremos inspirarnos echando un vistazo a sus cuentas donde se destaca esta prenda. Tenemos que recordar que a la hora de elegir nuestro jogger es importante que el largo sea el indicado según a nuestra altura y que quede bien ajustado al tobillo. Tal y como con cualquier otro tipo de pantalón, el ajuste es lo que hará que luzca perfecto.

Jogger + remera tipo Polo

Jogger + Biker

Esta prenda es de las favoritas por excelencia, también por su capacidad térmica ya que cuando las temperaturas bajan y ya no se puede salir a hacer deporte en pantalón corto, podemos optar por unos joggers para seguir manteniendo el estilo urbano y deportivo. Aunque constantemente han estado evolucionando, no cabe duda que seguirán sorprendiéndonos. Una vez que hayamos dominado esta tendencia, los podemos combinar con un look más producido, o incluso para un día en el trabajo. Los joggers nos darán ese toque casual pero que nos llenará de estilo y nos hará sentir totalmente cómodos.

¿ Te animas algunos de estas combinaciones?