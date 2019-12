Looks masculinos para Navidad y Año nuevo: ¿qué me pongo estas fiestas?

Se acerca Navidad y seguro que estas pensando que usar para esta fiesta, para poder estar acertado tanto en la fiesta de navidad como en la de noche vieja, Por eso desde MDZ Men queremos que estas festividades estén cargadas de alegría, felicidad y por supuesto estilo.

Saber cómo vestirse en Navidad y Año Nuevo es algo importante. La mayoría de los hombres creemos que solo basta con usar ropa nueva. Si no sabes qué ponerte para esta Navidad o para la fiesta de Año Nuevo, tenemos algunas sugerencias que te inspirarán. Podes, además, lograr looks con un toque distinto y para que no sean el mismo outfit aburrido de siempre, sino que tenga su toque fashion, navideño y cool.

A continuación una guía practica con distintas propuestas para cada fiesta.

1. Look Casual: No se trata de ir como cualquier otro día, sino de conseguir lograr el equilibrio entre sobriedad y simplicidad. Así que arriesga y busca el contraste con un toque festivo.

camisa + pantalón de vestir

Pantalón corte chino en tres opciones diferentes

Black and White

2. Look Trendy: Este look es cool y fashion. El truco está en añadir prendas que estén en tendencia esta temporada.

Print tropical

Jumpsuit

Básicos con Kimono

3. Look Formal: el blazer es un imprescindible, Para darle un look desenfadado apuesta por pantalones de colores de corte chino. Y recuerda el uso de algún accesorio como moño, corbatín o pañuelo.

con zapatillas o zapatos de vestir

subiendo el volumen a la formalidad.

En tonos marinos

4. Total look: El S.O.S. Todo consiste lucir el mismo color de la cabeza a los pies. Un buen recurso para seguir la tradición de empezar el año nuevo vestido de color blanco.

Vestir totalmente de blanco para recibir el año nuevo.

Vestir de está manera para seguir la tradición, Promete un año prospero, positivo.

total look en rosa y negro.

¿ Te animas algunas de estas propuestas?