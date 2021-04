Esto es lo que tienes que hacer para que tu cocina se vea ordenada

Te damos los mejores consejos para que tu cocina luzca impecable a pesar de que sea un espacio pequeño. Los mejores consejos de diseño de interior.

- Mesada: tener la menor cantidad de cosas posible sobre ella. Dejar electrodomésticos grandes que no se puedan guardar. Si no tienes espacio para alacenas, los estantes también son buena opción para ordenar. Para eso, prioriza los objetos que sean más parecidos entre sí para no generar mucho ruido ahí.

- Organizadores: son fundamentales para mantener el orden, porque nos permiten agrupar los objetos. Por ejemplo, cilindros de cerámica para cucharones y objetos altos. Las tablitas de cortar todas juntas y lo más importante es ordenarlas en vertical para que no ocupen tanto espacio.

- Mueble organizador. Personalmente me parece lo mejor para mantener el orden. Muebles con cajones y estantes para organizar los objetos que quedan cerrados con puertas.

Siempre recomiendo, por mi experiencia como diseñadora de interiores, es que si estás haciendo una reforma o alguna obra más complicada, no dejes de consultar siempre con un profesional. Esa guia y tips te van a ahorrar muchos problemas y dolores de cabeza.