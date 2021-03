Estas son las cosas que no debes guardar en el cuarto de baño

Tanto los productos de cosmética y belleza, como el maquillaje, perfume, las toallas, etc. no deben estar expuestos a los cambios de temperatura. El motivo principal es la humedad, el baño es una estancia que pasa mucho tiempo así y hay productos y accesorios a los que no les beneficia nada este ambiente.

Si guardas este tipo de productos en el baño, busca sitios nuevos. Por ejemplo:

Cosméticos

Para su correcta preservación necesitan un lugar fresco y seco, bastante diferente al ambiente que hay en el baño.

Remedios

Los cambios bruscos de temperatura pueden afectar a la conservación, y por tanto a su efectividad. Te recomendamos guardarlos en alacena o refrigerador.

Toallas

Si tus toallas no terminan de secarse bien si las dejas en el baño, lo mejor es que las saques para que se sequen bien y evitar los malos olores.

Cuchillas de afeitar

No las guardes en el baño, porque gracias a la humedad puede llegar a producirse oxidación. Lo mismo ocurre con los utensilios de manicura.

Otra cosa que no debes guardar en el baño son los secadores de pelo o plancha. La humedad puede acortar su vida o incluso estropearlos.

Cepillo de dientes

Es que en el baño los gérmenes proliferan de forma muy activa. Una solución es buscarle un estuche a tu cepillo.

Perfumes

La humedad puede producir que tus colonias se oxiden y que incluso cambien de aroma.

Busca espacios nuevos y dale larga vida a tus productos de belleza e higiene personal.