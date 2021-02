Mantén tu hogar libre de hormigas y plagas usando talco de bebé

Durante años, el talco para bebés se ha limitado a exclusivamente a la prevención de las rozaduras de pañal, pero la verdad es que este posee otros usos que nos ayudarán con la limpieza del hogar por más tiempo. Si aún no lo has utilizado en tus labores cotidianas, no te preocupes, toma nota.

Si tienes problemas con plagas en tu hogar, este polvo te ayudará a resolverlas, aunque no las erradica. Lo que hace es repeler la presencia de las mismas ahuyentándolas en ocasiones por completo. Se recomienda aplicar un poco por las esquinas de la casa y verás cómo estas plagas irán desapareciendo con el tiempo.

Otro de sus usos es en la habitación. Las características del talco son ideales para proporcionar frescura a las sábanas, solo tendrás que espolvorear un poco por toda la sábana y sacudir suavemente. El talco quedará esparcido por toda la cama y este actuará conservando el frío y la frescura, perfecto para el momento de dormir

Ir a la playa es de lo mejor, pero lo más fastidioso sin duda alguna es quitar la arena de nuestro cuerpo. Ya que esta se adhiere con facilidad, para eliminar esto. Solo aplica un poco de talco de bebé y verás cómo esta sale fácilmente.

El talco es efectivo a la hora de eliminar manchas de aceites de nuestras prendas, aplica un poco de talco de bebé sobre la mancha, deja que este absorba la grasa y para finalizar remueve con cepillo y agua.