Trucos para eliminar las manchas de aceite de la ropa

Todos en alguna oportunidad han manchado una prenda de ropa con aceite, lo doloroso de estas manchas es que se suelen convertir en las más difíciles de sacar. Si no se utilizan los productos correctos para lograr eliminar estas manchas, tu prenda quedará como si nada hubiese pasado.

El primer consejo para solucionar este problema, es acudir a productos específicos como el desengrasante, deberás aplicarlo en la zona de la mancha de aceite o grasa y dejarlo actuar por unos minutos. Luego, lavar tu prenda como normalmente haces.

Estos tipos de manchas se vuelven más difícil a la hora de eliminar, ya que como comprenderás no son compatibles con el agua, esta mancha solo se logrará eliminar con jabones y detergentes potentes. Un consejo más utilizados por las abuelas, es cubrir la mancha con talco de bebé, dejarlo que repose por unas horas, el talco ayuda atenuar la mancha.

Otra ayuda es el alcohol de 90 grados o más, solo deberás aplicar unas gotas en la zona de la prenda afecta, déjalo reposar por unos minutos. Luego, coloca la prenda a remojar con agua y jabón en polvo, durante unos 10 minutos. Pasado este tiempo preferiblemente lava la ropa a mano frotando suavemente y enjuaga con agua tibia.

No te preocupes, no tendrás que desechar tu prenda favorita, para culminar podrás usar un jabón de lavavajillas, gracias a sus elementos de quita grasa actúan del mismo modo en la ropa. Solo evita no excederte, aplica un poco sobre la mancha y añade unas gotas de agua luego con un cepillo de dientes, frota con suavidad y verás como al instante desaparecerá la mancha de aceite.