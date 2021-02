Truco mágico: descubre cómo quitar el esmalte de uñas de la ropa sin dañarla

Que caiga una gota de esmalte en tu ropa favorita puede ser una tragedia. Pero tranquila que no tendrás que desechar esa prenda que tanto quieres.

El día de hoy conocerás como quitar esa mancha de esmalte de uñas de la ropa sin dañarla, con estos fabulosos tips que te facilitarán la vida.

La acetona es el principal producto quitaesmalte, pero si lo usas en exceso podría causar irritación en los ojos, es por eso que se recomienda emplearla con mucho cuidado.

En el caso de que el esmalte esté fresco, ten cuidado de no esparcirlo, la mejor opción sería, colocar la tela mancha boca abajo encima de unos papeles de cocina así el papel absorberá la mayor cantidad posible, si aún perdiste la mancha podrás frotar un algodón con acetona por la parte de atrás. Al hacerlos transferidas la mancha a los papeles.

Si no te diste cuenta y el esmalte se secó en tu ropa, no te preocupes, que tu prenda no se ha perdido, podrás raspar el esmalte cuando esté seco por completo. Ayúdate con una espátula o un objeto filoso, pero con cuidado para no estropear los hilos o romper la prenda. Luego, podrás aplicar un poco de acetona con algodón para quitar los resto y para finalizar lava tu ropa como siempre.

Cómo última opción efectiva, podrás aplicar agua oxigenada. Tendrás que colocar un poco de este líquido sobre la mancha, frotar con un paño durante unos minutos y listo. Lava como regularmente lo haces y recupera tus prendas sin daño alguno.