Truco práctico y efectivo: para lavar tus zapatillas en la lavadora y no dañarlas

Suele ocurrir que estás cansada o no tienes tiempo para lavar los zapatos, y has escuchado que lavar los zapatos en la lavadora los daña. Pero del todo esto no es cierto, y hoy se revelará el secreto de cómo hacerlo sin dañarlos.

Preferiblemente, extrae las plantillas y cordones aparte, antes de limpiar la suela de tus zapatos. Está atento que no quede con ningún sucio o piedra incrustada que pueda dañar la lavadora

Usa una tela de malla, o una funda de almohada para introducirlo a lavar. Recuerda colocar el centrifugado poco tiempo en tu lavadora con agua fría. De lo contrario, los zapatos están más expuestos a sufrir daños.

No uses jabón en polvo, agrégale detergentes líquidos, de lo contrario podrías encontrar restos del jabón en polvo en la superficie del zapato. Además el jabón líquido se disuelve con mayor facilidad, evitando así lanchar la superficie de la zapatilla.

Al momento del secado déjalos secar al aire libre. No es necesario dejar que el sol les pegue directamente, ya que opacará el color. Evita las secadoras y las plantillas preferiblemente lávalas a mano.