¡Increíble truco! Cómo hacer para ganar metros en tus espacios

View this post on Instagram

Imu00e1genes reales de fin de obra sobre la hermosa remodelaciu00f3n que hicimos. Si deslizan ud83dudc49ud83cudffb pueden ver mu00e1s sobre el proceso ud83cudf1f. Amo el contraste maximalista de la heladera con las lu00edneas simples del resto del espacio u2764ufe0fu26a1ufe0f Ph: @nicolastrepiana ud83dudcf8 que les parece? ud83cudf1fud83cudf1fud83cudf1fu26a1ufe0fu26a1ufe0fu26a1ufe0fud83dudc96ud83dudc96ud83dudc96ud83dude0dud83dude0dud83dude0d . . . . . . . . . #diseu00f1odeinteriores #diseu00f1o #diseu00f1oenmendoza #diseu00f1adoradeinterioresenmendoza #remodelacioncocina #remodelacion #recovery #remodeling #homedecor #homeremodeling #homeremodelingideas #loveit #interiordesign #interiorismo #interiorismoargentina