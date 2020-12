Trucos para limpiar la campana extractora de la cocina ¡fácil,práctico y económico!

Seamos sinceros, ¿desde cuándo no se limpia el filtro de la campana extractora de la cocina?, para el buen funcionamiento de la misma, es necesario limpiarla periódicamente, ya que de no hacerlo los olores y humos no se absorberán bien.

Si te cuesta limpiar bien la campana de la cocina, en el Tema del día de hoy traemos ciertos trucos que te pueden ayudar para quitar la grasa del filtro de forma eficaz, económica y rápida.

Bicarbonato de sodio

Utiliza una olla que sea lo suficientemente grande como para acomodar dentro al menos la mitad del filtro, llenarla de agua hirviendo y añadir en ella media taza de bicarbonato de sodio dejar actuar por 15 minutos, verás como la grasa se desprenderá del filtro de la campana de tu cocina.

Vinagre y lavavajillas

Llena par de cazuelas grandes con agua y ponlas a hervir, añade un chorro abundante de lavavajillas, media taza de vinagre y una cucharada de bicarbonato, deja que hierva por 10 minutos y coloca los filtros, la grasa se soltará con los vapores que emana de la cazuela.

Muchas personas desconocen que sus campanas tienen filtros y olvidan lavarlos periódicamente, intenta limpiarlos al menos una vez por mes, ya que así será más fácil quitar los restos de grasa.