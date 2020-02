Full Party: lo que promete nuestro DJ para el 2020

Para arrancar el año con todo, compartimos con vos la playlist de Spotify Femme Summer 2020. La misma es un compilado de nuestro DJ Simón Péndola con los éxitos que te hicieron bailar durante el mes de enero y que seguirán sonando durante todo el año.

Noticias Relacionadas Grammy 2020: la lista completa de ganadores

Quién es Simón Péndola

Se trata de uno de los Djs más exitosos de Mendoza. Para conocerlo en profundidad repasamos su 2019 y te adelantamos su calendario 2020. ¡Seguilo!

Tu 2019 fue un éxito total, contanos cuál fue el evento que más te gustó hacer

Amo los eventos en bodegas, ya sean eventos abiertos al público, casamientos o cualquier tipo de festejo. El año pasado apostamos fuerte a un ater office en Bodega Trez Wines, que ahora, durante el verano, lo armamos en formato Sunset. Me gustó mucho ver como creció la propuesta y como la gente se fue copando edición tras edición.

¿Y el evento con más proyección?

Confío en que los eventos que venimos armando van a tener una buena proyección el 2020, además de sumar nuevas propuestas. Creo que 2020 va a ser un buen año.

¿Dónde te divertiste más?

Halloween en el Hotel Sheraton. Fue estresante por la magnitud del evento, pero definitivamente ese estrés se transformó en diversión una vez que comenzó el evento, mucha gente, mucho baile y todos prendidos con la temática.

¿El que no te perderías?

Me pone un poco en aprietos la pregunta (risas). Si tuviese que asistir, asistiría a todos los eventos que organizamos con la productora, justamente porque busco armar eventos que me copen. Pero además, muchos eventos a los que me llaman como DJ o que armamos en coproducción no me los perdería. Cada vez hay más propuestas atractivas en Mendoza.

¿El que más le gustó a los mendocinos?

Siempre, pero siempre, los eventos ligados al vino y la fiesta. Justamente con MDZ hicimos un par de coproducciones copadas que tuvieron un excelente feedback de la gente.

¿Tu calendario 2020?



• Vendimia de Las Heras.

• Bailes Sociales (Municipalidad de Ciudad).

• Hangar 52 (Aristides, Godoy Cruz y San Martin).

• Gutierrez Bar.

• Evento para Eventbrite.

• Trez Sunset (Bodega Trez Wines).

• Unión Cervecera.

• Casamiento Terra Oliva.

• Evento en Parador Sandia (Potrerillos).

• Casamiento Finca Agostino.

¡Y se viene muchos más!

Instagram: @djsimonpendola

Facebook: /DjSimonPendola

Fanpage: /PendolaProducciones