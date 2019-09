Embarazos, partos, nacimientos : admirables historias reunidas por un ginecólogo mendocino

El reconocido médico ginecólogo sanrafaelino, Juan Martín Eztala, presenta “Anécdotas de un Ginecólogo”.

Un libro donde la mujer es la principal protagonista, y la que inspiró todo. Es a quien él dedica, en su paso por la vida, el tiempo como profesional de la ginecología.

“Lo que uno no plasma en un papel se esfuma. Es arena entre las manos o agua entre los dedos”, dijo el Dr. cuando sintió que sus vivencias no tenían desperdicio y decidió escribirlas para compartirlas.

La tapa del libro.

-¿Y cómo se te ocurrió escribir un libro?

-Es que surgían tantas cosas, tantas anécdotas de las mujeres que eran mis pacientes. Un 14 de enero del 2012 compré un cuaderno y anoté lo primero: una paciente que me dijo: “Si le vas a poner nombre y apellido a tu libro yo te compro el anecdotario”. Pensando que yo iba a ser el Jorge Rial de la Ginecología, pero no fue así. Gabriel Giménez un estudiante de periodismo empezó a transcribir todos mis escritos y se entusiasmó con el proyecto.

Su lectura es para el público en general, y está presentado en capítulos, que encierran un racimo de anécdotas. Cada una tiene su nombre, haciendo referencia al lugar o momento en donde sucedieron.

Son independientes, y cuando empezamos a leer, su ritmo dinámico y agradable, nos atrapa.

El libro que desmitifica el consultorio ginecológico.

Desde el arte de tapa, y sembradas a lo largo del libro, para embellecer la lectura, tiene ilustraciones del artista Armando Rodríguez. “Los libros actuales tienen ilustraciones y nosotros los sanrafaelinos tenemos el privilegio de contar con el arte de Armando y lo invitamos a ser parte de este proyecto con su estilo de comic”, contó Juan Martín, el reconocido gineco obstetra.

Por su parte, Luis González ordenó un poco los temas de escritura y corrigió los errores de este libro que promete.

“Nunca lo hice con esfuerzo. Cuando me sentaba con el libro era porque el espíritu me lo pedía, no lo hacía por obligación, cuando lo hacía era porque el corazón me transmitía en mano y me arrancaba el pensamiento”, detalló Juan Martín.

Según el doctor: “Quienes lo han leído dicen que es muy profundo, otros divertido y a la vez intenta dejar un pensamiento, es un libro para tener en la mesita de luz, para leerse un par de páginas antes de ir a dormir y dejar el celular de lado”.

Dice el Dr. Pepe Silvestri en contratapa: Con cada una de estas anécdotas, recopiladas durante la especialidad hospitalaria y en consultorio, éste ginecólogo tuvo la audacia, sin dejar de preservar la ética y la privacidad, de ocasionarnos asombros y risas, ante inimaginables situaciones de tan venerables momentos, como son los embarazos, partos, nacimientos y conversaciones entre médicos, pacientes y familiares. Como si fuera poco, estas admirables historias reunidas durante años de profesión, están escoltadas con unas notables ilustraciones que sólo la visión de las mismas, hace visualizar y disfrutar lo leído.

Las caricaturas de Armando Rodríguez son parte de este libro.

-¿Cómo se divide el libro?

-Por momentos: en la sala de espera, en el consultorio, en la sala de parto, etc. Hay otro capítulo que abarca a las mujeres y algunos eufemismos que se me ocurrían y así...

-¿En el proyecto también participan mujeres?

-Exacto, hablamos de mujeres y no había mujeres. Así apareció Adriana Juan y le puso la pincelada de Dalí al libro y como todo equipo necesita juventud, apareció Ailín Rodríguez y limó las asperezas del día moderno. Todo eso que podía generar ofensas.

-¿En algún momento se pensó que el libro podía generar ofensas?

-Sí y por eso incluimos a estas mujeres, para evitar todo tipo de ofensas. Jamás ofendería a una mujer. Ni a mi madre, ni a mi hija, ni a la madre de mis hijos, está hecho con mucho respeto. La mujer me genera admiración.

-¿Cómo lo encaraste con un poco de humor sin generar prejuicios?

-Hoy está todo tan finito que nos pareció genial sumar a dos mujeres: una con experiencia y otra con juventud. Para encontrar la tapa del libro también estuvimos un buen tiempo y en un momento surgió la frase: “No porfíes a una mujer”, pero mi hija me lo cuestionó porque interpretó como que “le dábamos la razón como a las locas”. Todo lo contrario, porfiar es ser tenaz, golpear una puerta hasta que se abre, quizás ella encontró lo ofensivo en el elogio.

-¿Por qué elegiste trabajar con las mujeres y con esta carrera que tanto te apasiona?

-Trato dos vidas en una: la madre y su hijo y eso me parece maravilloso. Como existe la vida, también existe la muerte y hay algunas cosas fuertes que suceden también en la ginecología y también en la obstetricia y no se puede omitirlas. ¿Y cómo no admirarlas? Nosotros los hombres jamás vamos a conocer los verbos: engendrar, parir y amamantar. Amar incondicionalmente sin ni siquiera conocer la cara de su hijo. Nosotros estamos tan lejos de eso.

Juan Martín y Armando Rodríguez.

-Resuminos un poco las anécdotas que vamos a encontrar en este libro.

-Tienen colores totalmente diferentes: desde las más lights a las más extremas. Es afable, amigable...Interesantes para una adolescente y para una mujer adulta, aunque también causa intriga en el mundo masculino. Porque el consultorio de un médico le da riendas sueltas a la imaginación de un hombre. Hay tantos mitos...

A veces los hombres me preguntan si pueden ingresar a la sala de parto y yo contesto: "No estás invitado, estás obligado para que tomés noción de lo que hace tu mujer para parir un niño".

-¿Por qué volvería a elegir esta carrera?

-Porque solo con las mujeres he enriquecido mis espíritu y mi alma de sabiduría. ¿Cómo no volver a apostar ahí? Es fabuloso acompañar a una mujer en un momento tan importante de su vida, porque vos podés morirte pero jamás te vas a olvidar de las grandes cosas que te pasaron en la vida y una de ellas es el hecho de ser madre, el nacimiento de tus hijos. Acompañarlas a mí me llena de orgullo.

El mismo se presentará el día 7 de septiembre en La Feria del Libro 2019 (Espacio Cultural Julio Le Parc), a partir de las 19 horas en la sala Ernesto Suárez.