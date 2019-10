¿Cómo una dieta puede generar un trastorno alimentario?

En algunos casos que una persona se exponga a una dieta puede generar diversos trastornos alimentarios. Esto no pasa en todos los casos porque hay personas que son más vulnerables que otras y tienen que darse algunos factores como la genética, la biología, trastornos de personalidad, autoestima, situación en la vida que genere algo movilizante, bullying en el colegio, entre otros. Una dieta puede hacer que una persona con todas estas características o algunas desarrolle un trastorno alimentario.

¿Qué pasa cuando empezamos a hacer dieta?

La persona se restringe y comienza a eliminar alimentos como carbohidratos, chocolates, etc. No come nada de lo que le gusta y al principio esto puede generar placer porque la persona se siente bien y observa que baja de peso. Si estos comportamientos se sostienen en el tiempo la persona desarrolla anorexia. Pero que pasa en una persona que no puede sostener esa dieta.

Empieza el círculo de la dieta – atracón – dieta. Esto altera el patrón alimentario y hace que la persona no sepa si tiene hambre, ansiedad, si come porque le gusta, a veces ni siquiera sabe lo que le gusta porque tiene todo prohibido. Esto hace que haya un desequilibro de los neurotransmisores, cómo la dopamina que regula el placer. Cuando estamos a dieta la dopamina esta baja entonces cuando tenemos algo en frente como un pote de helado y sabemos que lo tenemos prohibido, la dopamina sube y hace que arrasemos con todo, nos comemos el pote entero y terminamos en un atracón. Luego de este acto, seguramente, la persona siente culpa y empieza a compensar, por ejemplo, haciendo más ejercicio de lo normal, compensando con la alimentación en otra comida. Pero si esa persona tiene un atracón por semana en un periodo de al menos 3 meses y después vomita, toma laxantes, hace ayuno prolongado, ejercicio excesivo, entre otras actitudes compensatorias se transforma en una bulimia. En alguno casos se diagnostica de la misma manera a personas que se dan atracones pero no utilizan ningún método compensatorio y solo se come solo por emociones. Este trastorno se llama BED.

Así y todo, los trastornos mutan y una persona con anorexia puede pasar a ortorexia: una alimentación 100% sana. Se puede pasar de ortorexia a vigorexia (trastorno dismórfico muscular).

Entonces ninguna dieta es sana o buena salvo que se tengan que hacer para casos específicos. Por ejemplo: una dieta líquida para una persona que tiene que bajar rápido de peso porque se expone a una operación. Lo positivo es tener una vida sana y equilibrada donde nos podamos dar nuestros gustos y que comer de forma sana no se relacione con restricciones. Hay mil opciones ricas y saludables para comer donde no es necesario eliminar ningún alimento de nuestras vidas.

Agustina Murcho, Lic. en Nutrición y especializada en trastornos alimenticios, afirma que vivimos en un mundo donde abunda el culto al cuerpo, lo 100% saludable y las dietas, pero nadie habla del riesgo de someterse a dietas.