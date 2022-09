Cómo te afectará la Luna llena en Piscis

Este sábado habrá Luna llena en Piscis. Si quieres saber cómo te afectará esta Luna llena no puedes perderte los consejos de Priscilla Maciel, astróloga predictiva, creadora de @losastrosdicen. “Esta es una lunación importante, que viene a ponernos en contacto con lo que ocultamos en nuestro inconsciente, con nuestra sensibilidad, nuestros sueños y nuestra intuición”, asegura la experta que dicta diversos cursos para adentrarse en la astrología desde su plataforma.

“Si cada Luna Llena es una manifestación visible, un momento de claridad e iluminación, esta Luna Llena en Piscis viene a mostrarnos algo que guardábamos celosamente en nuestro interior, imperceptible hasta para nosotros mismos… hasta ahora”, agrega Maciel.

La Luna Llena te hará estar bastante sensible, deja fluir las emociones y permítete sentir.

El hecho de que la Luna llena sea en Piscis tiene sus consecuencias. “Hace 6 meses, cuando fue la Luna Nueva en Piscis, sembramos una semilla energética, pero el mundo de Piscis es tan abstracto y difícil de percibir por nuestros sentidos, que es probable que haya podido pasar desapercibido. Lo que hay en Piscis rara vez se ve o se toca, pero se siente”, explica la astróloga predictiva.

La experta asegura que dentro de los posibles efectos en la vida cotidiana de la Luna Llena en Piscis es que será un día en que estaremos bastante despistados del mundo exterior, porque la atención estará puesta en nuestro mundo interior y nuestros sentimientos.

“Tal vez hasta ahora no nos habíamos dado cuenta de cuánto nos afecta tal o cual asunto, y ahora no lo podremos seguir evadiendo. También es posible que nos hayamos implicado demasiado en nuestros sentimientos, idealizando una relación, un proyecto… y ahora nos demos cuenta de la realidad de las cosas. No hay nada ideal, pero la realidad podría ser mucho mejor que nuestra imaginación”, aclara Maciel. Este es uno de los beneficios que puede traernos esta Luna Llena tan especial.

Esta luna viene a ponernos en contacto con nuestros sueños y nuestra intuición.

Pero no es momento para sobreexigirte, sino más bien para estar tranquilo y permitirte esos momentos. “Es un día en que es mejor estar relajados y no sobrecargarnos de tareas. Prestemos atención a nuestros sueños, intuiciones y sensaciones, ya que estarán cargados de información que nos interesa. Estaremos bastante sensibles, dejemos fluir las emociones y permitámonos sentir. Si algo debe terminar, por algo es- aclara Maciel-. Y si no termina, se volverá más real y manejable, para nuestro propio bien”.