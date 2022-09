Qué hacer este fin de semana según el tarot

Las cartas del tarot pueden ser una guía, una ayuda que te permite entender mejor la situación que estás atravesando en este momento. Puede que te sientas perdido, que no sepas qué hacer, si tienes que tomar una decisión importante con alguna relación puede ser amigos, pareja o compañeros de trabajo. La astróloga Silvina Péngov, creadora de @eluniversoquenoves hace un análisis del mensaje de las cartas signo por signo para armar este taróscopo que combina tarot y predicciones para el fin de semana.

Aquí todas las claves, signo por signo con un mensaje que no podrás de dejar en cuenta.

Aries

Carta: La fuerza

Mensaje: “Esta carta te dice querido Aries que te conectes más con tu corazón, con tu deseo. Quizás estás tratando de forzar alguna situación. Puede que en esto de ir por tu deseo te estás llevando puesto al otro. La recomendación es que des lugar a lo que te sale del corazón. No fuerces las cosas, déjalo ser”.

Tauro

Carta: El juicio.

Mensaje: “Te está invitando al despertar. Quizás hay algo que no te estás dando cuenta en alguna relación y esta carta te dice que llegó ese momento. Puede ser algo que debas darte cuenta o también algo que tengas que comenzar. Tal vez te sientas que estás inmovilizado en algún vínculo, sin saber qué hacer. Esta carta te pide que actives lo que sientas que te va a hacer sentir bien”.

Géminis

Carta: El diablo

Mensaje: “Debes conectar con tus vínculos de un modo más pasional, no tan racional, no tan desde la cabeza, sino más desde el deseo. Si estás en alguna situación amorosa debes dejarte llevar por la pasión. Tal vez estés muy enojado con alguien, en ese caso El Diablo te pide que domines esa situación. Fíjate por dónde viene ese enojo, porque eso no te está haciendo bien”.

Cáncer

Carta: El emperador.

Mensaje: “Debes tener muy claro qué es lo que quieres. Una comunicación asertiva puede hacer que salve algún vínculo, alguna pareja. Las cosas deben estar claras, primero contigo mismo y después con el resto. Fíjate y conecta con eso que realmente quieres para después poder comunicarlo”.

Leo

Carta: El colgado.

Mensaje: “Estás en un momento de empezar a ver las cosas de un modo distinto, quizás sientes que alguna relación está en standby. Si es así bienvenido sea el modo standby porque evidentemente es lo que necesitas en este momento. Parar un poco para ver las cosas desde otro lugar. Si estás distanciado con alguien trata de ponerte en el lugar de esa persona para entender un poco más la situación. Analiza si en algún momento pueden acercarse de nuevo. Pero ahora es un buen momento para dejar que la cosa fluya”.

Virgo

Carta: El mundo.

Mensaje: “Te está invitando a un final, un cierre, un fin de ciclo. Puede que estés próximo a cumplir años, así que si tienes que hacer cierres es bueno que lo hagas antes de cumplir años. También esta carta indica el abrirse a conocer gente nueva”.

Libra

Carta: La muerte.

Mensaje: “Esto es un poco Crónica de una muerte anunciada Libra. Sabes que esa relación tiene que cambiar, el modo en que se relacionan. Esto ya lo sabes, no es nada nuevo. Así que deja que eso ocurra para que se transforme el vínculo y se de esa necesaria transformación. Dale para adelante con eso”.

Escorpio

Carta: La luna.

Mensaje: “Te está invitando a conectar con tus emociones. Quizás sientes que vienes un tanto estancado en algunas cosas, tienes ganas de conocer gente, pero no te terminas de abrir. Esta carta de la Luna te está diciendo que hay cosas del pasado que todavía te están bloqueando en este presente. Debes sanar todo lo que tenga que ver con ese pasado para conectarte desde otro lugar”.

Sagitario

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Algo nuevo viene para Sagitario, nuevas relaciones, tal vez tengas más deseos de conocer gente. Puede que te sientas más confiado y si no es así confía y siéntete merecedor”.

Capricornio

Carta: La estrella.

Mensaje: “Tienes que conectar con todo lo que tiene que ver con la transparencia, muéstrate tal cual eres. Capricornio por lo general es un poco ‘bajo perfil’ pero esta carta de la estrella te dice que debes mostrarte como eres. Eres perfecto así tal cual eres, no te inhibas. El mundo, tus vínculos, la gente que está alrededor tuyo está feliz de que estés en este mundo”.

Acuario

Carta: El sol.

Mensaje: “Esta carta te está conectando con la energía, con la alegría. Puede ser una semana muy linda, con respecto a tus vínculos, donde te sientas querido, contenido. Hay muchas cosas lindas para hacer, para compartir así que también esa es la recomendación: tienes que juntarte, salir, divertirte, hacer planes que la energía ahí está”.

Piscis

Carta: El Papa

Mensaje: “Debes repasar tu qué te está pasando internamente. Tal vez tienes algún tema, algún vínculo que no terminas de resolver. Esta carta te está permitiendo tener ese encuentro. Es un buen momento para tener esa charla. Si sientes que no estás preparado es un buen momento para conectar con alguien que te ayude a atravesar este bloqueo que tienes en este momento”.