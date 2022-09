El horóscopo del tarot signo por signo en la semana de la Luna Nueva

Estas son semanas muy movidas astrológicamente hablando. Por eso será clave que puedas conocer esta guía completa del horóscopo del tarot signo por signo en la semana de la Luna Nueva.

“La Luna Nueva en Libra te invita a analizar cómo estas en tus vínculos, cómo te gustaría que fueran. La energía de Libra es el nosotros, pero al estar tensada con Júpiter que está en Aries, la energía de Aries es el yo. Como en toda Luna Nueva, es bueno sembrar intenciones, pero internamente habrá algo que te tensa con respecto a tu deseo y el de los otros. Debes saber que siempre que tomas una decisión estás tocando la vida de los que están a tu alrededor”, explica la astróloga Silvina Pengov, creadora de El universo que no ves.

“También el equinoccio, que será de primavera u otoño, de acuerdo al punto en el hemisferio en el que te encuentres te invitará a meterte más para adentro, a hacer un momento de revisión interior”, asegura las astróloga, que realiza consultas personalizadas y talleres online desde su plataforma.

Por todo esto no puede dejar de leer y escuchar los consejos y sugerencias de esta guía completa del horóscopo del tarot signo por signo en la semana de la Luna Nueva.

ARIES

Carta: El Mundo

Mensaje: “Con la energía de la Luna Nueva esta carta te dice que vayas por tu sentido. Si estás con algunos replanteos de por qué haces lo que haces, déjate guiar por lo que tiene sentido para vos”.

TAURO

Carta: El Juicio.

Mensaje: “Te está invitando a despertar, es un llamado a que lo hagas. Analiza de qué cosas te estás dando cuenta o no notas, pero no estás haciendo nada. Debes hacerte cargo de esa energía, eso que vibra. Escucha esa llamada desde el corazón, tú sabes que es el camino. Anímate. Es por ahí”.

GÉMINIS

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Los enamorados es la carta de Géminis, además Marte está en Géminis, que viene con estas ganas de activar, de hacer cosas distintas. Puede que sientas que tienes la energía puesta en muchos lugares. Esta semana no deberías darle tanta vuelta a las cosas. No abras tantas opciones. Empieza a cerrar opciones y tratar de definir qué vas a hacer. No preguntes tanto al resto”.

CANCER

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Trata de conectar con tus emociones, busca en tu sabiduría interna qué está pasando en tus vínculos y relaciones. La energía Cáncer tiene que ver con maternar, cuidar. Tal vez cuidas demasiado a los otros y te descuidas a ti mismo”.

Trata de conectar con tus emociones Cáncer. Busca en tu sabiduría interna qué está pasando en tus vínculos y relaciones.

LEO

Carta: El carro.

Mensaje: “Es una semana para que avances con tus proyectos, confíes en tus talentos. Hay mucha energía creativa tuya que necesita avanzar, ir para adelante. Tal vez tiene que ver con una decisión con respecto a una relación. Pero analiza hasta donde el otro te deja avanzar o te traba con alguno de tus sueños”.

VIRGO

Carta: El emperador

Mensaje: “Debes ser claro en tus elecciones, debes poner tus límites y saber lo que quieres. ¿Desde dónde te estás vinculando? La energía del emperador viene muy estructurada y también tiene que ver con el control y la energía de Virgo. Debes hacer más las cosas por lo que sientes sin querer controlar tanto el resultado”.

LIBRA

Carta: La templanza.

Mensaje: “Te invita a que te tomes las cosas con más calma. Estarás bastante afectado por Mercurio Retrogradando en Libra, la Luna Nueva también será en Libra. Así que tienes qué analizar de acá en más cuál es el modo que eliges para vincularte. La templanza habla de mayor armonía, de sanar. ¿Qué tienes qué sanar en tus vínculos? Por qué no encuentras ese equilibrio entre el yo y el nosotros. Libra tiende a perderse en el otro. Trata de negociar, de meterte para adentro y revisarte para volver a centrarte en ti”.

ESCORPIO

Carta: El Mago.

Mensaje: “Te invita a conectar con tu parte más creativa, tienes muchas cosas en mente, ideas, esta carta te invita a que empieces a concretarlo, no dudes. Tienes todas las herramientas para hacerlo. Si tienes miedo de iniciar una relación y vienes de un vínculo roto, lo que necesitas es más amor. Explora los miedos que te están trabando. La carta del Mago te dice que sí puedes, y que lo aproveches”.

SAGITARIO

Carta: El Diablo.

Mensaje: “Como Sagitario es un signo mutable, está más afectado con todos estos cambios en el universo. Esto puede hacer que te sientas un poco perdido, hay mucho movimiento. Debes fijarte dónde estás parado, tratando de encontrarte con el otro. Analiza si estás dejándolo ser al otro o controlando demasiado. El diablo te dice que te dejes guiar más por tu intuición. No dudes”.

CAPRICORNIO

Carta: La Fuerza

Mensaje: “Te está invitando a que te conectes con tu cuerpo, en cómo lo estás tratando. Te sugiere que lo cuides con más amor. Quizás estás haciendo algunos cambios, esta es la confirmación de que están buenos y que era necesario que los hagas. Debes demostrar más en tus vínculos o relaciones. Juégatela más por las cosas que quieres”.

Debes demostrar más en tus vínculos o relaciones Capricornio. Juégatela más por las cosas que quieres.

ACUARIO

Carta: Rueda de la fortuna

Mensaje: “Esta carta te propone un momento de cambio, de cierre de ciclo y de comienzo de cosas nuevas. Para que algo comience algo tiene que terminar. Deja de dar vueltas y conecta contigo para ver qué te sucede con tus relaciones, qué te gustaría ajustar. En base a eso debes hacer tu lista de intenciones para la Luna Nueva en Libra el domingo que viene”.

PISCIS

Carta: La Luna.

Mensaje: “Estás muy movilizado por estas tensiones del Sol a Venus, esto puede no hacerte ver con claridad. Esta carta te dice que estás viendo la realidad con el filtro de tu experiencia, pero esto es como un sistema ‘operativo viejo’. Te influyen muchas cosas del pasado. Debes hacer los ajustes que sientas que tienes que hacer. Habla con un amigo, no te metas para adentro”.