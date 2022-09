Hasta el 7 de octubre la energía del Mes Gallo regirá nuestros días. Por eso resulta clave conocer las predicciones signo por signo para el mes Gallo según la astrología china. “Es clave aprender a fluir con la energía y actuar en consecuencia con esto. Hay algunos signos que se verán favorecidos por la energía del mes Gallo, y otros, por el contrario que deberán resistir estos tiempos difíciles y no tomar decisiones apresuradas”, asegura Rafaela Rubin, experta en feng shui, metafísica y astrología china y creadora de www.fenghuirafaela.com.

Las predicciones de Rubin, que también comparte sus consejos y tips desde su IG @fengshuirafaela, analiza la situación de cada uno de los signos con la energía del mes Gallo en el trabajo, amor, dinero y salud.

Predicciones para la Rata

Recibes un impulso para generar energías auspiciosas, lo que te permitirá tener eventos destacados para celebrar a lo largo de todo el mes Gallo.

Tu posición financiera se está fortaleciendo y tus circunstancias son ideales para planificar el futuro. Aprovecha esta oportunidad para ahorrar, planificar tu jubilación y aumentar tus activos.

Trabaja en tus pedidos para garantizar la mejor oportunidad de éxito en todo lo que hagas. Tus jefes y superiores aprecian tus esfuerzos y la colaboración con tus colegas será más fácil.

La Rata disfruta del tipo de suerte que trae la promoción, y algunos de ustedes ganan nuevas responsabilidades que los impulsan muy rápidamente hacia grandes cosas.

En el trabajo, los proyectos se completarán sin problemas y llegan nuevas oportunidades. Tu mayor desafío será administrar la carga de trabajo y tus niveles de energía.

Con respecto al amor es fantástico para el romance. Es excelente para la suerte en el matrimonio. Si estás pensando en casarte, elige un día este mes para la boda.

Si estás soltero puedes encontrar a tu pareja ideal que conquiste tu corazón. Si estás en una relación que no te hace feliz tal vez debas revaluar tus opciones. Las energías cósmicas brillan intensamente en los nuevos comienzos, por lo que si hay signos de incompatibilidad, puede ser el momento de hacer una ruptura limpia y comenzar de nuevo.

En los estudios aquellos que busquen obtener mayores calificaciones deben asegurarse de administrar su tiempo y energía de manera inteligente.

Predicciones para el Buey

La energía del mes Gallo podría traerte varias sorpresas, ya que hay grandes chances de que te encuentres con traiciones, que te causarán tristeza y dolor. Así que alerta, y ten en cuenta en quién confías.

El mejor consejo es mantener un perfil bajo por ahora. Lleva tu talismán para invocar asistencia y protección de alianzas fuertes contra la traición.

Evita situaciones potencialmente peligrosas y asegúrate que los sistemas de seguridad de tu hogar, oficina o negocio estén actualizados y funcionen correctamente.

No es momento de tomar grandes decisiones ya que corres el riesgo de cometer errores costosos. Deja las decisiones y planes importantes para el próximo mes cuando su suerte mejore.

Las energías de este mes te hacen vulnerable a traidores y chismes que solo están ansiosos por empañar tu buen nombre. Debes mantenerte alejado de opiniones y discusiones en el trabajo. Concéntrate en completar tus tareas y estar al día con tus obligaciones para evitar inconvenientes.

Los contratiempos laborales provendrán de descuidos por falta de atención y concentración. Así que no te apresures en tu trabajo y verifica dos veces todo antes de entregarlo.

La suerte en los negocios no es tan fuerte como lo ha sido en los últimos meses, así que concéntrate en completar el proyecto en lugar de aventurarte en nuevas ideas o planes de negocios.

Alerta con tu flujo de efectivo ya que puede desencadenar en problemas, desde retrasos inevitables y cancelaciones de última hora hasta deudas irrecuperables. Hay indicios de personas deshonestas dentro de tu círculo, así que debes tener mayor cuidado.

Si estás soltero es mejor quedarse así por ahora. Este no es un buen momento para que las parejas tengan discusiones serias, ya que pueden ocurrir fácilmente malentendidos.

Como estrategia, deja pasar los pequeños desacuerdos.

Tu seguridad está en peligro con la energía de este mes, así que limita tus salidas y pasa el más tiempo en casa. Sería bueno tener algo de dinero extra reservado para gastos inesperados que puedan surgir, como reparaciones urgentes de la casa o del automóvil.

Con la energía Gallo no es un buen mes para comenzar grandes renovaciones o proyectos de remodelación en el hogar.

Predicciones para el Tigre

Con la energía del mes Gallo te sentirás un poco agitado. Puede haber personas que busquen estafarte, así que cuidado en quien confías. No trates de superar todo por ti mismo. Busca a tus confidentes más cercanos para recibir ayuda, asesoramiento y apoyo.

Presta atención en el manejo de asuntos de dinero y evita inversiones de cualquier tipo. Con la energía del mes Gallo las posibilidades de perder dinero son altas.

En cuestiones laborales, pueden ocurrir errores costosos, así que verifica dos veces tu trabajo antes de entregar las cosas. Asegúrate de tener momentos de descanso para que puedas enfrentar mejor los desafíos de cada día. Protégete de aquellos que pretenden dañarte a ti y a tu reputación.

La energía de este mes Gallo dice que debes cuidarte de catástrofes como inundaciones o incendios, y también de posibles problemas con demoras y proveedores sin escrúpulos.

Maneja tus finanzas de cerca y evita gastar en lo que no es esencial. Espere el lanzamiento de nuevos planes, proyectos o la firma de acuerdos hasta el próximo mes. Puede encontrar personal poco confiable que cause problemas; la mejor estrategia es alejarse de ellos lo antes posible.

Debes mantener un perfil bajo y evitar salidas innecesarias. Además, asegúrate de que los sistemas de seguridad estén actualizados y funcionen bien. Reserva fondos para gastos inesperados como reparaciones urgentes o facturas médicas. Evita las grandes renovaciones y los proyectos de mejora en el hogar, ya que es probable que te causen más dolores de cabeza que soluciones.

Tienes menos tiempo para el amor este mes, por lo que será clave encontrar una pareja que te apoye y te brinde consuelo y fortaleza cuando lo necesites. Utiliza la agenda de energías para acciones importantes, haz pedidos y trabaja en tus intenciones para que mejore tu energía y suerte este mes.

Predicciones para el Conejo

Con la energía del mes Gallo debes tener cuidado con tu salud y sistema inmunológico. Las energías corrosivas debilitan tu sistema inmunológico y te hacen más propenso a las enfermedades. Asegúrate de descansar lo suficiente y mantener el estrés bajo control.

Buen momento para tomarte unas vacaciones para recargar energías Conejo. Aunque sean cortas, para despejarte y pasar tiempo de calidad con tus seres queridos. Foto: unsplash

No te pongas expectativas poco realistas, ya que el estrés será la principal razón por la que te caigas. Fortalece tu vitalidad y mantén hábitos saludables.

Tómate tu trabajo con calma. Es posible que desees reorganizar tu horario para no tener que apresurarte y cometer errores por descuido. Si te agobias, no dudes en hablar, comunicar y pedir ayuda. Deja ir algunas responsabilidades y delega más confianza a su equipo.

El éxito sigue llegando, pero tendrás que compartir parte de la carga si quieres aprovechar todas las oportunidades que se te presenten. No puedes construir un imperio obsesionándote con detalles menores; tienes que concentrarte en el panorama general y administrar los recursos sabiamente.

Es mejor retrasar nuevos proyectos, firmar contratos y entrar en nuevas colaboraciones por ahora. Conserva tu energía y recursos, buen momento para tomarte unas vacaciones para recargar energías. Aunque sean unas vacaciones cortas para despejarte y pasar tiempo de calidad con tus seres queridos. Con la energía del mes Gallo es un buen momento para ponerse al día con familiares y amigos.

Si estás soltero puedes distraerte gratamente con un nuevo interés amoroso. Al mismo tiempo, aquellos en relaciones comprometidas apreciarán tener a alguien con quien compartir veladas tranquilas y que lo vigile cuando no se sienta bien. No es un buen mes para explorar lugares peligrosos; no estás en tu máxima alerta y podrías estar poniéndote en peligro. Elige este mes actividades menos extenuantes.

Los Conejos jóvenes se sienten menos motivados e impulsados ??por la energía, lo que hace que estudiar sea una tarea. Como estrategia, no dejes todo para última hora, las cosas pueden tomar más tiempo de lo habitual, pero puedes completarlas sin preámbulos si persiste.

Predicciones para el Dragón

Los Dragones son los anfitriones de energía pendenciera para este mes Gallo, lo que pone de relieve tu temperamento legendario. Las energías agresivas este mes son mucho más difíciles de mantener a raya.

El horóscopo chino pronostica extraños que te molestan y seres queridos que te irritan los nervios. Mantén tus interacciones con los demás al mínimo y deja las discusiones serias para otro momento. No estropees las cosas quemando puentes innecesariamente. Si sientes que tu ira aumenta, aléjate. No reacciones y trata de calmarte antes de decir o hacer algo de lo que luego te arrepientas.

Domina las energías agresivas que te irriten fácilmente. Si no puedes controlar tu temperamento, corres el riesgo de herir tus sentimientos o, peor aún, alejar incluso a tus aliados más cercanos. Los malentendidos pueden ocurrir con frecuencia y no siempre debido a la culpa de la otra parte.

Los que estén en un negocio pueden descubrir problemas entre el personal, proveedores, socios comerciales. Atención porque socios o incluso clientes descontentos buscan armar un escándalo.

Recomiendo que resuelvas cualquier problema de la manera más amistosa posible. La energía de este mes Gallo también puede generar problemas con las autoridades y la ley, cuyas consecuencias pueden ser fuertes multas, juicios o incluso tiempo en la cárcel. Por lo tanto, es importante tener todas tus licencias, permisos e impuestos al día para que no surjan problemas en caso de que las autoridades vengan a verificar.

Retrasa la firma de nuevas colaboraciones, acuerdos o empresas.

Tu mal humor se extiende a tu vida privada y dependes de la comprensión y el apoyo de tu pareja. Si necesitas espacio, debes decírselo y comparte tus quejas para que sepan por qué estás actuando de esta manera. ¡Tú y tu pareja contra el mundo es mejor que ustedes dos uno contra el otro!

Además, encuentra una actividad positiva que distraiga tu mente de las cosas que te abruman cuando sea necesario. Ubica una figura de doble felicidad en su dormitorio como amuleto.

Predicciones para la Serpiente

La paciencia se agota este mes de energía Gallo y tiendes a arremeter. El horóscopo chino predice que podrías estar de mal genio y más intolerante con los pequeños pasos en falso.

Si sientes que esto sucede, aléjate. Incluso si crees que no tienes la culpa, no hay nada que ganar al final de un duelo, excepto consecuencias problemáticas como disputas legales prolongadas o lesiones corporales si incurre en peleas. Debes mantener las interacciones con los demás cortas, dulces y activa el ‘modo amorocito’. Dejar pasar cualquier pequeño desacuerdo será lo mejor como estrategia.

Este mes con la energía del Gallo, corres el riesgo de lastimar incluso a tus relaciones más cercanas si no puedes controlar tu temperamento. Guarda las posibles negociaciones para otro momento, ya que es poco probable que llegues a un acuerdo sin que las cosas se pongan calientes.

Hay estrellas negativas este mes que causa estragos en todas las relaciones que has trabajado tan duro para nutrir. Domina tus energías hostiles, e intenciona al universo con tus pedidos para calmar las aguas.

Lo mejor es mantener un perfil bajo. Tómate un descanso de socializar demasiado y evita involucrarse en la política de la oficina o negocio donde trabaje. No hay necesidad de ser demasiado atrevido con tus opiniones personales o demasiado rígido con ellas.

Las discusiones generalmente no llevan a ninguna parte, y solo podrás lastimar a tus aliados, o alejarlos. Este mes frena tus tendencias perfeccionistas y se más paciente con quienes te rodean.

Con energías hostiles que impregnan tu mes, aquellos que posean una empresa o negocio, pueden encontrar conflictos entre empleados, asociados o clientes.

El mejor curso de acción y estrategia este mes Gallo, sería arreglar todo lo más amigablemente posible. Puedes ser demasiado sensible y ofenderte por las cosas más insignificantes, por lo que es mejor mantener las citas románticas y las reuniones con amigos al mínimo. Para resistir las energías agresivas debes mantener su chi fuerte. Deja ir las molestias menores, y trabaja con optimismo.

Predicciones para el Caballo

El horóscopo del mes Gallo pronostica un mes extraordinario para el Caballo ya que los vientos cósmicos te traen recompensas tangibles que puedes disfrutar de inmediato.

Dirige el dinero a tu manera y también verás mejoras en tu situación financiera. Los Caballos activos en el mercado de valores encontrarán que este es un período lucrativo cuando su tiempo y sus opciones son buenas. Pero atención, no olvides hacer las cosas los días con energía positiva.

Tu optimismo se extiende a todas las demás áreas de tu vida, haciendo de este un buen momento para seguir adelante con tus grandes planes: mudanza, comenzar un nuevo trabajo o proyecto, casarse.

Cuando las cosas van tan bien, no olvides aprovechar tus energías auspiciosas utilizando los días positivos para lo que necesites realizar y contribuya a acciones de caridad. Así mismo rodéate de gente que te potencie a estar mejor.

Los Caballos disfrutan de una excelente camaradería con sus colegas, haciendo que el tiempo en el trabajo sea divertido y animado. Sus proyectos laborales avanzan sin problemas, por lo que hay pocos signos de estrés.

Si tienes aspiraciones de un ascenso laboral, es posible que desees mencionar esto y analizar las trayectorias profesionales disponibles. Las ofertas comerciales tocan a tu puerta, las negociaciones caen a tu favor y aquellos a los que te acercas te reciben con los brazos abiertos.

Tienes el tipo de suerte que te despeja el camino tan pronto como declaras tus intenciones, así que sé creativo con tus planes y no olvides realizar pedidos al universo para recibir ayuda y apoyo. Los planes a corto y largo plazo funcionan en conjunto para brindarle éxito este mes.

La energía de este mes Gallo bendice todas tus relaciones con un brillo armonioso, y si las condiciones son propicias, el amor podría florecer fácilmente para los Caballos solteros.

No permitas que los estándares de la sociedad dicten quién está bien o mal para usted. Sigue tu corazón, ya que es probable que te lleve a un lugar realmente maravilloso. Con tantos compitiendo por tu atención, es posible que tengas dificultades para tomar una decisión.

Hay indicios de becas o recompensas económicas para los que aún están estudiando. Ve en busca de donde se encuentran las oportunidades y presenta tus aplicaciones. Tienes muchas posibilidades de ganar un lugar, así que no permitas que las energías afortunadas de este mes se te escapen.

Predicciones para la Cabra

El horóscopo chino predice un mes Gallo auspicioso energizando tu chi débil y destacando el éxito. Los vientos de cambio traen muy buena suerte, y cualquier cosa que te propongas la completarás con resultados sorprendentes.

Las inversiones y los proyectos en los que has estado trabajando dan frutos dulces mientras los obstáculos se aclaran ante sus ojos.

Mejora tu salud y bienestar general para avanzar con confianza en tus objetivos. Usa este tiempo para mostrar aprecio a aquellos que te han estado ayudando mucho y desde hace tiempo.

Haz nuevos amigos y vuelve a conectar con los viejos. ¡Mima a tu familia con atención y aprovecha al máximo este período de suerte! La excelente fortuna resurge para colmar tu vida profesional de reconocimiento y suerte de promoción.

Sé proactivo en el trabajo y avanza con confianza mientras piensas con mucha más claridad. Realiza pedidos al universo para canalizar energías que conceden deseos y asegurar el éxito y la victoria en todo lo que hagas en este mes tan auspicioso que te asiste.

Aquellos que compiten por alcanzar objetivos, obtener un aumento de sueldo o competir por un ascenso pueden obtener lo que desean. Tu suerte competitiva es alta y estás en los buenos libros ante tus superiores.

Impulsa los proyectos que te apasionan y solicita el apoyo que necesitas. Las relaciones en el trabajo son armoniosas y con aliados a tu lado, hay mucho por lograr.

Puedes revivir proyectos estancados, inclinar negociaciones a tu favor y hacer tratos que lo pueden llevar lejos. Desarrolla relaciones mientras tengas mucha suerte, ya que el signo de las Cabras depende en gran medida de la ayuda de los demás este año. Las oportunidades

ocultas se revelan en conversaciones pasajeras, así que mantén la mente abierta y escucha las recomendaciones.

El amor y el romance son fáciles para ti este mes, ¡pero tienes que esforzarte si quieres encontrar el amor verdadero! Sal de tu zona de confort y conoce gente nueva.

Con respecto al estudio, trabaja tu resistencia y concentración y el aprendizaje se volverá más divertido. Te podrían ofrecer más responsabilidades en la clase o una posición de liderazgo prestigiosa. Tienes el apoyo tanto de tus compañeros como de tus profesores, o superiores ¡así que aprovecha la oportunidad para extender tus alas y ver hasta dónde puedes llegar!

Predicciones para el mes Mono

La energía del mes Gallo traerá cambios importantes en la vida de los Monos, y la fortuna favorece nuevos comienzos en esta coyuntura.

Es probable que los Monos jóvenes estén planeando universidad y comiencen un nuevo capítulo. Las energías te dicen que si es hora de hacer un cambio, no debes temer a donde irás a continuación. ¡Confía en tus instintos y tómate el tiempo para escuchar a tu corazón!

Las energías del cielo traen justo el tipo de suerte que necesitas en este momento, y te ayuda a construir una base sólida para tus nuevos emprendimientos. Además, este mes Gallo te trae suerte para el crecimiento, y hace posible lo imposible.

Es probable que tengas la oportunidad de trabajar en proyectos nuevos y desafiantes, lo que te permitirá mostrar todas tus habilidades. No te contengas por miedo a parecer arrogante o superior, puedes lograr lo que te propongas. ¡Aquellos que buscan ascender en la escala profesional pueden obtener otro peldaño este mes!

Un encuentro casual con un viejo amigo o conocido podría abrir perspectivas emocionantes, brindándote una gran idea nueva. Este mes tienes la riqueza indicada en la predicción de tu energía, por lo que es un momento oportuno para llevar tu negocio a un nuevo nivel. Este es un buen momento para dar tu próximo paso. No tengas miedo de crecer e invertir siempre que la suerte personal esté de tu lado y utilice las buenas energías del día.

Es posible que desees hacer planes más permanentes para el futuro si estás en una relación: vivir juntos, comprometerte, casarte, tener un hijo.

Si estás soltero, podrías experimentar uno de esos momentos de amor a primera vista.

Si estás estudiando, es un buen momento para ti. Cuanto más asumes, más laborioso te vuelves. Cuando llegan informes entusiastas de sus maestros y profesores, esto te motiva a buscar la excelencia y convertirte en la mejor versión de tí mismos. ¡Disfruta el mes!

Predicciones para el Gallo

Este es un mes fabuloso para los Gallos donde tu suerte mejora con la Estrella del Cielo mensual. Elimina los obstáculos que bloquean tu camino, dirige las oportunidades correctas hacia ti y trae manos invisibles para ayudarte desde arriba.

Evita a los que te hacen sentir mal, las malas energías e incurrir en peleas. El éxito está a tu alcance y sería un desperdicio dejar que algo lo estropee. No permitas que las opiniones externas o los "consejos" te impidan intentarlo. Con las energías cósmicas indicando un mes sumamente fuerte para el Gallo, confía en tus instintos y síguelos por donde te lleven.

Los Gallos jóvenes se benefician de tener una figura de mentor que desempeñe un papel más importante en sus vidas. Como resultado, el éxito es mucho más fácil de lograr, con la energía de asistencia divina. Si se te permite extender tus alas o probar algo nuevo, considéralo seriamente. Puede ser el impulso que necesitas para avanzar en tu carrera.

Las cosas buenas vienen con poco esfuerzo este mes. Abres puertas que otros encuentran difíciles, creas nuevos caminos y recuperas el éxito. Utiliza este período de suerte para ampliar la brecha que tienes con la competencia. Siempre que tenga las curas de feng shui relevantes en su lugar, hay poco que nadie pueda hacer para alterar tu impulso hacia adelante.

Este es un excelente momento para diferenciarse del resto. Prueba las aguas fuera de tu zona de confort y trata de hacer las cosas de manera diferente. Las cosas están configuradas para progresar de forma rápida y sin problemas, por lo que tienes poco de qué preocuparse.

Este mes de energía Gallo podrías encontrar el amor en los lugares más inesperados. Mantén la mente abierta y déjate llevar.

Los Gallos adolescentes tienen una alta probabilidad de conocer a alguien dispuesto a guiarlos, nutrirlos y apoyarlos realmente para qué se preocupen y mejoren sus intereses. Deberán tomar algunas decisiones muy importantes en el futuro, por lo que tener un buen modelo a seguir para aumentar su claridad y alejarlo de los baches ocultos les hará mucho bien.

Predicciones para el Perro

El horóscopo pronostica un mes Gallo difícil para los Perros, ya que la energía hace que surjan todo tipo de obstáculos. Tu vida podría parecer plagada de percances y cosas que salen mal. Deja que las energías negativas del mes se disipen. Sé humilde y manténte del lado bueno de todas las situaciones. Elige el perfil bajo y evita hacer cualquier cosa que te ponga en el centro de atención; ya que de lo contrario atraerás el tipo equivocado de atención.

La energía del mes Gallo también aconseja que te protejas contra el mal de ojo, envidias, y de los celos. Así mismo te alejes de las discusiones que pudieran surgir en tu entorno.

Es posible que debas reorganizar tu horario diario para hacer todo lo que debes cumplir. Un mes para concentrarse en completar las tareas en lugar de perfeccionarlas. El incumplimiento constante de los plazos no te pondrá en una buena posición. Si crees que te están tratando injustamente, espera y ve si las cosas cambian el próximo mes. Mantén el status quo y apégate a lo que sabes.

Existe el peligro de ser engañado incluso por aquellos en quienes confías. Vuelve a comprobar todo antes de entregar un trabajo y protégete contra los traidores en tu entorno.

Este mes te podrás encontrar más vulnerable a tus emociones y más sensible a cualquier forma de crítica.

Cuando tengas citas, cuidado con tu corazón; existe el riesgo de que se rompa. Guarda tus sentimientos para ti mismo. Es mejor no enamorarse demasiado, o perdidamente por ahora. El próximo mes, las energías mejoran y puedes darte el lujo de ser más confiado y abierto.

Puede haber conflictos entre las generaciones más jóvenes y mayores, lo que permite que la paz se interrumpa de vez en cuando. Sé el primero en ofrecer una disculpa. Los Perros jóvenes este mes podría verlos un poco abrumados, duerman lo suficiente y mantengan un equilibrio saludable entre estudios, pasatiempos y amigos. Pueden considerar reducir algunas actividades extracurriculares para concentrarse mejor en las cosas importantes.

Predicciones para el Cerdo

El mes Gallo te puede traer obstáculos de todo tipo y tender a desalentar tu espíritu. Debes contrarrestar esto manteniéndote positivo a pesar de sentir lo contrario.

No renuncies a algo solo porque te encuentras con alguna oposición o desánimo. La aflicción es temporal y, para fin de mes, su influencia negativa habrá disminuido. Este es, sin embargo, un momento en el que es mejor pasar desapercibido.

Trabaja lo espiritual, esto ayudará a neutralizar las energías desfavorables que se pudieran presentar. Este mes de energía Gallo puede causar errores y retrasos inesperados. Trata de no pelear con los colegas y activa el ‘modo amorocito’, necesitas todos los aliados. Emplea algo de tu diplomacia innata para conseguir que la mayor cantidad de gente esté de su lado.

Trabaja lo espiritual Cerdo, esto ayudará a neutralizar las energías desfavorables que se pudieran presentar con la energía del mes Gallo. Foto: Unsplash

No es un mes prometedor en lo que a ventas y rentabilidad se refiere. Así mismo, evita tomar riesgos o hacer nuevas inversiones.

Disfruta de la suerte divina, lo que sugiere que las cosas se arreglarán con el tiempo.

En las relaciones amorosas, quedarse donde estás ahora es mejor que llevar tu relación a un nuevo nivel. Apoye a tu pareja y ella hará lo mismo por tí.

Tu suerte está baja, así que no te castigues si te toma más tiempo completar las tareas o te resulta difícil estudiar. La energía mejorará el próximo mes. Mientras tanto, si necesitas ayuda, pregunta o pídela. No dejes que las pequeñas preocupaciones se conviertan en grandes.