Esta es una semana muy movida astrológicamente hablando: Mercurio ha comenzado a retrogradar y tendremos Luna Llena en Piscis desde el sábado. Por eso resulta clave saber cuál es el horóscopo del tarot para el fin de semana. La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, comparte las claves y una guía completa signo por signo, con pautas sobre las relaciones.

Aries

Carta: La Torre.

Mensaje: “Todo y nada puede pasar con la energía de la Torre. Seguramente tus vínculos se van a ver muy movilizados. A lo que estabas acostumbrado, ya no más. Hay cambios de base, debes ver cómo te adaptas a esta nueva forma que te propone el otro. Debes trabajar en tí mismo, en cómo te adaptas a la propuesta del otro sabiendo que generalmente eres el que propone y el que va para adelante. A ver cómo se da esta nueva sinergia en las relaciones”.

Tauro

Carta: La muerte.

Mensaje: “Hay vínculos que de a poco los estás dejando atrás. Si no es así, si todavía no las dejaste atrás, te está avisando que hay que hacerlo. Eso es lo que te va a dar tierra fértil, tierra nueva para que se generen nuevos vínculos, el acercamiento con personas. Hasta que no termine de quedar atrás lo viejo va a ser difícil que puedas animarte a lo nuevo Tauro”.

Géminis

Carta: La templanza.

Mensaje: “Debes aprovechar este Mercurio retrógrado para sanar. Es un buen momento si tienes alguna conversación pendiente con alguien, para tratar de lograr un acercamiento. Siempre y cuando así lo sientas. Si crees que todavía no es el momento, tómate el tiempo que sea necesario para que eso después suceda. Respeta tus tiempos Géminis”.

Cáncer

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Debes abrirte a escuchar al otro. Con esto no me refiero exclusivamente a relaciones amorosas. Pero lo que es indiscutido es que tienes que ponerte más en el lugar del otro. Si te cierras mucho no estás viendo la otra cara, la otra parte de bueno de esa relación. Así que Cáncer ábrete a escuchar, a conversar y empezar a ver que hay un otro ahí enfrente tuyo”.

Leo

Carta: El Papa

Mensaje: “Esta carta te está invitando a que puedas mostrarte tal cual eres, a que le puedas mostrar al otro tus miedos, tus inseguridades. Es difícil ‘desnudarse’, pero también creo que es necesario para que el otro pueda entender qué es lo que te está pasando. También es necesario para lograr una comunicación más sana”.

Virgo

Carta: El diablo.

Mensaje: “Querido Virgo en tus relaciones vas a empezar a observar, quizás o mejor dicho te invito a que veas cuál de tus relaciones está más dominada por el control. También puede que te sientas muy enojado con alguien. El diablo nos habla de los enojos y te está invitando a que bajes ese enojo, a que te tomes un tiempo para después poder conectar de nuevo con los otros. Tal vez estás un tanto obsesionado con alguna relación y es el momento de soltar, de dejar ir”.

Libra

Carta: El mago.

Mensaje: “Señala que en tus vínculos es el momento de hablar, de poner todo sobre la mesa, quizás también negociar. La retrogradación arranca en Libra así que sobre todo para tí es un nuevo comienzo en los vínculos. Aprovechalo”.

Escorpio

Carta: El emperador.

Mensaje: “Tienes que ser más claro con lo que necesitas, en tu postura frente a algunas cosas. La otra persona no tiene por qué adivinar qué es lo que te está pasando. Si consideras que estás medio de frío y distante de alguna situación, esta carta te invita a ablandarte. Por el contrario tal vez sientes que debes estar más firme en lo que quieres para poder decírselo al otro”.

Sagitario

Carta: La luna.

Mensaje: “Seguramente aparezcan temas del pasado,pueden ser personas literal relaciones que reaparecen, eso es muy Mercurio retro. También esta Luna Llena puede traer situaciones que se vuelven a repetir con diferentes personas. Debes estar atento a ver qué está pasando, que te está mostrando el universo y qué es lo que realmente tienes que sanar”.

Capricornio

Carta: El Loco

Mensaje: “Debes irte de esa relación que sabes que no es para ti. Analiza ¿qué fue lo que te atrajo? ¿Qué te pasó? Observa desde donde te conectaste con ese vínculo, qué es lo que te liga con esa persona y seguramente te vas a dar cuenta que ya no te conecta lo mismo entonces. Si es así, no lo pienses más”.

Acuario

Carta: El juicio

Mensaje: “Observa todas las relaciones del pasado, desde dónde te vinculas. Puede que sea algún ex o algo que llame o reaparezca. Analiza si eso te trae algo nuevo o es más de lo mismo. Decide en función a eso”.

Piscis

Carta: El mundo

Mensaje: “Te está invitando con tu Luna Llena a cerrar ciclos. Es el momento de cerrar relaciones, vínculos para que llegue lo nuevo. Si no lo haces va a ser muy difícil que llegue algo diferente. Es el momento de cerrar y también estar muy bien con alguien, así que a disfrutarlo mucho”.