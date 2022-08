Según el tarot, estos serán los signos más beneficiados este fin de semana

Este fin de semana con la Luna Nueva en Virgo será clave que puedas saber cómo te afectará eso y cuál es el mensaje del tarot para el fin de semana. La astróloga Silvina Péngov, creadora de @eluniversoquenoves, analiza cómo se verá afectada tu suerte y tus relaciones, signo por signo.

Aries

Carta: Carta de la muerte.

Mensaje: Hay algunas cosas que deberías intentar cambiar. Son cosas que ya vienes sintiendo y percibiendo desde hace un tiempo. Puede ser que estés pasando un duelo de una relación. No trates de dejarlo atrás. Muchas veces es difícil. Esta carta te propone dejar el pasado atrás para poder avanzar. Debes tomar lo mejor, la mejor enseñanza que quede de eso para avanzar.

Tauro

Carta: El diablo.

Mensaje: “Puede que estés tratando de controlar alguna relación, algún vínculo, y quieres saber cuál va a ser el resultado de eso. Pero lo que te está diciendo este Diablo es que cuanto más trates de controlar ese resultado y de saber qué es lo que va a pasar te obsesionas con eso. La idea es que la pases bien, te diviertas porque cuanto más quieras controlar y manipular es cuando pierdes lo más lindo de la relación”.

Géminis

Carta: La templanza.

Mensaje: “Te está invitando a que tomes las cosas con mucha tranquilidad. Puede que en alguna relación necesites poner una dosis de paz, un manto de piedad. Tal vez tienes que hablar con alguien, esta carta te está invitando a hacerlo. Te está invitando a tratar de lograr un acuerdo. De eso se trata esto, poder llegar a que estén cómodas ambas partes con la decisión que se tome”.

Cáncer

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Tiempo de disfrute en todo lo que tiene que ver con los vínculos. Momento de pasarla bien, divertirse. La carta de la emperatriz nos habla del merecimiento, así que te está diciendo que te traten como una reina o un rey y si no es así debes salir de ahí porque no está bueno, no es lo que te mereces”.

Leo

Carta: El juicio.

Mensaje: “Puede haber asuntos del pasado que vuelvan el presente, que vuelvan a aparecer. Esta carta te está diciendo que es el momento para resolverlos. Si alguna persona del pasado regresa es momento de ver qué pasa, poner las cartas sobre la mesa. Plantearse si hay que hacer un corte o si puede haber una reconciliación. Por supuesto que cada historia es única, pero el consejo sería que atiendan a ese llamado y vean cómo están parados hoy frente a eso”.

Virgo

Carta: El emperador.

Mensaje: “Quizás estás necesitando poner un poco más de límites en tus relaciones. Si esto no te resuena puede ser que te estés mostrando muy duro frente a alguien. A veces la energía Virgo se vuelve un poco impenetrable. El emperador está diciendo eso: si estás muy flexible, debes poner un poquito de límites. Por el contrario, si estás muy duro debes flexibilizarte un poco”.

Libra

Carta: El sol.

Mensaje: “Es una carta con mucha energía, con mucha potencia. Es posible que salgan a la luz cuestiones de una relación. Alguien te puede estar mostrando algo que tal vez en algún punto pensaste que era de una manera y te das cuenta que al final la persona era de otra forma. Deberás lidiar con lo que te pasa. ¿Eso que ahora te están mostrando era lo que querías o no?. Hay un rayo de claridad en los vínculos”.

Escorpio

Carta: El mundo.

Mensaje: “Es momento de finalmente hacer un cierre en uno de tus vínculos. Puede que estés en un vínculo en el que estén pasando un muy buen momento y sería como ponerle el broche de oro con esa carta del Mundo. Debes lograr sentirte completo. Analiza cuál es tu situación Escorpio”.

Sagitario

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Es tiempo de conocer gente nueva, debes abrirte, si te quieren presentar a alguien, tienes que decir que sí. Buen momento para comenzar un curso o hacer un deporte, lo que sientas que te haga bien y te entretenga y a su vez también que abra ese círculo de personas. Está bueno para sociabilizar y para conocer gente nueva”.

Capricornio

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje. “Puede que estés muy metido adentro, eso es bastante normal en Capricornio. Tal vez estás ‘digiriendo’, procesando algo, y la carta de la Sacerdotisa te dice que está bueno que así sea. Pero tal vez quizás estás hace mucho así y la idea es que ya es momento para que empieces a salir del caparazón. Es tiempo de que te empieces a mostrar más y a vincularte desde otro lugar”.

Acuario

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Te está pidiendo que cierres algunos ciclos. Tal vez te encuentras en alguna relación un tanto repetitiva, medio cíclica, de esas que van y vienen y que siempre es lo mismo. Bueno, esta rueda te está diciendo que es el momento de que te hagas cargo y poner un límite. Marca un stop a eso para que esa rueda empiece a girar de una forma distinta y para que la energía fluya desde otro lugar. Hay algo ahí que se tiene que terminar”.

Piscis

Carta: La luna.

Mensaje: “Tal vez hay algunas relaciones en las que estés repitiendo cosas, que ya vienen desde hace un tiempo, no son nuevas. Esta carta de la Luna, te está llevando a conectarte con las emociones. No tengas miedo porque las emociones a veces te cuestan. A veces Piscis ‘se ahoga’ en tanta emoción. Anímate a meterte en esas emociones, atravesarlas para ver qué te pasa. Es un buen momento para sanar”.