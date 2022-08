Cómo será tu suerte según el tarot para el fin de semana

Estamos a mitad de agosto, fin de semana, donde normalmente tenemos más tiempo para disfrutar en familia, pareja o amigos. Por eso es clave saber cómo será tu suerte según el tarot y actuar en función de eso. Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, analiza cada signo del zodíaco con profundidad para darte las claves y consejos para fluir con la energía del Universo. “Como sucede cada semana, algunos signos estarán más complicados que otros, lo importante es entrar en acción y cambiar o modificar lo que sea necesario”, advierte la astróloga que el próximo 28 de agosto a las 18 hora Argentina estará dictando un taller especial vía zoom sobre tarot, sus mitos y los arcanos mayores.

Aquí una guía completa, signo por signo de cómo será tu suerte el fin de semana según el tarot.

Aries

Carta: El Papa.

Mensaje: “Los está invitando a mostrarse sin tapujos. A veces escondes ciertas cosas pero esta carta te está proponiendo que muestres todo eso que tienes adentro. Tienes que mostrarte tal cual eres, sin miedo. La otra persona está esperando esa transparencia”.

Tauro

Carta: La luna.

Mensaje: “Ya sea en un vínculo amoroso, de amistad o laboral la carta de la luna te está llevando a repetir patrones. La carta de la Luna habla de cosas que tienen que ver con el pasado y que todavía no resolvimos. Debes chequear eso que te está pasando en este momento. Hay algo ahí que se está repitiendo y que tiene que ver con tus miedos no resueltos”.

Géminis

Carta: El colgado.

Mensaje: “Géminis debes ver las cosas desde otro lugar. Tal vez sientes que la otra persona se alejó, o que puso la relación en standby. Esta carta te dice que quizás es el momento de dar ese espacio, ese lugar para que pase un poco de tiempo y las cosas decanten. No trates de solucionar todo ahora. Te tienen que caer más fichas y quizás a la otra persona también”.

Cáncer

Carta: La estrella.

Mensaje: “Te está proponiendo que te juntes con tus amigos, que conozcas gente nueva. La estrella te está invitando a abrirte, a que te muestres tal cual eres. No tengas miedo. A veces al ser tan introvertido Cáncer que esto del encontrarte con gente nueva no te divierte tanto. Pero la estrella te dice confía en ti mismo”.

Leo

Carta: La justicia.

Mensaje: “Te está invitando a que tomes decisiones Leo. Esta semana hay cosas, relaciones, que necesitan un corte. Esto no significa necesariamente cortar con una persona. Puede ser cortar con algún patrón o alguna forma de vincularse. Debes cortarla porque no es sano lo que está pasando. Así que anímate a hablar, a tomar las decisiones que necesites. Tienes que poner más límites”.

Virgo

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Te está llevando a conectarte contigo mismo. Quizás no estás con muchas ganas de conectar con el resto de las personas. Estás muy introspectivo. Si eso te está pasando, conéctate contigo mismo, fíjate, qué te está pasando. Quizás estás en la previa de tu cumple y esos son momentos en que todos nos volvemos más introspectivos. Cuando te sientas listo a empezar a conectar con el resto lo harás. Si estás con algún conflicto tómate tu tiempo para resolverlo y después vuelve a la escena”.

Libra

Carta: El juicio.

Mensaje: “Es el momento que des ese paso en esa relación , y no esperar a que el otro actúe. La carta del juicio te dice que debes despertarte, empieza a activar tu voz. No esperes a que el otro de el otro paso, sea lo que sea en el vínculo”.

Escorpio

Carta: El sol.

Mensaje: “Puedes sentirte muy feliz y contenido con alguien en particular. Puede ser también un amigo que sientas que te hace bien. Vienes pasando días difíciles, así que un poco de energía te va a hacer bien. Conecta con las personas que sientas que puedes mostrarte tal cual eres. Es muy importante confiar Escorpio”.

Sagitario

Carta: El diablo.

Mensaje: “Puede que estés un poco enojado con alguna persona o tal vez alguien está enojado contigo. Hay una situación de tensión, de control. Ese diablo es el que justamente está diciendo, fíjate que no sea como un tema más de ego. Fíjate si vale la pena y si quieres acercarte. Tal vez es un enojo medio caprichoso”.

Capricornio

Carta: La muerte.

Mensaje: “Te está diciendo que hace mucho tiempo hay algún vínculo o algo que se tiene que terminar, ya viene agonizando. La carta de la muerte dice que es lo es. Puede que te duela ese distanciamiento pero es lo que tienes que hacer. Debes dar ese paso”.

Acuario

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Por fin vas a empezar a ver una relación que tiene que ver con el pasado, con otra mirada. Podrás poner luz a eso que sucedió y podrás entenderlo desde otro lugar. Si estás viendo qué hacer en alguna situación, toma distancia, tómate un tiempo y después fíjate a ver qué pasa”.

Piscis

Carta: La Torre

Mensaje: “Cosas inesperadas pueden suceder con esa Torre. Las relaciones vienen un poco conflictivas. Puede que estés muy nervioso Piscis, muy pasado de rosca. Esto tiene que ver con los tránsitos planetarios de este momento y esa esa torre te invita a que expreses lo que te está pasando. Tal vez lo estás silenciando y no lo vienes comunicando. Esta torre te dice si no hablas vas a explotar. Piscis fíjate si es eso. Debes estar preparado porque cambios inesperados en los vínculos pueden pasar. No siempre son malos, también puede ser algo bueno”.