Cómo será tu suerte según las cartas del tarot esta semana

Esta primera semana de agosto es muy especial a nivel astrológico, ya que hay una triple conjunción de Urano y Marte en Tauro. Esto se sentirá muy fuerte en distintos aspectos de tu vida. Por eso es importante saber cómo será tu suerte esta semana según el mensaje de las cartas del tarot.

“Conecta con el deseo. Siguen los efectos de la energía de Luna Nueva. Este ajuste de tuercas del universo se va a seguir escuchando. Es tiempo de activar tus cambios internos. La energía de Tauro nos habla de recursos, de valor, propio, de autoestima, del tiempo, del dinero”, explica la astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves.

“Marte es la acción, el guerrero, busca que las cosas sean reales, hay que bajarlas a la Tierra. Pero a su vez Urano te dirá que hay que hacer las cosas de modo creativo, activarlas de una manera distinta. Si quieres lograrlo debes cambiar”, advierte la experta, que el próximo 21 de agosto a las 18 hora Argentina estará dando una charla vía zoom sobre Tarot, con un panorama completo de los arcanos mayores.

Aquí el mensaje del tarot signo por signo.

Aries

Carta: La templanza.

Mensaje: “Tienes que poner un poco de armonía. Quizás te estás sintiendo un poco más cansado. Es momento de paz, de tranquilidad”

Consejo: “No te vuelvas loco. Trata de tomarte estos días con calma, la energía del cielo está movida. Trata de hacer meditación y cosas que te vuelvan a tu eje”.

Tienes que tener templanza, poner un poco de armonía. No te vuelvas loco Aries.

Tauro

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Te invita a abrirte. Esta energía del universo durará. Tienes que abrirte a conocer gente nueva”.

Consejo: “Puede aparecer esa persona que te ayude a ver las cosas de un modo distinto. Eso te ayudará a cambiar tu panorama”.

Géminis

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Tienes que cerrar ciclos. No dar tantas vueltas, si bien es algo típico de tu signo”.

Consejo: “Así podrás expandirte, abrirte a lo nuevo. Llega un momento de apertura y abundancia. Pero debes acompañar este proceso para que se de”.

Cáncer

Carta: El mago.

Mensaje: “Esta carta te invita a nuevos inicios. Llegó el momento de concretar todas esas ideas que tienes. Que no quede todo en la cabeza, tradúcelo en hechos”.

Consejo: “Debes bajar los proyectos a la vida real, poner plazos, organizarte y animarte a concretarlo. Usa tu magia”.

Debes bajar los proyectos a la vida real Cáncer. Tienes que poner plazos, organizarte y animarte a concretarlo. Usa tu magia.

Leo

Carta: La Justicia.

Mensaje: “Buena semana para tomar decisiones. La energía de los planetas te empuja a esto. Si estás esperando una respuesta, la respuesta es sí”.

Consejo: “Esta carta te dice que si no tomás esa decisión tú mismo, vendrá de afuera alguien que lo haga. Mejor que te apures y lo hagas. Si tienes dudas debes poner en la balanza y a partir de ahí bajar la espada y decidir”.

Virgo

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Esta carta te invita a conectar más profundamente contigo mismo. En la previa a tu cumpleaños puedes sentirte más cansado, que la energía no te da”.

Consejo: “Momento de gestación de proyectos para el nuevo año que estás por comenzar y piensa qué es lo que debes dejar atrás, lo que debes perdonar, lo que debes ver”.

Libra

Carta: El carro.

Mensaje: “Tienes que avanzar, con fe, con esperanza. Adelante”.

Consejo: “Puede que tengas algún proyecto que te genera dudas. Este es el carro del éxito así que debes ir por eso”.

Escorpio

Carta: La estrella.

Mensaje: “Debes conectarte contigo mismo, con tus potencialidades. No te pongas pesimista, esto no te permite ver las cosas con claridad”.

Consejo: “Confía en tí, en tus dones, en tus potencialidades, en la energía para hacerlo. Muestrate cómo eres, la gente quiere conocerte más”.

Sagitario

Carta: El emperador.

Mensaje: “La energía de tierra te pide que bajes esas intenciones y proyectos. Animate a concretarlos”.

Consejo: “Confía en que podrás hacer eso que te propones. Es importante que seas constante, así lograrás lo que deseas”.

Capricornio

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Tienes que ver el pasado, mirarlo desde otro lugar. Debes ponerle luz”.

Consejo: “Confía en tu sabiduría. La carta del ermitaño tiene un farol que te alumbra. Si estás esperando dar una respuesta sobre un tema, un proyecto, no des vueltas. El tiempo te traerá esas respuestas que están dentro tuyo”.

Acuario

Carta: El mundo.

Mensaje: “Debes cerrar un ciclo. A veces es necesario que las cosas sucedan. No des tantas vueltas”.

Consejo: “Tienes que animarte, dejar de pensar tanto y avanzar”.

Piscis

Carta: La muerte.

Mensaje: “Hace un tiempo que sabes que tienes que cambiar cosas, relaciones que se están cortando”.

Consejo: “Puede que haya personas que se están alejando de tu vida, y no quieres que esto suceda. Pero no hay que forzar, las cosas son como tienen que ser. Deja que sucedan. No tengas miedo”.