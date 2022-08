Cuál será tu suerte según el tarot

“Si pensabas que la energía de la luna llena se terminaba, no. Esto seguirá por un tiempo más, durante todo Agosto. Puedes tener momentos de fricción, de tensión del alma” explica la astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves. La experta traza un panorama para que sepas cuál será tu suerte, de acuerdo a tu signo, esta semana.

“Puede que sientas que nada de lo que tenías programado salió de ese modo. Debes ajustarse a los nuevos planes. Es bueno para flexibilizarte”, explica la astróloga, que el próximo 28 de agosto a las 18 en hora Argentina vía zoom estará dictando un taller especial sobre tarot.

La experta comparte todas las claves en estas predicciones que mezclan horóscopo y tarot. “Puede que esta semana aparezcan ideas geniales, que te permitan pensar fuera de la caja y encontrar soluciones”, asegura Pengov, que dicta cursos de astrología y realiza consultas personalizadas, de carta natal y revolución solar.

Aquí una guía completa, signo por signo de cómo será tu suerte el fin de semana según el tarot.

Aries

Carta: El colgado

Mensaje: “Tienes que colgarte, debes esperar un poco. Lo que no se está dando en este momento es lo mejor para tí. Son los tiempos del universo, que son perfectos. Si no se da es porque necesitas más tiempo para estar digiriendo. Ten paciencia, es parte del proceso”.

Tauro

Carta: El mundo

Mensaje: “Esta carta te invita a un cierre de ciclo, tal vez no te animas o le das demasiadas vueltas. Puede ser algo laboral, pero no tienes que pensar tanto. Esa decisión será lo mejor para ti. Esta carta habla del éxito. Así que todo irá bien”.

Géminis

Carta: Los enamorados

Mensaje: “Llegó un buen momento para abrirte a algo nuevo. Puede que estés demasiado obsesionado en una relación, debes abrirte y conocer gente nueva. Toma esas ideas que te están dando vuelta, tienes que hacerle caso. Es una carta que tiene que ver con la comunicación. Puede que tengas una conversación pendiente”.

Cáncer

Carta: El Papa

Mensaje: “Debes mostrarte como eres. El Papa a veces habla de ocultar cosas o actitudes, que pueden tener que ver con el pasado. Tal vez no terminas de confiar en los otros. No te metas tanto para adentro. Muéstrate. Si sientes que estás muy estancado debes pedir ayuda a un profesional”.

Leo

Carta: La justicia

Mensaje: “Es una semana para que tomes decisiones. Tal vez te cuesta, pero si te ves forzado a tomar una decisión es porque no lo hiciste antes. Pero debes hacerlo, tienes que definirte. Esta carta invita a cortar, no siempre son relaciones amorosas, puede ser otro tipo de vínculos: amistades, laborales. Anímate a tomar esa decisión. A cortar por lo sano”.

Virgo

Carta: La muerte

Mensaje: “Hay cosas que debes sintiendo que deben morir. No es para asustarse, pero esta carta habla de transformación. Ya sabes hace tiempo que hay cosas que debes cambiar, modificar. No es algo nuevo. Esta carta te combina que debes hacerlo. Puede ser el modo en que trabajas, alguna relación. Esta carta te dice que no te aferres a las cosas, deja que las cosas mueran, terminen si es necesario”.

Libra

Carta: El ermitaño

Mensaje: “Esta carta te lleva al pasado. Tal vez hay algo que no estás viendo con mucha claridad, tal vez puedes asociarlo con algo que ya sucedió. Lo importante es que puedas ponerle luz a ese asunto y verlo de otra manera. Puede que sientas que tienes que liberarte de ciertos compromisos que asumiste en el pasado. Tal vez hoy ya no te identifican y no sabes cómo soltarlo. Pero debes pensar en tí y no repetir patrones del pasado”.

Escorpio

Carta: La luna

Mensaje: “Escorpio es uno de los más afectados por la lunación. Esta carta dice que hay algo de tu pasado que no estás resolviendo, que quieres meter debajo del tapete. A veces las cosas no te salen porque tú eres tu mayor enemigo. Pide ayuda. Hay cosas que debes remover y no te animas. Estás repitiendo acciones que sabes que no están buenas”.

Sagitario

Carta: La fuerza

Mensaje: “Conecta con la energía de lo creativo, hay mucha energía del fuego activa en el cielo. Busca lo que te divierte, lo que te hace bien, lo que conecta con tu alma. Si hay algo que no termina de salir tal vez debas ponerle más el cuerpo, más ganas, más esfuerzo”.

Capricornio

Carta: La sacerdotisa

Mensaje: “Esta carta te invita a meterte para dentro. Tal vez estás analizando mucho las cosas, eso está bien. Debes dar tiempo para que las cosas se terminen de gestar. No es momento de sacarlas a la luz. Momento de mayor introspección, a estar más solitario”.

Acuario

Carta: La torre

Mensaje: “Con tu luna llena puede que te hayas dado cuenta de ciertas cosas que ya no crees más en tu vida. Puede que haya compromisos que ya no te representen. Así que sólo tienes que liberarte y comienza a asumir compromisos con tu actual yo, con lo que verdaderamente quieres”.

Piscis

Carta: El diablo

Mensaje: “Puede que estés muy enojado. La luna pasó por Piscis este fin de semana. Esto te ayudará a procesar las cosas. Pero puede que hayas visto cosas que no te gustan, que no te hacen sentir cómodo. Debes analizar qué estás tratando de controlar, busca una manera de expresar eso que te enoja”.