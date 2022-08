Cuál es el mensaje del tarot para cada signo este fin de semana

Se acerca el fin de semana y resulta clave que tengas en cuenta cuáles son las predicciones del tarot que tiene para compartir la astróloga Silvina Péngov. “Todavía van a sentirse los efectos de la Luna llena en Acuario, su energía estará presente, así que debes estar preparado”, asegura la astróloga que el 28 de agosto a las 18 hora Argentina dará una charla introductoria al tarot y los arcanos mayores para todos los que quieran conocer un poco más de astrología y tarot.

Aquí una completa guía signo por signo para que tengas en cuenta este fin de semana. Organiza tus días en función de tu energía.

Aries

Carta: El carro.

Mensaje: “Tal vez estás con muchas ganas de ir al frente. Tienes mucha energía, la luna llena también te suma eso y puede que te desborde. Quizás estás de alguna manera avasallando al otro. Debes tener un poco de cuidado, trata de tener un poco más de calma para que el otro también se sienta incluido en lo que estás proponiendo. Debes ver qué siente, qué le pasa al otro. Tienes que abrirte hacia los otros y no ir tan por tu camino”.

Tauro

Carta: La templanza.

Mensaje: “Te está proponiendo tener una tregua. Quizás es un buen momento para tener una charla con alguien que tienes pendiente desde hace un tiempo. Quizás ese primer paso lo vas a tener que dar tú. Con esta energía de luna llena no recomiendo que sea ahora, espera unos días. Va a estar bueno para las dos partes”.

Géminis

Carta: El emperador

Mensaje: “Debes poner muy en claro qué es lo que quieres. Puede que no lo tengas claro y ese sea el motivo por el que se producen confusiones en tus relaciones. Trata de estar más claro en qué estás dispuesto a dar y en qué estás necesitando. Una vez que sepas eso, debes comunicarlo al otro. Será más fácil llegar y tener una comunicación asertiva”.

Cáncer

Carta: El colgado.

Mensaje: “Estás en un momento quizás en el que te sientas trabado en alguna relación, o sientan que una relación se enfrió o que la otra persona se abrió. Deja que decanten un poco las cosas, no trates de forzar. Deja que las cosas sucedan, fluyan. Te ayudará a darte cuenta de algunas cosas. El consejo es parar y observar”.

Leo

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Puede haber relaciones del pasado que debes verlas con otros ojos. Estás repitiendo esos patrones. Tienes que poner luz porque esto ya pasó, y tú sabes cómo manejarlo. Toma ese pasado, pero para hacer las cosas distintas, para echar luz a esa situación que te está pasando en algún vínculo”.

Virgo

Carta: El sol.

Mensaje: “Te está invitando a disfrutar, a que te conectes con tu parte más creativa. Aprovecha la energía que esta Luna llena te da, esas ganas. Puedes aplicar esa creatividad en tus relaciones, en tus vínculos. Hay personas que están necesitando de esa energía. Debes estar abierto para compartir más Virgo”.

Libra

Carta: La estrella.

Mensaje: “Buen momento para vincularte con los otros, para abrirte, para salir en grupo. Conecta con tus dones y también compártelos con el resto de las personas. Potencia tu originalidad, tu brillo propio. Confía en eso y anímate a meterte en un nuevo grupo, a tener nuevos contactos, amplía tu círculo”.

Escorpio

Carta: El Loco

Mensaje: “Quizás Escorpio te estás sintiendo como bola sin manija, vas de un lado para el otro, estás como loco. Puede que no estés encontrando la salida. Lo mejor que puedes hacer es guiarte por tu intuición y también tratar de despojarte de las cosas que en esa relación te tienen mal. Tal vez es un vínculo que ya viene con mucha historia, con mucha carga. Libérate de todo ese peso para ver si te puedes vincular desde otro lugar, sin tanta carga. Trata de ir más liviano”.

Sagitario

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Te está invitando a conectar con tu parte más creativa, también con el merecimiento. Si te sientes merecedor, pueden llegar otro tipo de vínculos a tu vida. Te sentirás muy querido. La emperatriz nos habla de esto, del merecimiento y de sentirse potenciado, empoderado”.

Capricornio

Carta: La Torre.

Mensaje: “Puede haber algún vínculo o un giro inesperado, algo que estabas esperando que suceda pero no sucede como lo tenías planeado. Te recomiendo que no te enojes si eso sucede. Esto sucede para que puedas ver otra parte de la situación, para que puedas conocer a las personas desde otro lugar. La torre puede tener que ver con caretas que se pueden llegar a caer. Analiza si eso sucede, si realmente esa persona te sirve para vincularte, o no. Prepárate para que algo se mueva de lugar”.

Acuario

Carta: El mundo.

Mensaje: “Te está invitando a cerrar procesos para abrir nuevos relacionados con los vínculos. Puede ser alguna relación que está esperando ahí un cierre. Analiza cerrar lo que debas cerrar o correrte de esa situación para abrirte a cosas nuevas. Le estás dando demasiadas vueltas a esa relación, debes salir de ahí”.

Piscis

Carta: Rueda de la fortuna.

Mensaje: “Esta carta habla de ciclos, de entender que en las relaciones a veces las cosas van muy bien, pero también pueden ir muy mal. Y si están muy mal, próximamente esto puede cambiar. Lo importante es estar abierto a los cambios, a los ciclos. Hay momentos para todo y también hay personas que tal vez están en ciertos momentos de nuestra vida y después el universo las aleja. Tiene que ver con los ciclos. Hay que aprender a fluir con esos ciclos. Estate abierto a estos cierres y aperturas también en las relaciones”.