Cuál será tu suerte según el tarot para este fin de semana

Esta semana estará marcada por la luna llena en el grado 19 de Acuario que se estará dando la noche del jueves. “Son días de energía tensa, pero no es para asustarse. Está bueno conocer la energía y tener recursos para actuar. Hay que tener en cuenta que los efectos se sienten unos días antes y también unos días después”, explica la astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves.

La experta comparte todas las claves en estas predicciones que mezclan horóscopo y tarot. “Hay algo ahí que está presionando en tu interior, para salir, para cambiar, para modificar viejos patrones”, asegura Pengov, que dicta cursos de astrología y realiza consultas personalizadas, de carta natal y revolución solar. El 28 de agosto a las 16 hora Argentina estará dando una charla online sobre tarot, los mitos del tarot y los arcanos mayores.

Aquí una guía completa, signo por signo de cómo será tu suerte el fin de semana según el tarot.

Aries

Carta: El diablo.

Mensaje: “Tienes que conectar con las ganas. Tal vez estés un poco cansado. El diablo te dice que conectes con tu fuerza interna creadora. Debes saber administrar tu energía. No te obsesiones Aries, no quieras controlarlo todo”.

Tauro

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Quizás necesitas un nuevo propósito, objetivo. Algo se está asomando. Sabes que hay un bien mayor, un horizonte adonde debes ir. Anímate a lanzarte a esa incertidumbre, a lo diferente. Lo viejo, la manera en la que te estabas manejando antes ya no te funciona más”.

Géminis

Carta: El Papa.

Mensaje: “Conecta con tu sabiduría interior. Hay muchas respuestas que estás saliendo a buscar afuera cuando en realidad están dentro tuyo. Si sientes que no las encuentras busca a una persona que pueda ayudarte, que te permita ordenar tu caos mental. Puede ser un counselor, un psicólogo, alguien que te haga una constelación familiar”.

Cáncer

Carta: La torre.

Mensaje: “Cáncer puede estar movilizado esta semana. Hay patrones que tienen que morir para que nuevas cosas aparezcan. Tal vez aquello que deseas no va a llegar en la forma que lo pediste o lo soñaste pero va a llegar. Debes estar abierto. La torre rompe las bases, las estructuras para que llegue lo nuevo”.

Leo

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Tal vez estás cumpliendo años y esto marca que será un año fuerte, de muchos cambios. Esta carta te dice que para que eso suceda primero tienes que hacer cambios internos, debes procesarlos interiormente antes de que estos cambios salgan a la luz. Momento de introspección, permítelo, es necesario”.

Virgo

Carta: El carro.

Mensaje: “Esta carta te invita a conectar con los impulsos, con las ganas. Disfruta, confía. No te dejes avasallar por las cosas complicadas. El carro te dice que tienes fuerza para seguir tirando para adelante. No aflojes ahora. Tienes que hacer una limpieza de todo aquello que no quieres llevarte para tu próximo cumpleaños”.

Tienes que conectar con los impulsos, con las ganas Virgo. Disfruta, confía.

Libra

Carta: El colgado.

Mensaje: “Puede que te sientas en un stand by, que las cosas no avanzan, esta carta te dice que este momento de parate está bueno. Te invita a que frenes, a que veas las cosas desde otro punto de vista. A partir de ahí debes decidir.”

Escorpio

Carta: La luna.

Mensaje: “Puede que te sientas entre la espada y la pared. Esto es parte del fenómeno astrológico. La luna te invita a conectar con tus emociones. Puede que aparezcan cosas del pasado, es el momento de hacerlas de una manera distinta. Debes resolverlo, sanar y conectar con lo que realmente te pasa”.

Sagitario

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Tienes que ponerle ganas a eso que sucede en tu vida. Si sientes que eso que deseas no se da es porque no le estás poniendo suficiente. Le falta más garra, corazón y un poco más de esfuerzo”.

Capricornio

Carta: El juicio.

Mensaje: “Conecta con una vieja llamada. Hay algo del pasado que intenta hacerse oír. Busca la calma, conecta con lo emocional, con el llamado interno que tal vez no estés escuchando. Es el momento de despertarse y activar”.

Acuario

Carta: El loco.

Mensaje: “Es una carta muy acuariana. Este signo estará muy movilizado. Tienes que hacer las cosas de una manera distinta. Corta con viejos patrones, reacciona de otro modo. Conecta más con la creatividad. Debes ir más liviano de equipaje. Es momento de tomar decisiones liberadoras”.

Piscis debes activar encuentros con amigos. Te hará bien salir y compartir con otros.

Piscis

Carta: La estrella.

Mensaje: “Te invita a conectar con tu lado más creativo, con los otros. No te encierres, vincúlate con los demás. Activa encuentros con amigos, ellos te valoran como eres. Te hará bien salir y compartir con los otros”.