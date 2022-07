Cómo impacta a cada uno de los signos del zodíaco la luna nueva en Leo

Hoy, 28 de julio, habrá Luna Nueva en Leo y desde Astrolink compartieron las predicciones del horóscopo para cada uno de los signos del zodíaco.

Esta Luna Nueva será muy especial debido a que estará cargada con la potencia del signo de Leo (signo del elemento fuego), que nos aportará vitalidad, creatividad y autoestima. Leo es un signo que sugiere el placer de experimentar la vida con luz, aflora la alegría de existir e inspira una visión optimista donde toca. Es donde la mente y el corazón se unen para representar la individualidad y la expansividad del Ser. Leo traza una línea entre vivir y simplemente existir.

"Como la luz está 'detrás', nosotros vemos la cara oscura de la Luna y por tanto nuestras noches carecen de luz. Pero que no haya luz, no significa que no haya energía. En ese momento, el Sol y la Luna se alinean en el mismo grado del cielo (y del mismo signo del zodiaco) dándonos un "reset" y concentrando mucha energía para dar el comienzo a un nuevo ciclo. Así que, aunque no lo veas, algo se está gestando en el "detrás de escena" de tu vida," explica Rafael Parigi, Director de Marketing de Astrolink.

Este será un momento ideal para abocarnos a nuestras metas y proyectos, aprovechando el potencial energético de Leo. Gracias a astrolink.com podrás observar como esta Lunación afecta a cada signo y además encontrarás consejos y tips para disfrutar este periodo. Estas recomendaciones de la plataforma pueden servir como tips y consejos, y además, sugieren un ritual para poder utilizar a tu favor estas energías de creación. Este es el horóscopo, para cada uno de los signos del zodíaco:

Aries

Para algunos, será un excelente momento de buscar trabajo y nuevas oportunidades laborales. Otras deberán soltar aquello que ya no resuena en sus vidas. Momento propicio para comenzar una nueva actividad.

Tauro

Los cambios aquí tienen mucho que ver con las cuestiones de hogar. Este periodo podría traer mudanzas o resoluciones en cuanto a los conflictos familiares. Enfocarse en su hogar será clave.

Géminis

Es hora de organizar y dejar de tener cosas pendientes. Pon en orden tus trámites pendientes y organiza tus ideas.

Cáncer

Puede que lleguen invitaciones a reuniones con amigos o familiares. La cuestión es que lo social se verá muy movido con esta Luna Nueva en Leo.

Leo

La Luna Nueva se da en tu signo, así que será un periodo de muchos cambios que tienen que ver específicamente contigo, a cómo eres y te muestras a los demás. Será un momento propicio para cambiar la manera en que te relacionas.

Virgo

Será un periodo en el cual deberás cuidar de ti mismo y darte un tiempo para ti. Cuidar tu cuerpo de verdad y darte un respiro de tantas obligaciones será excelente para recuperar energías. Una buena opción sería darte baños de inmersión o un día de Spa.

Libra

Será un excelente periodo para que te enfoques en realizar nuevas asociaciones y comenzar nuevos proyectos. De hecho, es posible que se te presenten varias oportunidades. Hora de dar a conocer cuáles son tus ideas.

Escorpio

Puede que el cambio se presente en cuestiones que tienen que ver con parejas o socios, donde algo del vínculo resultaba ya incómodo. Tu signo te pide cada tanto la "muerte" simbólica para luego renacer, esta Luna Nueva te ayudará a agilizar estos procesos de transformación.

Sagitario

Los cambios que te trae esta Luna Nueva están relacionados al área laboral, tal vez se trate de un ascenso, de cambios dentro de tu empleo actual, o hasta de una nueva oferta de trabajo. Deberás conectar con tu amor propio y sentirte orgulloso de tus talentos.

Capricornio

Será un buen momento para que comiences a conectarte con todos esos proyectos que tienes a futuro, es muy probable que tengas la posibilidad de ahorrar, así que aprovecha este periodo para reservar dinero que luego podrás utilizar en esos negocios futuros.

Acuario

La Luna Nueva en Leo se da especialmente en tu zona de socios y pareja, así que es buen momento de reunirte con aquellas personas con las que tienes ideas afines y comiencen a elaborar algo nuevo.

Piscis

Es hora de poner límites y darte un espacio personal. Tiempo de dejar de hacer solo cosas porque sí y dedicarte a aquello que realmente te gusta y que sobre todo te hace bien.