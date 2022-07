Astrología china: predicciones para la semana

La astrología china estudia los doce signos del zodíaco y cómo su energía se relaciona con la energía del año, del mes y del día. En base a esto Rafaela Rubin, creadora de www.fenghsuirafaela.com, elabora las predicciones para la semana que te ayudarán a fluir mejor con la energía y alcanzar lo que te propones en la vida.

Es clave saber cuáles serán los días de la semana en los que la energía te acompaña, para tener suerte y cumplir con los objetivos que te propones. “Cada día tiene un signo y un elemento que comanda la energía”, asegura Rubin, quien comparte sus tips en @fengshuirafaela y todos los meses realiza una Agenda de energías online con el detalle de qué actividades son propicias para realizar cada día, y cuáles debes evitar.

La experta explica que no debes tener miedo los días en que la energía no es positiva para tu signo. Sí estar alerta y no planificar actividades que sean importantes para ti o que resulten claves para definir tu futuro. Aquí una guía de los mejores y peores días de esta semana.

LUNES 11 DE JULIO

DIA SIGNO: Buey de madera yin.

MAL DIA PARA: Cabra.

MEJOR DIA PARA: Rata.

El signo Rata comenzará la semana con la mejor energía.

MARTES 12 DE JULIO

DIA SIGNO: Tigre de fuego yang.

MAL DIA PARA: Mono.

MEJOR DIA PARA: Cerdo.

MIERCOLES 13 DE JULIO

DIA SIGNO: Conejo de fuego yin.

MAL DIA PARA: Gallo.

MEJOR DIA PARA: Perro.

JUEVES 14 JULIO

DIA SIGNO: Dragón de tierra yang.

MAL DIA PARA: Perro.

MEJOR DIA PARA: Gallo.

VIERNES 15 DE JULIO

DIA SIGNO: Serpiente de tierra ying.

MAL DIA PARA: Cerdo.

MEJOR DIA PARA: Mono.

SABADO 16 DE JULIO

DIA SIGNO: Caballo de metal yang.

MAL DIA PARA: Rata.

MEJOR DIA PARA: Cabra.

El fin de semana la energía y la fortuna acompañarán a la Cabra y al Caballo. Excelente para disfrutar a pleno.

DOMINGO 17 DE JULIO

DIA SIGNO: Cabra de metal yin.

MAL DIA PARA: Buey.

MEJOR DIA PARA: Caballo.