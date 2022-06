Horóscopo: Así será tu semana del 27 de junio al 3 de julio

Aries: Tendrás que mantenerte en alerta. Alguien o algo de tu pasado podría reaparecer en tu vida en los próximos días, así que ponte alerta para resolver lo que sea de la mejor manera posible. Hay personas que te rodean en tu trabajo que no están muy contentas con tu desempeño. Eso te podría acarrear problemas, por lo que deberás cambiar algunas actitudes para no tener complicaciones.



Tauro: Este último tiempo no ha sido el mejor en cuanto a tus emociones. Muchas situaciones complicadas que distraen más de lo normal y por eso no sabes hacia dónde dirigirte. Lo mejor, es que tomes las cosas con calma, darte un minuto, respirar y pensar bien qué es lo que quieres de tu vida. En la salud no has tenido mayores complicaciones, pero eso no quiere decir que todo está bien. Un chequeo médico general viene muy bien en los próximos días.



Géminis: Tu instinto nunca te engaña. En estos momentos estás en paz y eso le viene muy bien a tu alma y a tu corazón. La buena noticia es que están por llegar esos días de descanso que tanto anhelabas y te lo has ganado con el esfuerzo en el trabajo. Es momento de disfrutar y aprovechar para relajarte. Baja el mal carácter o a la presión que muchas veces te agobia y para ello tu aliado será el ejercicio. Comienza ya.



Cáncer: Estás de fiesta y con una energía positiva muy especial que viene desencadenada por tu fecha de cumpleaños. Eres una persona muy querida y rodeada de buenos sentimientos. Mantén esa chispa que le agrada a los demás para los próximos días que se avecinan. Eso sí, cuídate porque muchas veces, por hacer felices a los demás, te olvidas de ti. Es momento de que también goces con lo que te mereces.



Leo: En el trabajo todo marcha bien, a pesar de que se hayan incrementado las responsabilidades o las presiones. Es una prueba de superación. Cuida mucho más lo que comes porque hay cosas que en este momento debes evitar para tu organismo. Ni modo, las grasas y la comida chatarra deberán quedarse a un lado en los próximos días.



Virgo: Estás en pleno momento de descubrir nuevas cualidades que desconocías o tenías abandonadas. Estos días finales de junio son perfectos para que experimentes qué estudiar, trabajar o hacer algo nuevo. El resultado te sorprenderá. Tienes un poder de percepción único, así que aprovéchalo. Lo mismo con ese imán para atraer cosas buenas a tu vida. Eso sí, deja de estar en la flojera y dale para delante.



Libra: Será una semana clave para la comunicación en los nacidos bajo este signo. Si las cosas no han salido como las esperabas es porque no has sabido explicarte. Presta más atención y sé más claro. Será una semana tranquila en la que el dinero no será el problema. Eso sí, redobla tus esfuerzos si quieres mejorar tus ingresos.



Escorpio: Ten más cuidado con las palabras que utilices para decir las cosas. A tu alrededor la gente está sensible y puedes afectarles más de lo que te imaginas. El carácter fuerte que te distingue úsalo para un nuevo proyecto o para hacer crecer tu empresa. Es momento de explotar tus habilidades e inteligencia. Presta más atención al cuidado de tu salud y no dejes de ir al doctor ya que tu cuerpo lo que necesita.



Sagitario: No es una buena semana para el amor. Así que deja que las cosas fluyan y se den solitas. No obligues nada a que suceda porque no traerá un buen resultado. En el aspecto laboral, todo marcha muy bien, a tal grado que esta semana podrías recibir una muy buena noticia, así que continúa con el mismo ritmo.



Capricornio: Un amor del pasado que ni te imaginas te ha estado recordando en los últimos días. Es una conexión que tú también la sientes, pero la desconoces por la distancia. Sigue a tu instinto y con la probabilidad de un vibrante reencuentro, así que prepárate. No pierdas tu don de hacer o decir lo que alguien más necesita porque eso será de mucha ayuda para la gente que está a tu alrededor.



Acuario: Se vienen cosas y personas muy importantes para ti, para tu vida personal y también para tu familia. Llegará una buena noticia que te cambiará el presente y el futuro, pero sobre todo te hará muy feliz. Retoma esa persona positiva y de buen corazón que has sido siempre sin esperar nada a cambio. Eso una vez más te arrojará recompensas muy agradables. El trabajo mejorará cada día, pero dependerá de tus ganas.



Piscis: Es momento de que te hagas responsable de tus decisiones y acciones. Fin para echarle la culpa a alguien más. Aunque te encanta la vida social, deberás tener cuidado con tu energía. Recuerda que aún estamos en tiempos de pandemia y no hay que bajar la guardia en ningún sentido. En el trabajo todo seguirá estable y en el dinero no tienes problemas. Sin embargo, debes cuidarlo más, mientras que en la salud, las cosas siguen marchando muy bien.