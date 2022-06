Cómo será tu suerte según el tarot el fin de semana

¿Cómo será tu suerte según las cartas del tarot? ¿Qué pasará con tus relaciones, tus vínculos? ¿Es tiempo de rupturas o de acortar distancias? La astróloga Silvina Pengov, creador de @eluniversoquenoves, comparte las predicciones de su taróscopo, en el que combina horóscopo más tarot.

Aquí una guía completa para que puedas orientar las actividades del fin de semana y puedas disfrutar y aprovechar la energía a tu favor.

Aries

Carta: El ermitaño.

Mensaje: Te están pidiendo bajar un cambio en relación a tus vínculos. Tal vez quieras ir al choque con alguien por algo y esta carta te invita a recalcular y a pensar un poco mejor las cosas. Antes de actuar, respira profundo y piénsalo un poco mejor. No vale la pena enfrentarte si se pueden hablar las cosas bien un poco más adelante.

Tauro

Carta: El colgado.

Mensaje: Los está invitando a revisar qué te está pasando. Si estás con algún tema en particular con alguien está bueno parar la pelota. Observa, no tomes decisiones apresuradas. Debes ponerte en el lugar de la otra persona porque quizás estás enojando porque sientes que el otro no te entiende. Pero yo te preguntaría también a ti Tauro si tienes una comunicación asertiva, ¿le estás diciendo al otro qué es exactamente lo que quieres y necesitas? Quizás esté fallando la comunicación.

Géminis

Carta: La Torre.

Mensaje: Puede que algunas personas se alejen sin explicación. También puede ocurrir un flechazo con alguien muy inesperadamente. La carta de la torre te invita a animarte. Si siempre estás parado en un eje haciendo las cosas de una forma, la Torre te dice que si alguna persona se aleja, debes darle tiempo. Y si alguien aparece aunque inesperadamente también debes darte esa oportunidad de disfrutar del momento del flechazo.

Cáncer

Carta: El emperador.

Mensaje: Esta carta te está diciendo que trates de mantenerte firme con tus vínculos, puede ser una persona de autoridad, un superior, un jefe o también tu pareja. Trata de estar más seguro y firme en lo que quieres. No dejes que el otro te pase por encima.

Leo

Carta: La luna.

Mensaje: Quizás hay algo que resolver, algo que te está pasando con alguien, relacionado con el pasado. Se están repitiendo patrones. Revisa eso, trata de sanar.

Virgo

Carta: La emperatriz.

Mensaje: Disfruta de los vínculos, pasa momentos lindos, agradables y divertidos con la gente que te hace bien y te suma. Debes escuchar a tu intuición y si tienes que alejarte de alguna persona porque no te está sumando, es la decisión correcta. Quédate con las personas que suman.

Libra

Carta: La estrella.

Mensaje: Debes salir más en grupo a divertirte con nosotros. Quizás puedes contactar a algún viejo amigo que hace mucho no llamas. Esta carta habla de la conexión con el otro, así que a disfrutar de tus vínculos y a pasarla súper este fin de semana.

Escorpio

Carta: La sacerdotisa

Mensaje: Esta carta te está llevando más hacia adentro, para revisar que te está pasando. Quizás te estás sintiendo un poco frío y distante con alguien en particular. Respeta este tiempo de introspección que estás sintiendo y si es con alguien en particular también. Este momento de conexión contigo mismo te va a llevar después a acercarte al otro con las ideas más claras.

Sagitario

Carta: Los enamorados.

Mensaje: Trata de negociar lo que necesites en alguna relación. Es momento de hablar, de ver también otros puntos de vista porque quizás Sagitario, estás muy en la tuya creyendo que las cosas son de una sola manera. Hay otras formas de hacer las cosas, otras miradas y esta carta te está proponiendo que te abras a eso.

Capricornio

Carta: El diablo.

Mensaje: Analiza si no estás obsesionado con una persona, si estás pensando mucho en alguien. Te invito a tratar de identificar si realmente es pasión o es obsesión. Así podrás ver qué hacer con eso. Tal vez sientes que estás muy enamorado y en realidad estás obsesionado y es diferente.

Acuario

Carta: La muerte.

Mensaje: Hay relaciones que se están terminando. Así tenía que suceder, esto lo vienes atravesando desde hace algunas semanas y tal vez te está costando. Pero estás en el camino correcto. El alejamiento es lo mejor que puedes hacer.

Piscis

Carta: El mundo.

Mensaje: Puede que estés muy encerrado en ti mismo y esta carta te propone que te abras a al mundo. Debes salir con amigos, conectar con los otros y nada de meterse tan para adentro. Si por el contrario estás muy para afuera y el mensaje sería que debes conectarte más.