Horóscopo: Todo para tu semana del 13 al 19 de junio

Aries: Se viene la semana de la suerte de este mes de junio y no será como fue el 29 de mayo con la Luna en su fase plena sobre Sagitario. Este es el signo de la positividad y unido a las ganas que tendrás de comerte el mundo, no esperes nada más que salir y hacerlo. Que todos te miren porque tendrás una conexión con al menos tres ‘crushes’. Sentirás que todos, hasta tu círculo más cercano y tú, vibrarán en la misma frecuencia.

Tauro: Las vibras de esta temporada de Géminis que se va terminando no maridan con tu sentido de la responsabilidad. El mejor consejo es que ni se te ocurra hacer negocios con tus compañeros de trabajo. Muchos menos planear un viaje con tus amigos porque te vas a quedar solo/a. Si ya no los has hecho durante tu ‘season’, ahora ten paciencia y espera a la llegada de la de Cáncer.

Géminis: Es una temporada repleta de sensualidad. Todo lo bueno te espera en esta semana de junio, con Venus entrando en tu signo y Marte aún en Tauro. Eso sí, solo si te centras en aquellos signos con los que tienes complicidad. Estos son Virgo o cualquiera que tenga el elemento natural tierra. Lo mismo, sucederá con otros tan intensos como Escorpio o Aries. Pero, no prometas la luna ni nada en estos estos encuentros que solo serán casuales.

Cáncer: El firmamento tiene preparado una luna nueva sobre tu signo. Eso beneficiará a todas las constelaciones menos a ti. En los demás provocará un sentimiento de empatía, pero en tu caso, vas a sentir que los problemas de todo el mundo te sobrepasan. Tranquilidad, que solo durará unos días de esta semana.

Leo: Aprovecha muy bien esta temporada de Géminis que ya está culminando. Aunque saque tu lado más frío y falso, una vez que empiece la Cancer ‘season’ sentirás que te vas apagando lentamente. Solo será cuestión de unas semanas y tu energía no estará en su nivel habitual. Ten en cuenta que sentirás que las cosas te afectan más de la cuenta. Por ello, las emociones estarán a flor de piel. Aprende mucho de esta etapa.

Virgo: Saturno está retrogradando sobre Acuario y todo este mes te ha dado la oportunidad de que marques algunos límites. Ya sea con una persona o con actitudes que te llevan molestando hace tiempo. En el trabajo relájate y a tus jefes les tiene que quedar claro eso. Con la familia tuya o de tu pareja está bueno tenerlos cerca, pero también es momento de pasar más tiempo a solas. Échale valor a tus pensamientos. Hazlo.

Libra: Tu dudosa personalidad se verá afectada esta semana, cuando Marte visite Géminis. La constelación regente del sexto mes es conocida por los cambios que aparecen. Quienes más sufrirán esta constante indecisión serán tus allegados. Intenta alejarte unos días y no cambiarles los planes. Al menos, haz lo suficiente para que no terminen culpándote a ti.

Escorpio: Nacen nuevas relaciones de amistad y esas de las buenas que llegan a tu vida a finales de junio con la Luna nueva en Cáncer. Es algo que no te esperabas, pero te traerá consecuencias maravillosas. Utiliza esa intensidad innata que tienes para ver a los demás. Te lo agradecerán y te sentirás mucho más querida/o.

Sagitario: Apunta muy bien en tu agenda. Esta semana puede llegar a ser la mejor de tu 2022. Y eso ¡Sin exagerar! La luna estará en su máximo esplendor y la energía irá aumentando tus niveles de positividad y suerte. Lo mejor que puedes hacer en este momento, es aprovecharlo rodeándote de tus seres queridos y hacer los planes que te apetezcan.

Capricornio: Este mes de junio viene trayéndote una gran cantidad de tareas pendientes. Sentirás que no paran de sumarse cosas a esa lista, pero tendrás tiempo y energía para hacerlas. Respira profundo y ve tachando una por una, porque la situación no cambiará hasta que el Sol llegue a Cáncer. Recién ahí podrás respirar.

Acuario: Mercurio vuelva a Géminis y una vez que termine su retrogradación te va a beneficiar así no tiene que dar explicaciones más adelante. Tranquilo/a que a nadie le preocupará lo que estés haciendo o con quién. Eso sí, es una etapa de discreción absoluta. Cuídate de los excesos en todos los sentidos.

Piscis: Los Sagitario y tú tienen algo en común: se enamoran y se desenamoran rápidamente. Quizá esto es lo que te pase cuando la Luna esté llena sobre tu signo de centauro, precisamente esta semana. Déjate llevar por la intuición más que nunca. No está mal, siempre y cuando te dirijas a todos con delicadeza y sinceridad.