La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, comparte el mensaje de las cartas del tarot que determinan cómo será tu suerte signo por signo. “Cada día decidimos cómo va a ser nuestra vida con cada elección que hacemos. No existe la frase no puedo elegir, no me queda otra, no tengo opción. No elegir es también una elección”, asegura la experta, que realiza consultas personales online y da cursos de astrología para principiantes.

Aquí un panorama completo de cómo será tu suerte en el fin de semana según el tarot.

Aries

Carta: La emperatriz.

Mensaje: Empieza a contactar con tus seres queridos Aries, con tu lugar en el mundo, con lo que mereces y quieres para tu vida. En lo que respecta a los vínculos tal vez estás en alguna situación que esto no está sucediendo, que no están obteniendo lo que mereces. Es momento de pensar en eso.

Tauro

Carta: El sol.

Mensaje: Será una muy buena semana en todo lo que tiene que ver con los vínculos en general. El sol está hablando de que vas a estar con buena energía, con ganas de hablar. Es momento propicio para que haya cosas que quizás salgan a la luz, pero esto es necesario para avanzar. Aunque al comienzo no lo veas terminará sumando y eso está bueno. Tendrás mayor claridad que te sumará en tus relaciones.

Géminis

Carta: El mundo.

Mensaje: Estás en un cierre de ciclo Géminis, temporada de cumpleaños así que quizás eso tiene que ver con este cierre de ciclo. Por eso debes tratar de cerrar, de dejar las cosas atrás que ya no quieres más y ve por lo nuevo. Hay muchas cosas buenas y que te van a hacer sentir más completo. Debes animarte a cerrar y dejar atrás lo viejo.

Cáncer

Carta: La estrella.

Mensaje: Tiempo de contactar con amigos, con grupos. Tal vez estás necesitando alguna ayuda, alguna recomendación. Debes recurrir a tus grupos de referencia, que seguramente te van a querer ayudar. Debes tratar de abrirte más y seguramente la ayuda llegará de afuera.

Leo

Carta: El diablo.

Mensaje: En lo que respecta a las relaciones puede ser que estés enojado con alguien por alguna situación, o alguna actitud de una persona que te moleste. Este diablo te está diciendo que hay que relajar, aflojar con los enojos, con la ira. Debes analizar en calma qué es lo que te está molestando, si es una actitud puntual o hay algo más profundo.

Virgo

Carta: El mago.

Mensaje: Esta carta te está hablando de nuevos inicios, puede que tengas muchos planes, muchas cosas sobre la mesa y en tu cabeza. El mago está diciendo que es un buen momento para activar todas esas ideas, bajarlas más a la tierra y calmar un poco la cabeza.

Libra

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: La sacerdotisa está recomendando conectar más con tu interior. Es tiempo de priorizar tu intuición y vincularte con tu lado más perceptivo e intuitivo Libra.

Escorpio

Carta: El Papa.

Mensaje: Debes empezar a mostrarte más como eres. Hay muchas cosas en los vínculos que escondes por miedo a que te lastimen, por miedo a mostrarte vulnerable. Hay algo que no estás mostrando y la carta del Papa te dice anímate, saca los miedos hacia afuera, muéstrate más.

Sagitario

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: Esta carta te está invitando a confiar más en los otros. Si sientes que tienes que trabajar con otro, o tal vez contarle algo, hazlo. Te servirá para expandir la energía, te va a ayudar. Confía en eso, te está diciendo esta carta de la rueda

Capricornio

Carta: El colgado.

Mensaje: Debes parar un poco y empieza a ver las cosas desde otro lugar. Quizás hay relaciones que no estás viendo con mucha claridad y el colgado te está invitando a detenerse y observar las cosas de forma diferente. Así podrás tomar una decisión correcta.

Acuario

Carta: La fuerza.

Mensaje: Si estás en conflicto con alguna persona debes conectar con tu corazón para ver si realmente quieres resolver eso o si lo quieres dejar pasar. Debes hacerle caso a lo que sientes. Si crees que vale la pena tener una charla más, debes hacerlo, pero siempre conecta con tu corazón.

Piscis

Carta: El juicio.

Mensaje: Esta carta te dice que si tienes alguna conversación postergada con alguien cercano, debes hacer ese llamado que tengas que hacer. Haz lo que sientas y habla lo que tengas que hablar para solucionar las cosas.