Horóscopo semanal del 2 al 8 de mayo

Todas las claves signo por signo:

Horóscopo para Aries

Aries atraviesa un momento de ambición financiera. Esto está mal visto pero no debe absorber opiniones ajenas. Sobre todo las mujeres arianas tendrán oportunidades para sanar y expandirse económicamente ¡A no desperdiciarlas por la presión ajena!

Momento de evolucionar y superar prejuicios para avanzar.

Horóscopo para Tauro

Tauro tendrá la luminosidad para atravesar una situación desafiante. Descubrirá la inmensa autonomía de la que es capaz y saldrá airoso de momentos ásperos, obstáculos importantes y lo hará solo. Gran momento de evolución y capitalización para los taurinos que siempre saben disfrutar en el mientras tanto y jamás sufren el proceso ¡Ideal!

Horóscopo para Géminis

Géminis enfrenta el momento de hablar y poner las cosas sobre la mesa con alguien rígido y estructurado de su familia. El consejo es no pretender cambiarlo. La aceptación es lo más adecuado pero siempre dejando en claro las circunstancias. El decir las cosas como son es su especialidad, aunque en el ámbito familiar pueda parecer más difícil, lo logrará.

Horóscopo para Cáncer

La sabiduría emocional de Cáncer le abre las puertas de una persona hermética e importante para su equipo de trabajo. Esto lo pondrá en una situación de privilegio y reconocimiento especial. Sin aprovechar la ventaja, lo conveniente es apreciar y recibir las consideraciones porque este capital emocional es valioso y entonces, es lo que corresponde.

Horóscopo para Leo

Los nacidos bajo el signo de Leo volvieron a entregar su corazón luego de una decepción amorosa o volvieron a confiar luego de una traición en la pareja. Perdonar significa hacerlo desde el corazón, sin obsesiones ni controles. De lo contrario, soltar será lo mejor.

Horóscopo para Virgo

Virgo se compromete con el alma nuevamente, en una pareja que lleva tiempo y ha pasado por sus malos y buenos momentos. Ese compromiso le da grandes satisfacciones y le indica que recorre el camino correcto, junto a la persona indicada.

En cuanto al dinero, cada vez afina más la puntería para dejar negocios que no le rinden y ahondar en los que sí. Deshágase de las personas que no suman al equipo y rodéese de quienes están dispuestas a trabajar en conjunto.

Horóscopo para Libra

Las promesas incumplidas comienzan a lastimar a la pareja al punto de no retorno. Cuando la confianza se rompe es hora de hacer nuevos acuerdos o partir.

En cuanto al dinero, es momento de invertir, vender, comprar y todo movimiento que implique firmas y contratos será exitoso.

Horóscopo para Escorpio

Con Venus en el signo opuesto, es momento ideal para el amor.

Es momento de hacer un lugar para el romance en la agitada agenda del ambicioso escorpiano, porque el equilibrio de sus energías es fundamental para que la pareja siga en llamas ¡A no descuidar aquello que tan bien funciona!

Horóscopo para Sagitario

Lejos de su tierra, Sagitario es feliz. Planear un viaje siempre es un plan pero viajar es su estado favorito. Disfrutar es la consigna y hacerlo seguro. No es aconsejable comprometer su seguridad física por vivir aventuras demasiado alocadas. Si no es experto, mejor abstenerse de subir a un río rápido o tirarse en parapente.

Horóscopo para Capricornio

Los sentimientos cuentan menos que nunca. Es momento de seguir a la razón y dejar de lado el corazón. Ahí donde el alma sonríe habrá que quedarse y donde siempre hay lágrimas y contratiempos, huir. Acercarse a los amigos y familiares que lo valoren realmente es el consejo de esta semana.

Horóscopo para Acuario

Emociones fuera de control pueden llevar a desbordes en la pareja y en los vínculos más importantes. Aunque las decisiones que se toman parecen drásticas y precipitadas, abren una puerta nueva a otra etapa. La intuición guía a los acuarianos ¡momento de conectar hacia adentro entonces!

Horóscopo para Piscis

El pasado sirve sólo si se puede capitalizar el error. Los aprendizajes no son solo hacia adelante, sino que son cíclicos o tienen idas y vueltas pero eso no significa que las situaciones que ya se presentaron no vuelvan para que Piscis distinga que esta vez, debe dar un paso diferente.

¡Adelante! Sin apuros, esta vez acertará.