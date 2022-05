Este es un fin de semana muy especial porque estamos con Mercurio retrógrado y en la previa del eclipse total de luna en Escorpio. Esto resulta muy movilizante para todos los signos. Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, analiza cómo será tu suerte según el tarot para el fin de semana. “Recuerda que los efectos de estos movimientos planetarios se sienten unos días antes y hasta dos semanas después”, asegura Pengov, quien realiza consultas personalizadas online y dicta cursos de introducción a la astrología.

Aquí un panorama y una guía completa signo por signo de cómo será tu suerte según el tarot para el fin de semana.

Aries

Carta: El emperador

Mensaje: Esta carta está diciendo mi querido Aries que esta semana me sale debes mantenerte en tu postura. A veces puede ser que sientas que darás el brazo a torcer, pero creo que esta vez y solo por esta vez tienes razón. No te muevas de lugar y deja que las cosas caigan por su propio peso. Debes mantener tu postura sin ir al choque ni pelearte, pero manteniendo lo que quieres.

No te muevas de lugar Aries y deja que las cosas caigan por su propio peso. Debes mantener tu postura sin ir al choque ni pelearte.

Tauro

Carta: El Loco.

Mensaje: En los vínculos debes animarte a hacer de tí mismo y quizás eso te lleve a tener que dejar algunas relaciones atrás. Eso está bien y evidentemente es lo necesario para que puedas avanzar.

Géminis

Carta: El ermitaño.

Mensaje: Alguna relación pasada puede volver a la luz y más todavía con Mercurio retrógrado que suele traer historias del pasado. Así que este ermitaño puede ser que las traiga para que puedas revisar, tratar de resignificar esa historia y quizás darte cuenta que las cosas hoy son diferentes. No tienes que hacer lo mismo. No hay que repetir, sino resignificar y hacer las cosas distintas.

Cáncer

Carta: La muerte.

Mensaje: Es posible que alguna relación esté llegando a su fin y si eso sucede es lo mejor que te puede pasar. Hoy quizás no lo puedes ver. Te cuesta mucho moverte de lugar, pero esa muerte te está diciendo que es lo que tiene que pasar para que puedas avanzar. Hasta que eso no termine de morir, hasta que eso no se termine del todo, no vas a poder avanzar.

Leo

Carta: El sol.

Mensaje: Es una una buena semana para ‘desparramar’ tu alegría, tu energía con la gente que quieres, con la gente que te valora a la que tu también valoras y disfrutas de estar con ellas. Aprovechaba para juntarte más y para divertirte.

Virgo

Carta: El juicio.

Mensaje: Esta carta te está llamado a despertar. Quizás estos eclipses junto a Mercurio retrógrado te traigan una nueva mirada en algún aspecto de tu vida, en alguna relación o quizás en algo mucho más profundo que puede ser una forma de vincularte. Te está diciendo que ya aprendiste, esta carta te da una aprobación. Es una buena señal.

Libra

Carta: El colgado.

Mensaje: Debes ver las cosas desde otro lugar. Para un poco la pelota, trata de no tomar decisiones, no es un buen momento con los eclipses. Espera un poco y trata de digerir lo que está pasando. No seas impulsivo, Libra usualmente no lo es. Pero puede que con los eclipses te estés sintiendo más efusivos, con más ganas de tomar decisiones, de ser más impulsivos. No es recomendable.

Escorpio

Carta: El diablo.

Mensaje: Trata de controlar tus pasiones, que andan muy descontroladas. También puede ser que sientas lo contrario, que está todo demasiado tranquilo. Entonces es el momento de conectar con la pasión, con las cosas que te hacen sentir vivo.

Sagitario

Carta: La Torre.

Mensaje: En los vínculos puede haber algo que sucede o termina inesperadamente, alguien aparezca inesperadamente. Sea lo que sea que suceda con esta carta de la Torre es lo mejor que puede suceder para todos. Si estás enojado con alguien quizás puedes tener una charla tranquila, sin ir tan enojado. Estás juntando y juntando enojo y bronca y eso no está bueno, porque después va a explotar de la peor forma.

Capricornio

Carta: El carro.

Mensaje: Avanza, quizás estás con alguna relación dando vueltas, o hay alguien que quizás te gusta. Si eso sucede esta carta está diciendo que avances con esa persona, que no tengas dudas. Es un momento de caminar, de moverte y quizás lo que traigan los eclipses es que con alguien las cosas vayan muy rápido. Puedes conocer a alguien muy rápido y las cosas avanzan rápido.

Puedes conocer a alguien muy rápido Capricornio. Avanza si hay alguien que te gusta.

Acuario

Carta: Los enamorados.

Mensaje: Esta carta te está diciendo que veas si no hay más opciones, o si hay alguna parte de la historia, de alguna historia que te esté preocupando. Quizás hay una parte de esa verdad que no sabes. Puede ser otra versión de esa historia que te enteraste. Debes averiguar, abrirte, preguntar antes de tomar una decisión. Recuerda que en temporada de eclipses no es bueno tomar decisiones. Pero puede ser que algo que venía medio flojo desde hace un tiempo termine de decantar.

Piscis

Carta: El mago.

Mensaje: Puedes avanzar si tienes alguien ‘en la mira’ y le quieres hablar y estás esperando que esa persona te hable. No esperes, comunícate, date a conocer nada, quítate la timidez y anímate. Eso es lo que te dice la carta del mago.