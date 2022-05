Esta es una semana donde Mercurio empieza a retrogradar entre Géminis y Tauro. Este proceso durará hasta el 3 de junio. Y por supuesto que esto regirá e influenciará nuestros días. Si quieres saber cómo será tu suerte según el tarot en esta semana tan especial no puedes perderte los consejos de la astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves. “Alerta con las comunicaciones porque las comunicaciones se empiezan a trabar más. A hacer back up de todos tus materiales porque puede haber problemas con cuestiones electrónicas”, asegura la experta que realiza consultas personales online y también dicta cursos para quienes desean iniciarse en el mundo de la astrología.

Aquí una guía completa para cada signo con el mensaje que marca cómo será tu suerte esta semana según las cartas del tarot.

Aries

Carta: La emperatriz.

Mensaje: Con la energía de Júpiter en Aries que está entrando este martes 10 y Venus también en Aries vas a estar muy deseante esta semana, con muchas ganas de hacer cosas, de comenzar proyectos. Eso está buenísimo.

Consejo: Pero Mercurio también empieza a retrogradar y eso nos lleva a todos a recalcular. Está buenísimo hacerlo, dar un poco el impulso para ver un poco mejor algunas ideas para después sí avanzar.

Tauro

Carta: Los enamorados.

Mensaje: Si Tauro estás con problemas tratando de organizar tu agenda, de ordenar todo lo que tiene que ver con lo económico y tus recursos, esta carta te está invitando a conversar con alguien que te pueda dar una nueva mirada, una nueva visión.

Consejo: Quizás debas contratar a alguien que te administre, o que te ayude a organizarte. En este caso la carta de los Enamorados no es abrirse a nuevas opciones, sino compartir también lo que te está pasando.

Géminis

Carta: La justicia.

Mensaje: Es una semana que puede ser que tomes decisiones. Pero también puede suceder que si no tomas las decisiones, de alguna manera esto se va a terminar dando solo con todos los eclipses que vienen.

Consejo: Hay un eclipse de luna llena que va a ser el 16 que te estará llevando por ahí. Pondrás en una balanza todas las cosas sobre las que tienes que tomar una decisión. Así podrás ver cuál es la mejor opción, es momento de definirse Géminis.

Géminis pondrás en una balanza todas las cosas sobre las que tienes que tomar una decisión. Así podrás ver cuál es la mejor opción.

Cáncer

Carta: El diablo.

Mensaje: Estás en un modo tratando de controlarlo todo. Esta carta te está invitando a que relajes un poco. Si por el contrario están demasiado haciéndose cargo de las cosas que le pasan, deben asumir un poco más el control.

Consejo: No le des el poder a los otros, sino asume el control de tu vida. Eso es lo que les está diciendo el Diablo para Cáncer.

Leo

Carta: El Papa.

Mensaje: Esta carta te invita a que te ‘revises’ más, a que tengas mayor registro de qué es lo que te pasa.

Consejo: Si ves que hay algún tema que no puedes resolver solo el Papa siempre nos dice que podemos pedir ayuda. No tengas miedo al animarte a pedir ayuda y no tengas miedo, no sientas vergüenza. Es una buena carta para conectar con los maestros y con los guías.

Virgo

Carta: El colgado.

Mensaje: Mercurio que empieza a retrogradar el martes 10 también es regente de Virgo así que les está diciendo que es el momento de hacer una pausa y revisar algunas algunas ideas, algunas opciones.

Consejo: Tal vez puedes compartir con alguien lo que estás haciendo para que te dé su visión. Esto te puede ayudar mucho para revisar y después sí comenzar con eso que te propones. Pero debes aceptar que es tiempo de revisión.

Libra

Carta: La sacerdotisa

Mensaje: No abras tus ideas tanto a los otros. No pidas tantas opiniones, no le cuentes todo a todo el mundo. Debes meterte más para adentro porque sabes lo que tienes que hacer. Esas respuestas están adentro tuyo.

Consejo: Debes ser más protagonista y no pongas tanto en el afuera.

Debes meterte más para adentro Libra porque sabes lo que tienes que hacer. Esas respuestas están dentro tuyo.

Escorpio

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: Se acerca el eclipse de luna llena en Escorpio así que todo lo que todavía estés reticente a eliminar de tu vida, esa rueda de la fortuna lo va a hacer.

Consejo: El eclipse va a darle el toque final para que puedas aflojar, soltar todo irá cooperando querido Escorpio para que las cosas decanten por su propio peso.

Sagitario

Carta: El ermitaño.

Mensaje: Te está invitando a revisar cosas que tengan que ver con el pasado. Quizás salgan naturalmente o quizás con mercurio retrógrado y los eclipses sean cosas que regresen sin que las pidas.

Consejo: Si ciertas cuestiones vuelven, simplemente tiene que ver con que puedas ver las cosas de una forma distinta, que puedas resignificar. Hoy ya creciste, eres distinto, así que si tienes que conectar con algo del pasado no debes tener miedo.

Capricornio

Carta: El mago.

Mensaje: Puede que estés con muchas ideas, proyectos y eso está buenísimo. Tal vez quieras activarlos ya pero Mercurio retro te dice hay cosas que recalcular en cuanto a los recursos, al valor del tiempo.

Consejo: Espera un poco, sigue gestionando, sigue ideando, pero todavía no inicies ya. Vas a tener que esperar un poco más.

Acuario

Carta: La Torre

Mensaje: Debes estar preparado para cosas que puedan suceder esta semana. No es para entrar en fatalismos, pero sí quizás hay algo que ya viene desde hace un tiempo un poco flojo y puede ser que esta semana se termine de derrumbar la torre.

Consejo: Pase lo que pase es lo mejor que podía suceder, así que relaja.

Piscis

Carta: El emperador.

Mensaje: Te está invitando a ver cómo realmente es lo que quieres en tu vida.

Consejo: Conecta más con los deseos, pero también empieza a concretar las cosas. Que no quede todo en una nebulosa.