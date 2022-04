¿Cuál es el mensaje del tarot para este fin de semana? ¿Cómo será tu suerte en estos días? ¿Cómo será el panorama en cada una de tus relaciones o vínculos? La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, comparte el mensaje del tarot para cada uno de los 12 signos del zodíaco. “Es importante escuchar el mensaje que tienen las cartas para nosotros, y así actuar en consecuencia”, asegura la experta, que realiza consultas personalizadas online y cursos sobre el ABC de la astrología para quienes quieren adentrarse en esta disciplina.

Aquí una guía completa con el mensaje del tarot para cada uno de los 12 signos.

Aries

Carta: El colgado.

Mensaje: Seguramente hay alguna relación en la que te sientes medio estancado. Tienes la sensación de que hay algo que se debería mover y no se está moviendo. El Colgado te dice que puede ser así, pero también debes empezar a mirar las cosas desde otro lugar. Tal vez sientes que es el otro el que no actúa y sin embargo eres tú el que tiene que moverse, tomar la iniciativa para cambiar el modo en que vienen las cosas.

Tauro

Carta: El Loco.

Mensaje: Debes alejarte de esa relación o vínculo que no es sano, que no te está haciendo bien. Esta carta te dice que si eso es lo que estás sintiendo, debes moverte, salir de esa situación. Te invita a que te correr de lo que no te hace sentir bien.

Géminis

Carta: La estrella.

Mensaje: Esta carta te dice que tal vez tengas pendiente una conversación con alguna persona. Debes hacerlo, conversar y mostrarte tal como eres. Es importante que las cosas sean transparentes. No le des vueltas y sé simple y natural al encarar eso que tengas que encarar después.

Cáncer

Carta: El mundo

Mensaje: Quizás estás en un momento que necesitas pasar más tiempo solo. Respeta eso. Si no estás con ganas de abrirte o de contactar con el afuera, debes aceptarlo. Y si hace demasiado tiempo que sientes que estás muy para adentro, tal vez sea el momento de empezar a salir. Si ves que no puedes solo, pide ayuda para salir de ese lugar en el que estás.

Leo

Carta: El diablo.

Mensaje: Debes conectar más con tu parte instintiva. Si hay algún vínculo o una relación que te despierta cosas que no están buenas, la carta del diablo te está avisando que posiblemente sea así, que esa relación no te está haciendo bien. También debes analizar si no eres tú que quieres controlar demasiado las cosas

Virgo

Carta: El Papa.

Mensaje: Quizás necesitas hablar, estés en un momento de pedir ayuda. Puede ser que te sientas un poco estancado en algunas situaciones. Tal vez no estás viendo las cosas con mucha claridad y el Papa te invita a que te abras con alguna persona que te pueda ayudar. Puede ser un amigo, un consejero, ya sabrás quién te puede ayudar a tener otra perspectiva.

Libra

Carta: La justicia.

Mensaje: Debes empezar a chequear a fondo tus relaciones, para determinar la balanza de dar y recibir. Fíjate si no estás dando de más y te estás olvidando de tí. Si están las relaciones balanceadas está todo bien, si no habrá que hacer los ajustes necesarios para preservarte y también preservar tu energía.

Escorpio

Carta: El juicio.

Mensaje: Alguna relación del pasado puede estar marcándote. Estaría bueno que revises qué cosas estás repitiendo de ese entonces. Debes analizar esto a fondo para poder resolverlo. Porque además de darte cuenta de esto, tienes que hacer algo con eso para modificarlo.

Sagitario

Carta: La muerte.

Mensaje: Esta carta te dice que hay cosas que por ahí tienes que cambiar en tu forma de vincularte. Esto ya lo sabes desde hace un tiempo y todavía no estás haciendo los cambios. Tal vez pueda ser alguna relación en particular o varias. La carta de la muerte anuncia ese cambio que es necesario que lo hagas.

Capricornio

Carta: Rueda de la fortuna.

Mensaje: Esta carta te está indicando que hagas un cambio. Puede ser tuyo o de alguien a tu alrededor. Estás en un momento en que algunas personas salen y otras entran en tu vida. Eso está indicando la rueda. Por eso si alguien se tiene que ir que se vaya, y que deje espacio para lo nuevo.

Acuario

Carta: El mago.

Mensaje: Estás en un buen momento para conocer gente, para abrirte. Puede ser que hagas nuevas amistades, o que esto se de con una pareja. Estás en un buen momento para comunicar. Tienes todas las herramientas para lograr todo aquello que quieres a nivel vínculos.

Piscis

Carta: La emperatriz.

Mensaje: Debes valorarte más, quizás estás mucho para los otros y no te estás cuidando a ti mismo. Debes volver la energía hacia tí. Además de estar pendiente de lo que a los otros les gustaría, lo que los otros necesitan está bueno que comiences a chequear y a conectar contigo, para ver qué estás necesitando hoy.