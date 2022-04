Horóscopo: cómo será tu semana del 25 de abril al 1 de mayo

Horóscopo para Aries

Aries atraviesa un momento de intensidad con el Sol en su signo. Tanta intensidad puede traer encuentros profundos familiares y amorosos como mucha irritabilidad. Estos estados lo llevan a pelear a veces con los demás y a veces con uno mismo. El desafío será volver al eje cada vez, y gestionar las emociones que van apareciendo.

Horóscopo para Tauro

Tauro se recupera de una lesión, una pérdida, un momento difícil. Para sanar debe tener constancia con los hábitos que lo colocan en mejor posición para ganarle a la situación sin aflojar, pero por momentos es más fácil volver al descuido. Los taurinos deben estar atentos, sin entrar en tensión, y sobre todo, amarse mucho a sí mismos.

Horóscopo para Géminis

Géminis descubrió muchas verdades molestas. Pero para su sorpresa tienen más que ver con su propia manera de actuar que con la de los demás. Son buenas y malas noticias. Hay mucho que evolucionar hacia adentro, pero todo ese trabajo valdrá la pena, lo bueno es que depende en mayor parte de proponérselo y comenzar.

Horóscopo para Cáncer

La familia lo sostiene. Son momentos de vaivén y mucho mareo para los estructurados Cáncer que necesitan una rutina marcada, horarios y saber con qué se van a encontrar. Están ahora atravesando un período muy diferente: cambiante a cada hora. El consejo es tener paciencia, porque nada dura mil años y esto también pasará. El secreto es la actitud con la que se atraviesen las tormentas, grandes o pequeñas.

Horóscopo para Leo

Atención al plano laboral a partir del 25 de abril. Alguien del equipo destaca y si no se canalizan esos talentos a tiempo el aburrimiento y la falta de reconocimiento harán mella en la dinámica diaria. Nada que el líder de Leo no pueda resolver.

Horóscopo para Virgo

Piscis viene a desestabilizar a los seguros y confiados Virgo. Llegarán extrañas inseguridades y miedos, el amor los conmueve pero a la vez los paraliza.

La Luna que acaba de pasar por Aries colabora, sin embargo, a llevar esto a la acción y muchas veces aparecen los actos contradictorios que los demás no llegan a comprender. Es buena idea sumar momentos de relax al día. No esperar al fin de semana para distenderse, porque estar desacelerado llevará a poder detener ciertos impulsos, comunicar mejor, etc.

Horóscopo para Libra

Libra acaba de dejar atrás una etapa laboral o está a punto de hacerlo. Es hora de pasar de página e ir por los deseos verdaderos. Si aún no pudo darles forma, es momento de conectar hacia adentro para decidir con la mayor autenticidad y convicción posible. Valdrá la pena.

Horóscopo para Escorpio

Llenarse de tareas laborales no solucionará los problemas del corazón. Conviene sincerarse con la pareja aunque esto desestabilice en principio a toda una familia. Todos estarán mejor porque peor que tanta incomunicación no habrá. Hablar, con respeto y verdad, es el camino para resolver de una vez por todas tantas emociones acumuladas ¡Adelante!

Horóscopo para Sagitario

Surge otro viaje y Sagitario no se resiste. Armar las valijas de nuevo tiene ese sabor a aventura que tanto adoran pero ¡atención! No deje cuestiones sin resolver. Irse liviano es importante si es su deseo partir.

Horóscopo para Capricornio

Retroceder hacia personas y situaciones del pasado no es buena idea. Todo aquello que fue no es ni será igual en el presente. La nostalgia puede ser un arma de doble filo cuando Capricornio atraviesa una época tan inestable. Es buena idea despejar la cabeza con alguna escapada de fin de semana o actividad lúdica y no cometer errores que luego cueste mucho tiempo reparar.

Horóscopo para Acuario

Acuario está enamorado y estable. No es frecuente pero la relación lo lleva y crece. Mientras sea nutritivo y sincero, adelante. Pero cuidado con acomodarse tanto que los alcance el aburrimiento. Sabemos que es letal para los acuarianos el sentir hastío.

Si realmente quiere comprometerse, habrá que trabajar en la pareja para crecer, sin dejar de lado los deseos y la personalidad de cada uno. Acuario, adora la aventura y enamorado no significa que deje eso de lado ¡lo puede compartir!

Horóscopo para Piscis

Celebraciones, reencuentros familiares, todo fluye pero … ¡es demasiado! Los nacidos bajo este signo están agotados. El vaivén de compromisos y eventos los satura y no pueden parar la pelota. Recurrir a la conexión interior para detectar cuando es “si“ y cuando es “no“ es lo recomendable. Aprender a poner límites también es evolucionar, cuidarse y crecer.