Astrología china: cuáles son los días de la suerte para la semana

Cada fin de semana que comienza es un momento de volver a empezar, de disfrutar, de planificar cómo será la semana que comienza. Por eso es clave conocer cómo es la energía de cada día, y cómo afecta a cada signo.

“Hay días en que cierto signo tiene mejor día que otros. Conocer más información de tu signo y de cómo fluir con la energía son claves para conseguir lo que deseas atraer a tu vida”, asegura Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, quien comparte una guía clave para saber cuáles son los días de la suerte para esta semana.

“Es importante saber que los días en los que la energía no te acompaña, o no hay buenas hay ciertas actividades que debes evitar. Y también cómo y dónde hacer pedidos para lograr que eso que deseas para tu vida se cumpla”, asegura la experta que comparte tips en @fengshuirafaela y tiene disponible on line un workshop de pedidos y rituales para aprender esta técnica milenaria.

Aquí una guía de astrología china para saber cuáles son los días de la suerte para esta semana

LUNES 25 DE ABRIL

DIA SIGNO: Mono de tierra yang.

MAL DIA PARA: Tigre.

MEJOR DIA PARA: Serpiente.

MARTES 26 DE ABRIL

DIA SIGNO: Gallo de tierra yin.

MAL DIA PARA: Conejo.

MEJOR DIA PARA: Dragón.

MIERCOLES 27 DE ABRIL

DIA SIGNO: Perro de metal yang.

MAL DIA PARA: Dragón

MEJOR DIA PARA: Conejo.

El Dragón no tendrá su mejor día el miércoles, a no planificar cuestiones importantes ese día.

JUEVES 28 DE ABRIL

DIA SIGNO: Cerdo de metal yin.

MAL DIA PARA: Serpiente.

MEJOR DIA PARA: Tigre.

VIERNES 29 DE ABRIL

DIA SIGNO: Rata de agua yang.

MAL DIA PARA: Caballo.

MEJOR DIA PARA: Buey.

SABADO 30 DE ABRIL

DIA SIGNO: Buey de agua yin.

MAL DIA PARA: Cabra.

MEJOR DIA PARA: Rata.

DOMINGO 1 DE MAYO

DIA SIGNO: Tigre de madera yang.

MAL DIA PARA: Mono.

MEJOR DIA PARA: Cerdo.