¿Es momento de salir o de descansar? ¿De salir en busca del amor de tu vida o de reflexionar en soledad? La astróloga Silvina Pengov, creadora de @eluniversoquenoves, explica cuál es el mensaje del tarot para el fin de semana según cada signo.

“Es importante escuchar qué es lo que tiene para decirte el taróscopo y actuar en consecuencia”, asegura la experta que realiza consultas online personalizadas y dicta un curso sobre el ABC de las astrología para principiantes.

Aquí una guía completa sobre cuál es el mensaje del tarot para el fin de semana

Aries

Carta: El diablo.

Mensaje: “Esta carta te recomienda que chequen tu forma de vincularse con los otros. Puede ser que estés tratando de imponer tu deseo ¿y los otros en qué lugar quedan? Hay algo ahí de tu ego que quizás está asomando, dejándose ver. Eso puede afectar algunos de tus vínculos”.

Tauro

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Tal vez hay vínculos que debes empezar a dejar atrás porque se está iniciando una nueva etapa, una nueva revolución solar. Lo mejor es dejar atrás todas las cosas que ya sabes que no quieres seguir. Lo que hasta ahora no se definió no se va a definir para otro lado. Lo mejor es tomar una decisión y abrirse de ciertas situaciones”.

Géminis

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Debes conectar más con el merecimiento y también con el disfrute. La energía de la emperatriz habla de la valoración y del amor propio. Así que Géminis conéctense más con eso y fíjense de no estar mendigando atención o amor. Estas cuestiones deberían darse naturalmente en una relación, como un ida y vuelta”.

Cáncer

Carta: La estrella.

Mensaje: “Buena carta para trabajar esta semana con los otros, en grupo. Empieza a contactar con aquellas personas que en algún momento tuviste algo que ver y quedaron ahí. La carta de la estrella te está invitando a contactar y a disfrutar también de esos reencuentros”.

Leo

Carta: La justicia.

Mensaje: “Será una semana para tomar más decisiones respecto a los vínculos. Puede que te sientas más frío y distante en alguna relación. Tal vez sientes que es el otro el que se aleja. Está bueno respetar los espacios, dejar que las cosas fluyan y que cada uno piense lo que tenga que pensar y después reencontrarse”.

Virgo

Carta: El Loco.

Mensaje: “En lo que respecta a los vínculos sabes que todo y nada puede pasar. Pueden pasar cosas que realmente te saquen de tu estructura. La carta del loco te está invitando a que así sea. Acepta todos esos cambios que vengan, anímate a hacer algo nuevo y a descontracturarte”.

Libra

Carta: La Torre.

Mensaje: “Puede venir como un cambio inesperado en alguna relación, con alguien con quien venías permanentemente en contacto. Puede que desaparezca inesperadamente. Eso es lo que auspicia la Torre y lo importante es que veas cómo reaccionar frente a esto. Lo que haga el otro no lo podemos manejar, pero sí podemos manejar lo que hacemos nosotros en cada una de esas situaciones, así que chequea eso Libra”.

Escorpio

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Esta carta te está proponiendo una conexión más profunda con tus emociones, con tus sentimientos. Tal vez estás buscando la respuesta sobre algún vínculo, sobre algo como que no sabes qué hacer. La sacerdotisa te dice que la respuesta respecto a ese vínculo está dentro tuyo”.

Sagitario

Carta: El carro.

Mensaje: “Es una semana para activar. Si hace mucho que quieres hablar con alguien, es tiempo de hacerlo. Toma la iniciativa y ve para adelante, con lo que tú quieras, ya sea vínculos o proyectos”.

Capricornio

Carta: La templanza.

Mensaje: “Es un momento de contemplar tus vínculos, de ver cómo te estás relacionando con los otros. Tiempo de análisis y tranquilidad. Eso puede hacer que te des cuenta que hay cosas que sanar, que mejorar. Quizás hay cuestiones o situaciones del pasado que quedan ahí dando vueltas. Tómate el tiempo que necesites para después hablar de esas cosas que quedaron pendientes. Busca sanar a través de alguna terapia holística”.

Acuario

Carta: El Papa.

Mensaje: “Quizás estés necesitando de algún intermediario para llegar a alguien. Tal vez tienes conflictos en alguna relación y un tercero puede intervenir para sanar, para calmar un poco las aguas. No dudes en pedir ayuda. Si sabes que alguien puede darte una mano en ese vínculo con el que quieres acercarte”.

Piscis

Carta: El mundo.

Mensaje: “Estás en un momento de cierre de relaciones y de vínculos. Quizás sea el momento de pensar un poco más en tí mismo, de centrarte más en eso. Está bien a veces alejarse del resto. Es tiempo para estar en soledad, tomar energías y recién después salir a la carga del encuentro con el otro”.