Astrología china: predicciones para tener éxito en el trabajo y el amor

¿Estás en una relación de pareja en crisis y no sabes si es momento de cortar? ¿Sientes que en tu negocio no obtienes los resultados que esperas? Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com comparte una guía signo por signo de astrología china para conocer cómo tener éxito en el trabajo y el amor. “La clave es aprender a fluir con la energía para conseguir lo que deseas. Hay que analizar cómo es la energía de cada día y cómo esta se combina con la propia. Un día bueno para un signo pero con mala energía para realizar una tarea, por ejemplo una inversión, puede hacerte perder dinero”, explica Rubin, que comparte sus consejos en su IG @fengshuirafaela y realiza mes a mes una Agenda de energías con las actividades propicias y las que no, día por día.

RATA

1936, 1948, 1960, 1972, 1984, 1996 y 2020.

En temas de amor hay una excelente energía para la pareja, para el amor.

Si estás queriendo tener pareja, el amor está ahí, a la vuelta de la esquina. Presta atención si te invitan a salir, esta semana es muy propicia.

Si estás ya en una relación, hermoso momento para hacer planes juntos, tiempo de disfrute.

En temas de trabajo, negocios o proyectos la energía te dice que tienes que hacer cambios para mejorar.

También puede que tengas ganas de cambiar de trabajo. La energía te asiste si quieres crecer en donde tengas más posibilidades.

No tengas miedo a que te falte el dinero ya que la energía está muy propicia signo Rata.

También la energía te dice que debes mejorar el manejo de tu dinero. Tal vez es momento de tomar un curso de cómo gestionar tu dinero.

La energía te dice que surgirán gastos o imprevistos que vas a tener que tener en cuenta.

BUEY

1937, 1949, 196?1, 1973, 1985, 1997, 2009 y 2021.

Si estás en una relación tendrás algunos chispazos, rispideces con tu pareja. Es momento de calma, de consensuar, de dialogar.

Plantéate qué es lo que quieres Buey, para así mejorar tu relación.

Si estás soltero y estás queriendo tener una relación hay energía de pareja, pero primero debes tener en claro qué es lo que realmente quieres y sientes.

No te olvides que de acuerdo a cómo estás vibrando es lo que atraerás. Si no estás bien o te encuentras en un momento en que no estás bien anímicamente, o no tienes claro lo que sientes, tal vez es mejor quedarte quieto ya que vas a traer a alguien que no te convenga a tu vida.

Es clave tener en cuenta tu estado emocional y anímico, además de contar con claridad mental para saber qué deseas en una relación.

En temas de trabajo la energía te dice que debes tener valor para tomar decisiones, para ir un paso más adelante.

Puede que no estés pasando por un buen momento y que estés desanimado. Pero la energía te dice que debes hacer estos cambios.

Si te encuentras con mayor motivación puede que logres estos cambios y también salgas de esta situación. Tal vez estás en tu zona de confort y no animándote.

La energía esta semana habla de incomodidad, también de irritación, de ansiedad. Pero debes ser práctico.

TIGRE

1938, 1950, 1962, 1974, 1986, 1998, 2010, 2022

Si estás en una relación de pareja puede que estás remando cuesta arriba. La relación tal vez necesita un poco más de paciencia.

Es momento de encarar y hacer un checklist de todo a lo que debes enfocarte. Puede que estés desenfocado Tigre.

Si estás soltero hay buena energía de romance, energía de sexo, de disfrute. Pero acá la energía te dice atención con quién conectas porque si estás pesimista puedes conectar con gente tóxica que no te conviene. Cuidado signo Tigre.

Puedes disfrutar, puedes pasarla bien, pero ojo con quién conectas.

En temas de trabajo, negocio o proyectos debes tener seguridad. Eres bueno en lo que haces. Debes tener mayor confianza en tí mismo.

Trabaja tu voluntad, tu perseverancia. Necesitas equilibrio.

Para obtener mayores ganancias necesitas mejorar la interacción la interacción con el otro, tus conexiones.

Tu llave maestra para ser competitivo es tu trabajo, en cómo lo haces, ahí es donde ganas terreno.

Si estás soltero Tigre hay buena energía de romance, energía de sexo, de disfrute.

CONEJO

1939, 1951, 1963, 1975, 1987, 1999 y 2011.

Tiempo de dialogar, ser práctico y evitar la impulsividad. Debes conectar con la reflexión y la calma así podrás resolver asuntos de pareja que vienes retrasando o que no les estás dando la atención que merecen.

Si estás soltero hay oportunidad de cambios. Se abren nuevas oportunidades a conocer a alguien.

Pero debes actuar de forma positiva para atraer cosas positivas a tu vida.

En temas de trabajo, proyecto, negocios, la energía te dice atención con el ego. Vas a tener que trabajar en aceptar si hay errores, si hay cosas que no están bien, para lograr cambios positivos.

Si no reconoces o no puedes ver cuáles son tus errores no hay manera de que tengas una mejora.

Atención con tus clientes, cómo te estás manejando, cómo te estás mostrando.

DRAGÓN

1940, 1952, 1964, 1976, 1988, 2000 y 2012.

Si estás soltero o hay oportunidad de conocer a alguien, de tener una relación, pero necesitas mayor ímpetu de tu parte para avanzar.

Debes tener en claro qué es lo que quieres de una relación. Establece con esta persona que estés conociendo tu punto de vista. Si quieres mucho compromiso, o no tanto.

Si estás en una relación la energía te dice paciencia. Puede haber algunas complicaciones esta semana, o que haya poco entendimiento.

Pero que no decaiga la energía, no te pongas tus propias trabas.

En temas de trabajo, proyecto o negocios no te olvides de que estamos en el mes Dragón debes activarte para conseguir mejoras.

La energía te favorece, así que es importante que establezcas qué es prioridad, qué es urgente. Optimiza tu tiempo.

Atención con tus finanzas la energía de dinero está muy buena, pero debes tener cuidado con inversiones o con asuntos que tengan que ver con dinero. No te olvides de hacer las cosas un buen día, que la energía te acompañe.

Si haces inversiones cualquier día te pueden traer pérdidas, así que a prestar mucha atención.

SERPIENTE

1941, 1953, 1965, 1977, 1989, 2001

Si estás soltero hay oportunidad de tener una nueva relación o que ingrese una persona a tu vida.

Pero también hay chances de que reaparezcan personas del pasado.

Si estás en una relación cuidado porque es una semana que te puede traer sorpresas. Puedes enterarte de cosas que estaban escondidas.

Deberás aprender a equilibrar también tus emociones, ya que esto te puede dejar un poco un poco sensible, anímica y emocionalmente.

Tienes que tener paciencia, quizás pueda ayudarte un poco de meditación para reflexionar sobre lo que está pasando en el amor y la pareja.

En temas de trabajo el orden y la estructura van a ser claves. Si quieres vender más, resolver asuntos, avanzar en tu proyecto necesitas una estructura y trabajar en equipo.

Es clave que te encuentres bien organizado para que la semana sea productiva. Esto va a hacer que obtengas mejores ganancias.

CABALLO

1942, 1954, 1966, 1978, 1990, 2002 y 2014.

Puede que estés muy alterado, con mal humor, mal carácter y esto predisponga tu relación con tu pareja.

Así que activa tu modo amorosito para no entrar en conflictos, peleas o discusiones innecesarias.

Si estás soltero hay posibilidades de conocer gente, pero debes ver cómo estás con tu humor y con tus ganas.

Debes enfocarte en qué es lo que realmente deseas.

La energía te habla de cambios. No te olvides signo Caballo que este año las luces están puestas en ti. Esto significa que tienes grandes oportunidades de destacarte y tener reconocimiento sobre tu trabajo o proyectos.

Debes seguir en esa línea y tener en claro, qué es lo que deseas y necesitas.

En temas de trabajo, proyecto o negocios es importante enfocarte en que el dinero no lo es todo. Primero debes tener claridad de cuál es tu objetivo, cuáles son las metas que quieres alcanzar.

El dinero va a venir solo. Si no tienes claro esto dispersas tu energía y no tienes foco hacia dónde dirigirla.

La energía te dice seguí tu sexto sentido, presta atención a lo que dice tu corazón, si tienes esa corazonada de ir por por un camino.

CABRA

1943, 1955, 1967, 1979, 1991, 2003 y 2015.

Si estás en una relación y sientes que se acabó el amor, se acabó la pasión, debes aclarar lo que sientes y si es así pegar el salto.

Enfócate en otra relación o en otro tipo de vínculo que se alinee más a tu energía.

Si estás soltero las puertas están abiertas. Puede que sientas que nada pasa en tu vida en este momento y esto es porque estás inmóvil.

Las energías están ahí moviéndose para que des ese cambio que quieres en tu vida.

En temas de trabajo tienes grandes posibilidades de resolver asuntos, de ganar mayor dinero, de firmar contratos o acuerdos. Recuerden hacerlo un buen día si porque por más que tengas buena energía, si haces las cosas un mal día la energía no te va a favorecer.

Es importante para temas de dinero que cierres viejos acuerdos pendientes. Te pierdes oportunidades o posibilidades por seguir dando vueltas con temas recurrentes.

MONO

1944, 1956, 1968, 1980, 1992, 2004 y 2016.

Si estás en una relación puede que haya enfrentamientos, distintos puntos de vista u opiniones con las que no estés de acuerdo.

Debes aprender a convivir con las diferencias que se presenten en la relación Puedes sentirte algo abrumado signo Mono. Tienes muchas cosas en mente. Es importante que no tengas tanta tensión.

No es necesario que tengas siempre la razón, es importante consensuar.

Si estás soltero o estás en una relación y estás queriendo pasar a un siguiente nivel debes esperar.

No tomes decisiones apresuradas ya que puede que cometas errores. Tiempo de reflexionar y tomar decisiones con total conciencia.

En temas de trabajo debes enfocarte en resolver asuntos pendientes que te traen problemas, retrasos.

La única forma de que avances es que le des prioridad a estos temas pendientes.

GALLO

1945, 1957, 1969, 1981, 1993, 2005 y 2017.

A nivel amor, la energía te dice que prestes atención con peleas, discusiones. Evita desgastar tu energía con discusiones innecesarias.

Es importante consensuar, dialogar, Si tienes muchas diferencias con tu pareja, apuesta por el diálogo, no confrontes.

Si estás soltero puedes conocer a alguien pero atención porque la energía te habla de tensión en temas de amor. No sé si es lo más conveniente iniciar una relación esta semana.

En temas de trabajo es importante antes de tomar decisiones primero dialogar. Puede haber confusiones en tu trabajo, tal vez las cosas no estén claras.

Puede ser que haya tensión en temas donde hay que acordar, importante acá tener seguridad con tu postura. Esto va a ser clave para que a nivel dinero sea una semana productiva.

A nivel amor, evita desgastar tu energía con discusiones innecesarias Gallo.

PERRO

1946, 1958, 1970, 1982, 1994, 2006 y 2018.

Puede que estés enamorado y no te animes, tienes miedo o inseguridad. La energía te dice anímate a dar un paso más, a avanzar. Ve por esa relación que tanto te atrae o que te gustaría tener.

Si estás en una relación hay energía de amor, de romance, de cariño, a disfrutarla, no la desperdicies.

En temas de trabajo, proyecto o negocios, tal vez hay cosas que no vienes haciendo bien, pero lo negativo se puede convertir en positivo.

Debes tomar como experiencia todas las cosas que no fueron bien realizadas para hacer ese cambio que la energía te está pidiendo.

La energía te dice mayor compromiso, trabaja con mayor practicidad, no des tantas vueltas.

Debes dar a conocer tu talento para qué eres bueno, cuáles son tus dones.

CERDO

1947, 1959, 1971, 1983, 1995, 2007 y 2019.