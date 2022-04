Cuál es el mensaje del tarot para este fin de semana

Este será un fin de semana especial con la luna llena en Libra que afecta sobre todo a las relaciones. La astróloga Silvina Péngov, creadora de @eluniversoquenoves, traza un panorama completo signo por signo de cómo serán las predicciones y el mensaje del tarot para este fin de semana.

La luna llena será movilizante, para algunos signos más que para otros, lo importante es escuchar el mensaje del universo y actuar en consecuencia”, explica Péngov, que dicta cursos online de astrología y consultas privadas.

Aquí la guía completa con el mensaje del tarot para cada uno de los 12 signos del zodíaco.

Aries

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Trata de controlar tus impulsos. Venimos de tránsitos un poco fuertes para Aries donde las palabras seguramente se convirtieron en flechas. La carta de la fuerza los invita a tratar de controlarse más y también a poner un poco de amor a todos los vínculos. La carta de la fuerza te está abrazando y propone mejorar un poco el vínculo con los otros y contigo mismo. Usa palabras más dulces, más amorosas”.

Tauro

Carta: El sol.

Mensaje: “Es un momento de disfrute de todos los vínculos. Tiempo de mucha claridad. Si tenías alguna duda en cuanto alguno de tus vínculos esta semana seguramente van a salir a la luz con la luna llena. Tendrás momentos de encuentro y diversión con tus personas más cercanas”.

Géminis

Carta: La justicia.

Mensaje: “Es un momento para tomar decisiones. Quizás hay alguna relación que tienes que pensar empezar a pensar en cortar o en tomar una decisión porque evidentemente es algo que ya no te está haciendo bien. Lo mejor es cortar siempre por lo sano. Fijate qué decisiones tienes que tomar. Tal vez no es alejarte, pero sí marcar más firmemente tus límites”.

Cáncer

Carta: La muerte.

Mensaje: “Hay algo en los vínculos que necesitan cambiar. Quizás es la forma de vincularse, quizás es lo que Cáncer espera del otro. Tal vez esperas mucha amorosidad, mucha contención y no la estás recibiendo. Entonces tal vez debas cambiar la expectativa y si sienten que no quieren cambiar, quizás deban empezar a alejarse de esos vínculos que no les dan lo que lo que están necesitando”.

Leo

Carta: El emperador.

Mensaje: “Esta carta te invita a que seas más claro en tus vínculos, a que puedas marcar mejor la postura. Para saber dónde cada uno en dónde está parado Leo, ¿qué es lo que quieres? ¿qué es lo que necesitas en ese vínculo? La carta del emperador te invita como a ponerte más fuerte y sólido en tu postura”.

Virgo

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Debes ponerte a observar los vínculos, empezar a mirar más hacia adentro y ver qué patrones estás repitiendo. Tal vez sea de relaciones pasadas, pero debes trabajar en eso para poder avanzar después”.

Libra

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “La luna llena en Libra seguramente te está mostrando muchas cosas en tus relaciones. Es un buen momento de ver cómo vienes balanceado este dar y recibir. La carta de los enamorados te está invitando a abrirte. En el caso de que ese dar y recibir no sea equilibrado debes conversarlo y si no se da en la negociación, tal vez lo que estás necesitando sea abrirse”.

Escorpio

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Esta carta te invita a hacer un cierre de ciclo. Esta Luna Llena va a estar mostrándoles algunas cosas que pueden ser definitorias. Tal vez llega la gota que rebalsa el vaso para Escorpio. A estar atento a eso y recuerda cerrar círculos, ciclos para después no quedarte dando vueltas, girando en falso en algo que no haya quedado del todo cerrado”.

Sagitario

Carta: El Papa

Mensaje: “Es un buen momento para sentarse a hablar. Tal vez tienes una conversación pendiente con alguna persona, el Papa los está invitando a hablar, a conectar desde lo más profundo de tí mismo. No hay nada como sentarse a hablar y poder ser auténtico, y decir lo que realmente te pasa”.

Capricornio

Carta: La estrella

Mensaje: “Es bueno que seas auténtico con los otros y también contigo mismo. Son lindos días para conectar con los otros, puedes organizar algo en estos días para hacer al aire libre, para conectar con tus amigos y sentirte feliz y contento. Busca qué cosas te hacen feliz y quieres compartir con los otros”.

Acuario

Carta: La luna.

Mensaje: “Esta carta te invita a conectar más con tu intuición en relación a tus vínculos. Si de algún vínculo hay algunos vínculos que no te están cerrando. Dale prioridad a esa intuición, seguramente hay algo de todo eso que si no te cierra es por algo. Conecta con eso y fíjate a ver qué pasa. Quizás todavía no es momento de sacarla a la luz. Quédate en modo observación viendo qué pasa”.

Piscis

Carta: El colgado.

Mensaje: “Esta carta te invita a ver las cosas desde otro lugar. Está muy Piscis el ambiente, así que los está invitando a fluir, a conectar con las emociones, con las sensaciones. Te invita a conectar con los otros y también a sanar aquellos vínculos que todavía están atascados. Quizás hay cosas fuertes del pasado que están ahí como trabadas. Son lindos días para volver a contactar con eso y tratar de sanar o resolver. Dale una nueva mirada, una nueva lectura a todo eso para ver cuál es el aprendizaje.”