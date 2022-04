Cuál es secreto de maquillaje ideal para cada signo

Cómo nos maquillamos, qué corte de pelo tenemos, qué ropa elegimos. Todo eso habla de cómo somos. Y si en algún momento sientes que has perdido tu brújula fashion, guiarte en la astrología para determinar cuál es el secreto de maquillaje ideal para cada signo puede ser una alternativa. También si tienes que comprarle un regalo a alguien especial, saber cuál es su estilo en función de su fecha de nacimiento puede ser de gran ayuda.

“Sin dudas hay una relación clara entre los signos y la belleza. Es interesante analizar cómo los astros inciden en la forma en que nos mostramos al mundo”, asegura Priscilla Maciel, astróloga predictiva y creadora de @losastrosdicen.

Aries

Su secreto de maquillaje ideal: el labial rojo. Aries se destaca porque le gusta hacerse notar. Por eso elige tonos y colores fuertes como el rojo. Los perfumes preferidos también son llamativos. A la hora de maquillarse, le gusta pintarse los labios, un detalle que le permitirá destacarse entre el resto en un cumpleaños, una fiesta o una reunión social.

Tauro

Su secreto de maquillaje ideal: La BB cream. Tauro prefiere alternativas tranquilas en lo que tiene que ver con la belleza. Por eso elige colores claros, cálidos y más suaves. Le encantan las mascarillas faciales, y es muy sensible a las fragancias. Si hubiera que definir su estilo de maquillaje preferido sería ese maquillaje super natural, que parece que no tuviera make up.

Géminis

Su secreto de maquillaje ideal: esmalte de uñas. Géminis es amante de los colores, y dentro de la amplia paleta que utiliza el amarillo figura dentro de sus preferidos. Le gustan las fragancias de moda, frescas e intensas. Pero sin lugar a dudas las manos rigen a Géminis, por eso suele preferir tener las uñas pintadas y usa anillos.

Las manos rigen a Géminis, por eso suele preferir tener las uñas pintadas y usa anillos.

Cáncer

Su secreto de maquillaje ideal: iluminador. Si hay algo que define a este signo es que son sobrios y elegantes. Elige fragancias florales y suaves. Para vestirse apuesta por los básicos y las perlas. A la hora de elegir un estilo de maquillaje siempre prevalece el estilo clásico y los tonos nude, por eso el iluminador es un ítem que no falta en su bolso de make up.

Leo

Su secreto de maquillaje ideal: delineador negro. Leo es un signo que irradia glamour y confianza. Le gusta llamar la atención, tanto en la forma en que se viste como en el maquillaje que elige. Leo necesita un make up que demuestre su fuerza interior. Los smokey eyes lo definen, así que no pueden faltarle una paleta de sombras oscuras y delineador.

Leo necesita un make up que demuestre su fuerza interior. Los smokey eyes lo definen.

Virgo

Su secreto de maquillaje ideal: paleta sombras tonos tierra. Este es un signo al que lo definen los detalles y la pulcritud. A la hora de maquillarse siempre apuesta a un estilo muy natural y minimalista. Su color preferido es el beige. Busca tonos terrenales para encontrar la mejor mezcla de colores como el arena, marrón oscuro y verde bosque

Libra

Su secreto de maquillaje ideal: rubor rosado. La mujer de Libra se caracteriza por ser prolija, femenina y elegante. Le gusta que la elogien. Se maquilla suave, con colores claros o tonos pastel. El rubor rosado es el toque que suma frescura a su make up y por eso mismo le resulta imprescindible.

Escorpio

Su secreto de maquillaje ideal: pinceles para maquillar los ojos. Este signo es intenso, y eso también se traslada al estilo de maquillaje que elige. En su make up su punto fuerte, al que apuesta todo, son los ojos. Busca convertirlos en protagonistas del maquillaje con smokey eyes, colores fuertes y ojos que se hagan notar.

Sagitario

Su secreto de maquillaje ideal: protector solar. Sagitario se caracteriza por ser un signo inquieto y movedizo. Son frescos y apuestan por colores alegres también en el maquillaje. Apuestan por la ropa cómoda, preferentemente deportiva. Aman viajar. Por eso siempre eligen bolsos grandes, donde nunca falta el protector solar para un viaje o una escapada.

Capricornio

Su secreto de maquillaje ideal: máscara de pestañas. Capricornio es formal y elegante. Es perfeccionista, le gusta mucho el negro y las fragancias sofisticadas. De estilo elegante, le gusta peinarse con una colita tirante y no puede faltar la máscara de pestañas que resalte su maquillaje.

Acuario

Su secreto de maquillaje ideal: glitter y tintura de colores para el pelo. Acuario es rupturista, creativo, innovador y esto se traduce en la manera en que se viste y se arregla. Se anima a cambiar de look y teñir su pelo de colores, prueba lo que sea. A la hora de maquillarse su estilo es creativo y por supuesto no faltan las uñas con nail art.

Acuario se anima a cambiar de look y teñir su pelo de colores, prueba lo que sea. A la hora de maquillarse su estilo es creativo.

Piscis

Su secreto de maquillaje ideal: sombras color pastel. La mujer de Piscis es femenina, romántica y soñadora. Es un signo creativo que a la hora de maquillarse opta por los colores pasteles. Le gustan mucho los zapatos los perfumes de aroma más suaves.