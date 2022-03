Horóscopo: el tarot marca cómo será tu suerte signo por signo

“Hay que aprender a fluir con el deseo. No forzar es la cuestión. No enojarse, la dificultad. No querer controlarlo todo, el desafío”, asegura la astróloga Silvina Pengov, creadora de www.eluniversoquenoves.com. Las cartas del tarot marcan el rumbo de la energía de esta semana y delinean cómo será tu suerte, signo por signo. Para que puedas direccionar tus acciones hacia aquello que deseas.

“Muchas veces depende de nosotros, y otras el universo tiene que hacer su parte. Haz lo que te corresponde, el resto llega solo”, asegura Pengov quien realiza consultas personalizadas virtuales, además de tener disponible un curso online sobre El ABC de la astrología para conocer más sobre signos, lunas y ascendentes.

Aquí el horóscopo y los principales consejos para saber cuál es el mensaje del tarot signo por signo.

ARIES

Carta: El Papa.

Mensaje: “Está bueno que puedas pedir consejo o tomes la guía de alguna persona de tu confianza”.

Consejo: “Buen momento para que te animes a ir más allá. El papa tiene las llaves del conocimiento. Debes atreverte a descubrir cosas nuevas. Si no sabes cómo hacerlo pide ayuda”.

TAURO

Carta: Los enamorados.

Mensaje:”Debes aprender a ver las opciones que hay a tu alrededor. No te cierres tanto en buscar salirte con la tuya”.

Consejo: “Tienes que abrirte a nuevos caminos, busca una nueva forma de hacer las cosas. Debes estar atento a nuevas posibilidades en el amor”.

GÉMINIS

Carta: El emperador.

Mensaje: “Tienes que estar más seguro con las decisiones que tomes, debes ponerte más firme porque sabes lo que quieres.

Consejo: “Para respetar tus decisiones y lo que deseas está bueno poder transmitírselo a los otros. No seas tan flexible, a veces es necesario la firmeza”.

CÁNCER

Carta: El mundo.

Mensaje: “Semana para cerrar ciclos, dejar algunas cosas atrás. Así podrás comenzar algo nuevo”.

Consejo: “Puede que estés deseando iniciar algo pero no puedes arrancar si no dejas eso que tu sabes que debes dejar atrás. Animate a hacer ese cierre para continuar”.

LEO

Carta: El carro.

Mensaje: “Buen momento de impulso, para ir para adelante. Si están en pareja o en una sociedad deben plantearse si ambos están yendo en la misma dirección”.

Consejo: “La carta del carro nos habla de que por más que tengamos mucha energía, hay que darle dirección a ese carro. Si vamos para lugares distintos se hace más difícil”.

VIRGO

Carta: La muerte.

Mensaje: “Es una carta de transformación. Quizás tengas que tocar fondo en algunas cuestiones y también procesar algunas cosas que te vienen pasando hace tiempo”.

Consejo: “Es tiempo de ir más a fondo, de hacer el último cambio que debes hacer para avanzar e ir un paso más adelante”.

LIBRA

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Debes dedicarte a disfrutar más, a hacer cosas que te gusten, te diviertan”.

Consejo: “Esta carta invita a conectar con la abundancia. Evalúa si estás teniendo pensamientos positivos o no, porque eso también influye y mucho”.

Libra debe dedicarse a disfrutar más, a hacer cosas que te gustan, te diviertan. Foto: Unsplash.

ESCORPIO

Carta: El sol.

Mensaje: “Tienes que mostrarte tal cual eres. Escorpio suele esconderse, pero tienes mucho lindo por dentro”.

Consejo: “No tienes que tener miedo de abrirte a los demás para que conozcan tu yo interior”.

SAGITARIO

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Esta carta mira al pasado, pero tienes que ponerle más luz a aquello que ves.”

Consejo: “Debes darle una vuelta a ciertas cuestiones del pasado, hay que iluminarlas, cerrarlas. Ya estás en la última etapa y verás todo con más claridad”.

CAPRICORNIO

Carta: El colgado.

Mensaje: “Debes ver las cosas desde otro lugar. Es importante tener una nueva mirada”.

Consejo: “No es momento de activar mucho. Es tiempo de estar tranquilo y animarte a parar y a esperar que las cosas sucedan. No forzar, sino fluir”.

ACUARIO

Carta: La luna.

Mensaje: “Puedes estar mirando el pasado. Hay algunos temas familiares que están saliendo”.

Consejo: “Conecta más con la intuición, con las emociones. Debes sacar sabiduría de todo lo ya vivido”.

PISCIS

Si eres de Piscis es tiempo de conectar con las emociones, con lo concreto y lo real. Tienes que hacer aquello que te hace único y auténtico. Foto: Unsplash.

Carta: La estrella.

Mensaje: “Semana para disfrutar, para conectar con la diversión, con la plenitud”.

Consejo: “Conecta con las emociones, pero con lo concreto y lo real. Busca el equilibrio. Tienes que hacer aquello que te hace único y auténtico”.