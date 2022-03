Horóscopo: cuál es el mensaje del tarot para este fin de semana

Las relaciones con los otros y también con uno mismo pueden ser complejas. A veces no nos animamos a afrontar esa decisión que sabemos que tenemos que tomar, o nos cuesta mostrarnos tal como somos. En esos casos el mensaje del tarot puede ayudarnos a encontrar esa respuesta que tanto buscamos.

La astróloga Silvina Pengov, creadora de www.eluniversoquenoves.com comparte el horóscopo del tarot para ver cuál es el mensaje del tarot para este fin de semana signo por signo.

“Tienes que aprovechar la energía Aries para dar comienzo a inicios, proyectos, objetivos. Debes ponerle ganas para hacerlos realidad”, asegura Pengov quien realiza consultas personalizadas virtuales, además de tener disponible un curso online sobre El ABC de la astrología para conocer más sobre signos, lunas y ascendentes.

Aquí los principales consejos para saber cuál es el mensaje del tarot signo por signo.

ARIES

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Te propongo que puedas tener una comunicación sincera con alguien. Este domingo Mercurio entra en Aries. Hay que tener cuidado porque estas charlas pueden ser sin filtro. Podemos lastimar a otro. Cuidado con las palabras”.

TAURO

Carta: El ermitaño.

Mensaje: “Es momento de revisar las relaciones pasadas. Puede haber cosas que te entiendas, patrones que descubres que repites en tus relaciones de ahora que hacías en el pasado. Debes poner foco en eso y tratar de resolverlo. Puede que te sientas con más ganas de estar solo. Respétalo”.

GEMINIS

Carta:La torre.

Mensaje: “Alguna de sus relaciones se puede ver tocar de un modo abrupto. Tal vez digas un comentario que al otro no le guste o tal vez puedes enterarte de algo de ti que te molesta. Debes estar atento a lo inesperado y sé flexible para hablar con la persona y llegar a un acuerdo. Si piensas que no es el momento de hacerlo, tomate un tiempo para pensar y después lograr un encuentro”.

CANCER

Carta:La emperatriz.

Mensaje: “Es una semana para disfrutar de las relaciones, para hacer alguna salida divertida con amigos. Debes aprovechar y hacer cosas que te gusten, que te diviertan. Si estás en una crisis en una relación es momento de chequear si hay un ida y vuelta en ese vínculo. La emperatriz habla de merecimiento”.

Es una semana para disfrutar de las relaciones Cáncer, para hacer alguna salida divertida con amigos.

LEO

Carta: La muerte.

Mensaje: “Puede que vengas sintiendo un cambio en tus relaciones, en tus vínculos. Tal vez vienes dándote cuenta de esa relación que no va bien, pero no te animas a hacer algo. Es momento de hacerlo. Esta carta habla de esa muerte anunciada, que tu ya sabes. Es algo que ya no va más. Lo bueno es que esto nos deja enseñanzas, trata de aprender qué es lo que te queda de esto”.

VIRGO

Carta: El emperador.

Mensaje: “Tiempo de afianzarte en lo que quieres en tu vida. Tu lo sabes. Debes ser directo: decir lo que quieres y lo que no. Esto te traerá relaciones más sanas. A veces Virgo puede ser muy determinante, pero en algunas cuestiones vale la pena los grises. Cada situación es única y particular. Tu deberás evaluarlo”.

Tiempo de afianzarte en lo que quieres en tu vida Virgo. Tu lo sabes. Debes ser directo: decir lo que quieres y lo que no.

LIBRA

Carta: La estrella.

Mensaje: “Tiempo para mostrarte tal cual eres con tus vínculos, para ‘desnudarte’, tener una conversación profunda con alguien y contar lo que te pasa. Está bueno para realizar actividades en grupo. A aprovecharlo”.

ESCORPIO

Carta: La rueda de la fortuna.

Mensaje: “Tienes que ver qué debes cambiar en tus vínculos, en el que veas que de tu lado o del otro hay un cambio. Tiene que ver con una nueva etapa de esa relación. Tal vez necesitas hacer un cierre para comenzar con otra cosa”.

SAGITARIO

Carta: El mago.

Mensaje: “Buen momento para activar charlas pendientes que tengas. Tal vez hace tiempo tienes ganas de hablar con alguien y no lo haces. Esta es una semana para hacerlo. También para comunicar tus ideas. Seguramente habrá gente que querrá apoyarte”.

CAPRICORNIO

Carta: El sol.

Mensaje: “Esta carta te lleva a ser súper auténtico en lo que quieres, a que te muestres tal como eres. Con un dedo no se puede tapar el sol, por más que quieras ocultar cosas esta carta sacará todo a la luz. Está bien ser como eres. Muéstrate auténtico. Por eso la gente también te quiere”.

ACUARIO

Carta: La luna.

Mensaje: “Quizás hay cosas que hoy no ves con claridad, dudas mucho. Es tiempo de conectarte con tus miedos. Puede que estés proyectando en una relación algún miedo que tiene que ver con tu pasado. Trata de identificar eso.”

PISCIS

Carta: El juicio.

Mensaje: En tus vínculos vuelven a surgir temas del pasado. Esto ya sucedió en tu vida y vuelve a pasar. Es momento de que hagas un click. Es un último llamado. Despierta y activa, haz los cambios necesarios para estar bien contigo mismo y con los otros”.