Horóscopo: cuál es el mensaje del tarot signo por signo

“Esta semana comenzamos un nuevo año astrológico con Aries, el primer signo del zodíaco. Debes aprovechar la energía de esto que arranca. Es como si tuviéramos la oportunidad de comenzar un nuevo año”, asegura la astróloga Silvina Pengov, creadora de www.eluniversoquenoves.com. La experta comparte el horóscopo del tarot para ver cuál es el mensaje del tarot signo por signo.

“Sigue habiendo muchos planetas en Piscis, así que esta energía de sensibilidad seguirá en el aire por unos días más. No debes tapar tus emociones. Por otro lado como el Sol está en Aries la energía de Aries tiene que ver con los arranques, con la chispa, con el fuego”, asegura Pengov quien realiza consultas personalizadas virtuales, además de tener disponible un curso online sobre El ABC de la astrología para conocer más sobre signos, lunas y ascendentes.

Aquí los principales consejos para saber cuál es el mensaje del tarot signo por signo.

ARIES

Carta: La fuerza.

Mensaje: “Tienes que ponerle más el cuerpo a aquello por lo que vienes trabajando. Es algo que está por llegar, falta poco que ya sale”.

Noticias Relacionadas Astrología china: cuáles son los días de la suerte según tu signo

Consejo: “A ponerle voluntad y amor a esos proyectos que quieres comenzar. La pasión es clave en tu vida, busca lo que te haga sentir esa chispa y te haga vibrar. Ve por eso”.

TAURO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Debes abrir nuevas opciones, nuevos caminos. Analiza alternativas y conversa con quien creas que debes hacerlo”.

Consejo: “Tienes que hacerte tiempo para esa charla profunda con un amigo, un socio, esa persona importante para ti. La cuestión de los vínculos será muy importante. El otro puede influir en tu estado de ánimo.”

GÉMINIS

Carta: El mundo.

Mensaje: “Tienes que hacer un cierre de ciclo. Debes saber qué cosas dejar atrás y con qué cosas quieres seguir”.

Consejo: “Debes aprovechar esta energía de inicio, pensar qué quieres incorporar a tu vida a partir de ahora. Analiza tu orden, tus rutinas para fijarte qué es lo que debes cambiar. El momento de cambio que es necesario”.

CÁNCER

Carta: El ermitaño.

Mensaje: Recomiendo que mires al pasado, echa luz para ver cuáles son las lecciones aprendidas y qué tienes que trabajar un poco más.

Consejo: “El aprendizaje tiene que ver con tu experiencia, con tu trayectoria. No te quedes enganchado en el pasado. Debes mirar atrás para aprender y seguir adelante”.

LEO

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Aprovecha este momento de merecimiento, de creatividad. Momento de abundancia. Llega un cierre de ciclo que te mostrará lo que lograste en este tiempo”.

Consejo: “Valió la pena todo lo que has hecho, el camino recorrido, los sacrificios comienzan a cobrar sentido. A disfrutar esos logros. Trabaja en el merecimiento”.

Leo debes aprovechar este momento de merecimiento, de creatividad. Tiempo de abundancia. Llega un cierre de ciclo que te mostrará lo que lograste en este tiempo.

VIRGO

Carta: El loco.

Mensaje: “Anímate a hacer las cosas de una manera diferente. Debes comenzar el año nuevo astrológico como nunca habías hecho antes”.

Consejo: Atrévete a romper estructuras y hacer las cosas de un modo distinto. Puede que la luna llena en Virgo te haya puesto en luz lo que debes cambiar. Anímate”.

LIBRA

Carta: El sol.

Mensaje: “Mucha energía, bueno para cargar pilas. Descubre qué es lo que te hace brillar, lo que te apasiona”.

Consejo: Busca eso que te hace único, diferente. Descubre esto y anímate a jugar y a divertirte”.

ESCORPIO

Carta: El diablo.

Mensaje: “Esta carta habla de lo visceral. Si sientes que el deseo está muy apagado busca conectar con eso que te apasiona”

Consejo: “El diablo puede plantearse algunos vínculos tóxicos. Fijate si no estás tratando de controlar una situación o al otro. Si es así debes relajar, no es la forma. Si no lo haces las cosas se pondrán cada vez más difíciles”.

SAGITARIO

Carta: El mago.

Mensaje: “El Mago te invita a un nuevo inicio. Tienes todas las herramientas para hacer lo que quieras. Solo debes animarte a usarlas en eso que quieres empezar a hacer”.

Consejo: “Tal vez vienes posponiendo cosas. Es momento de comenzar, de hacerlo. Usa la energía que tienes a tu favor. No des más vueltas, activa. Confía en la vida. La respuesta es sí”.

Usa la energía que tienes a tu favor Sagitario. No des más vueltas, activa. Confía en la vida. La respuesta es sí.

CAPRICORNIO

Carta: El colgado.

Mensaje: “Momento de revisión, de quedarse un poco stand by antes de tomar una decisión importante”.

Consejo: “Debes ver las cosas desde otro lugar. Tal vez necesitas ayuda. Sé que te cuesta pedirlo, pero si te cuesta debes hacerlo. Poder hablar las cosas con un otro sirve. No tienes por qué hacer todo solo”.

ACUARIO

Carta: El Papa.

Mensaje: “Debes confiar más en tu intuición, en tu saber. Si necesitas la palabra de otro, busca alguien en quien confíes, que te comprenda”.

Consejo: “Tienes que animarte a hablar, esta es una carta que tiene que ver con la comunicación. Busca esa conversación que te puede sanar”.

PISCIS

Carta: La templanza.

Mensaje: “Es momento de sanar, de lograr armonía. Tiempo de balance. Chequea en qué cosas debes hallar ese equilibrio que aún no encuentras”.

Consejo: “Puede que sepas qué es lo que tienes que trabajar, debes ponerte más ese objetivo. Conecta con tu intuición. Es momento de un gran trabajo interno”.