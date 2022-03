Horóscopo chino: predicciones para el fin de semana

¿Te sientes fuera de eje y te cuesta encontrar tu equilibrio? ¿Quieres estar en pareja y no encuentras a la persona con quien compartir tu vida? ¿Planeas lanzar un nuevo proyecto? Para todas estas cuestiones puede ayudarte la astrología y metafísica china.

"Es clave aprender a fluir con la energía para atraer lo que deseas a tu vida", asegura Rafaela Rubin, experta en astrología y metafísica.

También es importante conocer cuál es el elemento que marca tu fecha de nacimiento. "Es importante analizar no sólo los animales del zodíaco que tenemos, sino también el elemento que rige nuestra energía Qi. En la metafísica china se habla de los cinco elementos que son la esencia que compone el universo"

Aquí una guía completa para analizar signo por signo.

Rata

Mensaje: “En temas de salud es importante no desanimarse, mantener una actitud positiva. Esto hará que estés bien y que tu sistema inmune no decaiga. Así que es clave mantener la actitud optimista. No siempre tienen que salir las cosas como uno quiere. A veces la vida te presenta situaciones donde te pone a prueba. Pero si te bajoneas puede que enfermes. No te conviene Rata bajonearte. Esta semana es clave mantener el optimismo, el entusiasmo y cambiar la óptica en cómo ves la situación. Si eres una persona agradecida, muchas cosas en buenas van a pasar durante este año del Tigre”.

Amor: “Si estás en una relación o empezaste a conocer a alguien es importante que dejes en claro cuáles son tus deseos. ¿Qué es lo que te gusta? ¿Cuáles son tus intenciones? Si no quieres mayor compromiso está bueno aclararlo para que la otra parte no se entusiasme”.

Trabajo: “ Uno pasa muchas horas en su lugar de trabajo, con tus compañeros y es necesario tener una buena relación. No te conviene entrar en discusiones peleas, o enojos, ya que esto te pone en una mala posición y no es bueno”.

Buey

Mensaje: “Es importante cómo está tu mente, cómo está tu vida. Si tienes demasiados pensamientos pesimistas, negativos, tu vida va a girar en torno. Si tienes pensamientos optimistas, puedes encontrar la solución a las situaciones que por ahí te están preocupando. Por eso es importante para tu salud y tu bienestar tener una actitud positiva. Esto puede acercarte a la solución que tanto necesitas”.

Amor: “Hay secretos que escondes que pueden salir a la luz. Atención con esto, también puede que te encuentres en una situación con sorpresas, cosas que no te esperabas. Si quieres tener pareja hay posibilidades y si estás en una relación hay estabilidad, pero hay cosas que pueden salir a la luz. Así que a prestar atención, dialogar en pareja para limar cualquier aspereza y que no haya inconvenientes en el futuro sobre malos entendidos.”

Trabajo: “Es tiempo de resolver. Así que es importante prestar atención a tu intuición, a tu imaginación. Busca información, conocimientos para hallar la solución a los problemas que te pueden estar abrumando”.

Tigre

Mensaje: “En cuestiones de salud es importante que prestes atención a tus hábitos, a tu rutina diaria y también a tus pensamientos. Plantéate si eres una persona positiva, o muy negativa. Atención a cómo están tus pensamientos y sentimientos, ya que pueden jugarte una mala pasada. Piensa en forma positiva y dale espacio, oportunidad, a que todas las cosas buenas lleguen a tu vida. No hay más energía que te esté retrasando para lograr lo que quieres. Es momento de que te actives signo Tigre y dejes la queja a un lado”.

Amor: “ Si ya estás en una relación tienes la oportunidad de estar muy bien en pareja, hacer cosas juntos, divertirse. Bueno para pasar tiempo en compañía. Debes tener más confianza, seguridad y valoración. La energía de este año signo Tigre te marca eso: aprender a valorarte a confiar en tí mismo, no debes desperdiciar esta energía y trabaja en esto para estar bien con tu pareja”.

Trabajo: “ Si quieres un año que sea positivo signo Tigre debes trabajar durante todo el año con esta premisa: mayor enfoque, mayor esfuerzo, mejores resultados”.

Conejo

Mensaje: “Es importante tomarse un momento de reflexión, un tiempo para pensar qué cosas te han afectado o qué cosas sentiste que no pudiste manejar. Así podrás liberarte de cierta carga emocional que quizás aguantaste. La energía te dice que si estuviste pasando mucho tiempo mal, está bueno aprender a liberar. Aprovecha los días con energía remover para soltar todas esas vibras que no te conviene seguir cargando. Si cargas mucho peso sobre tu hombros, con compromisos, te puedes sentir que todo recae sobre ti. Empieza a liberarte de mochilas para estar bien de salud signo Conejo. Es importante avanzar y no desperdiciar el valioso tiempo. Durante todo este mes Conejo tienes gran conexión espiritual, así que si trabajas por tus metas, por tus objetivos y te enfocas en todo lo que deseas vas a encontrar materializado todo lo que proyectas”.

Amor: “.Si estás en una relación es una energía propicia para hablar, para comunicar. También para evaluar planes a futuro. Piensa qué tienes ganas de que suceda en tu relación. Busca estos espacios para poder comunicarte de manera amorosa con tu pareja”.

Trabajo: “Si estás trabajando en un nuevo proyecto es momento de que avances y también de que confíes en tu intuición. Vas a lograr todo lo que te propones porque la energía te abrió las puertas para que todo eso suceda. Clave signo conejo, ponerse en modo optimista”.

Dragón

Mensaje: “Es importante atender tu humor y tu carácter. Si estás muy serio o enojado, la energía te dice cambia un poquito tu actitud. Necesitas un poco de alegría en tu vida, te va a hacer bien y va a permitir que te relajes un poco más. Necesitas estar bien para disfrutar y poder avanzar en todo lo que te propusiste. Es clave fluir con la energía, abrirte a las nuevas relaciones, para avanzar y también para estar en con una mejor energía”.

Amor: “Si estás en una pareja es momento de abrirte y hablar. Encuentra momentos de diálogo para compartir e interactuar. Puede que hayas estado mucho tiempo sin conectar o muy metido hacia dentro. Esta distancia puede enfriar a la pareja. Es momento de avivar la llama de la pasión, del amor, del entendimiento. La energía te dice que debes abrirte, exteriorizar y comunicar más”.

Trabajo: “Si has sido constante, perseverante con tus objetivos y metas, vas a encontrar resultados. No te preocupes, no es momento de bajar los brazos, ni de aminorar la marcha. Todo lo contrario, debes seguir avanzando porque la energía está propicia”.

Serpiente

Mensaje: “Debes prestar atención a la salud y también tener cuidado con accidentes, ya que la energía está muy propicia para esto. Durante el año va a haber ciclos donde esta energía va a estar más propiciar. Así que signo Serpiente tienes que tener especial cuidado con tu salud y también con posibles accidentes. Clave: esforzarte más para obtener resultados y también optimizar los tiempos”.

Amor: “Si estás conociendo a alguien por ejemplo y quieres tener un vínculo con esa persona debes conectar prestando atención primero si congenian. Tal vez no era lo que esperabas y no termina satisfaciendo tus expectativas. Por eso si estás iniciando una relación establece bien qué es lo que quieres, cómo lo que quieres”.

Trabajo: “Tienes que estar al mando y detrás de cada tema pendiente que tengas a resolver. La energía te habla de esfuerzo y de compromiso. Optimiza tiempos, arma una agenda para que seas más productivo en tu proyecto, trabajo o negocio.”

Caballo

Mensaje: “Importante cuidar la salud ya que te puede jugar una mala pasada. Si estás con alguna dolencia o no te estuviste sintiendo bien este último tiempo, fíjate qué puedes hacer para estar mejor. No dejes de acudir al médico si te sientes con falta de energía. Clave activarte, acciona para abrir paso a nuevas metas, nuevos objetivos. Las puertas están ahí abiertas para que avances en todo lo que quieras”.

Amor: “También necesitas un poco de claridad mental Caballo si quieres pareja. No inicies una relación si no estás seguro de lo que quieres, o qué tan comprometido deseas estar”.

Trabajo: “Es una buena muy buena energía para que empieces a hacer cambios y que te abras mayores caminos. Nuevas oportunidades, proyectos y desafíos. Excelente la energía para todo lo que sea proyectos y trabajo”.

Cabra

Mensaje: “En temas de salud también acá la energía te dice tienes que aprender a equilibrar entre compromisos, obligaciones y también diversión. No todo tiene que ver con obligaciones. Tienes que encontrar el momento para tener tu espacio, para relajar y desestresarte. Esa es una buena clave, considera divertirte un poco que te va a venir bien. Debes tener confianza en ti para avanzar ya que hay un montón de cosas positivas. Elige momentos de placer y disfrute para bajar un poco la tensión. Puede que haga que no consideres que sea una buena semana o no puedas sacar provecho a la energía esta semana que está muy positiva”.

Amor: “Piensa y define qué es lo que quieres antes de cometer errores que después puedan hacerte sentir mal. Si realmente deseas tener pareja, puedes revincular la energía de amor y pasión que se fue, o ir a otro paso y terminar esa relación”.

Trabajo: “Puede que sientas estrés. Tienes que aprender a equilibrar los tiempos y saber que solamente el trabajo ocupa una parte de la vida y no lo es todo”.

Mono

Mensaje: “En temas de salud acá la energía te dice estás en un buen momento, pero tienes que aprender a descansar, a relajar y encontrar el equilibrio. Puede que estés o relajando mucho y haciendo poco, o haciendo mucho y relajando poco. Cualquiera fuera de estas dos opciones, debes encontrar el equilibrio. Está bueno avanzar en los asuntos que tengas pendientes y organizarte. Eso va a ser que sea también más productivo y que puedas priorizar los asuntos que sean de urgencia. Deja para más adelante lo que puede esperar. Clave tener en claro qué es importante y qué puede esperar”.

Amor: “Debes mostrar tus sentimientos si estás sintiendo algo. Si estás en una relación expresa tus sentimientos y no te muestres como una persona fría. La energía te favorece”.

Trabajo: “Es clave aprender a disfrutar un poco más. Administrar mejor los tiempos para ser más productivo.”

Gallo

Mensaje: “En temas de salud es importante que tengas mayor tranquilidad, que no te enojes. Trata de mantener la calma, no discutas, no gastes energía donde no conviene. Debes hacer foco en lo que quieres para tener mayor tranquilidad y bienestar en tu vida, que eso te hace bien y lo necesitas. Tienes que encontrar el equilibrio, con mayor tranquilidad, mayor enfoque y aceptando que si antes pudiste ahora también vas a poder”.

Amor: “Si estás queriendo encontrar la solución a tu relación de pareja que ha tenido rispideces puedes hacerlo. No claudiques si realmente piensas que vale la pena dar pelea por esa relación. Si estás soltero y quieres tener una relación empieza a sociabilizar, porque las posibilidades están. Depende de ti, si quieres o no compromiso”.

Trabajo: “Es clave que te enfoques en tener confianza. Clave para que consigas muchas más este año. Esta semana es clave empezar a trabajar, forjar la confianza en ti mismo”.

Perro

Mensaje: “Atención con los vínculos de todo tipo, con las relaciones, ya que puede que te hagan sentir mal o que cuentes cosas que te dejen con esa sensación de haberte equivocado, por brindar toda tu confianza. Eso puede que afecte y tu estado anímico y emocional, que estés en desequilibrio. Perro debes hacer foco en ti mismo y si estás en algo, no lo cuentes por ahora. Hay un montón de cosas para estar bien, para sonreír. No te eches a dormir Perro, avanza con toda esta energía del Conejo que también te favorece”.

Amor: “Debes abrir puertas a nuevas oportunidades, nuevas relaciones, más lindas y mejores. Si tienes que sanar alguna relación o algo que te que te hizo mal es importante. Para que algo nuevo crezca con una energía mucho más evolutiva, no te quedes solamente con el pasado. Es momento de darte valor y darte la oportunidad de estar bien contigo mismo”.

Trabajo: “Si estás estudiando o estás teniendo mejoras en tu trabajo que requiere que tengas nuevos aprendizajes, la energía también está favoreciéndote. Es importante ir con seguridad y a paso firme. Vas a lograr todo lo que te propongas.”

Cerdo

Mensaje: “Es importante trabajar las emociones y los estados anímicos. Importante acariciar el alma, hacer algo que te haga sentir bien y te haga encontrar el equilibrio. No importa si estás desbordado de trabajo o tienes muchas situaciones que resolver, debes encontrar el equilibrio emocional para que el resto de las áreas de tu vida estén en orden”.

Amor: “Si estás en pareja es importante exteriorizar, hablar, dialogar. Puede que te guardes todo lo que sientes y lo que piensas y estés en modo ermitaño. La energía te dice que esto no te favorece, debes hablar, vincularte, así podrás tener un mayor entendimiento a nivel pareja. Si estás soltero necesitas aclarar qué quieres, cómo lo quieres. Si estás dispuesto a destinar parte de tu tiempo a una relación de pareja en este momento”.

Trabajo: “Debes concluir las tareas y también mejorar tu desempeño para poder avanzar y tener éxito. No dejes las cosas a medias porque puedes encontrar dificultades. Si quieres resultados, debes tener mayor compromiso y poner mayor atención a cada parte de lo que estés haciendo, ya sea a nivel laboral, proyecto o negocio”.