Las predicciones del horóscopo chino para cada signo

Es importante aprender a fluir con la energía para afrontar lo que se viene y prepararse para lo que vendrá. La experta en astrología y metafísica china Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com, comparte con MDZ Femme las predicciones para los 12 signos del zodíaco chino.

"Es clave aprender a fluir con la energía y así definir cómo y cuándo hacer pedidos para que lo que deseas se te cumpla", asegura Rubin, quien comparte sus consejos a través de su cuenta de IG @fengshuirafaela. Rafaela lleva años estudiando feng shui y metafísica con maestros de linaje en China y compartirá sus conocimientos en el taller online de los 5 elementos de la metafísica china, el jueves 17 de marzo a las 19.30 hora Argentina.

Aquí una guía completa para analizar signo por signo.

Rata

Mensaje: “Debes trabajar la paciencia y la humildad para tomar conciencia sobre la vida que llevas, que no está tan mal ni es tan difícil como consideras. A veces la vida no es como como pretendes que sea, pero literal es un punto de vista. La energía esta semana te llama a tomar conciencia y a valorar y agradecer lo que tienes y todo lo bueno que te está pasando. No lo veas con ojos de que las cosas no están bien”.

Amor: “La energía te dice que todo lo que deseas tener en cuestión de pareja, en una relación, debes tener un poco de paciencia para sobrellevar el momento que estás viviendo. Puede que atravieses ciertas dificultades en relación a tu pareja o con varios temas familiares o situaciones a resolver. Pero no desesperes. La energía no es tan negativa para ti signo Rata. Al contrario está positiva, pero tienes que cambiar tu óptica, tu forma de ver la situación”.

Trabajo: “En temas de trabajo, proyecto o negocios para el signo Rata puede haber conflictos, ciertas incomodidades. Tal vez no te sientas a gusto en tu entorno laboral. Pero acá de nuevo la energía te dice que debes tener un poco de paciencia”.

Buey

Mensaje: “Se trata de una semana de tomar conciencia, debes prestar atención a las personas cercanas, familia, amistades. Es importante tener consideración de las personas y también atención con los recursos que se te presentan. Analiza si estás haciendo el uso correcto de recursos y oportunidades que están ahí en tus manos”.

Amor: “Hay oportunidad de estar en pareja, de enamorarte. Pero te pregunto Buey ¿deseas realmente tener pareja, estar en una relación? La energía marca que si no estás en pareja es porque no quieres, no lo sientes. Porque la energía está para tener pareja. Si estás en una relación hay energía para tener estabilidad esta semana. Pero a prestar atención esta semana”

Trabajo: “En temas de trabajo, proyecto, negocios debes tener los pies en la tierra, no crear fantasías y construir castillos en la arena. Necesitas tener los pies en la tierra, buscar soluciones, resolver”.

Tigre

Mensaje: “La energía empezó a cambiar. La energía del mes Conejo le viene bien al signo Tigre. Durante mucho tiempo te la pasaste pensando y sintiendo que la vida no era buena contigo, que te traía un montón de trabas y situaciones difíciles. Signo Tigre libérate de la queja y acepta que la energía ya cambió. Nuevas oportunidades están llegando tu vida, pero tienes que activarte y ser una persona más optimista, con una energía diferente, renovada”.

Amor: “En temas de amor tienes posibilidades de tener pareja. Si estás soltero atención porque hay oportunidades para que el amor llegue a tu vida. Pero todo va a depender de cómo te muestres y cómo sientas la energía para entrar en una relación. Si estás vibrando mal energéticamente, vas a traer personas con tu misma sintonía y no es lo que conviene".

Trabajo: “En cuestiones de trabajos, proyectos o negocios la energía te dice que tienes que esforzarte si quieres resultados. Vienes de un largo tiempo con quejas o sintiendo que la vida no fue justa contigo. La energía te dice que hay resultados positivos para ti, pero debes esforzarte más este año”.

Conejo

Mensaje: “Debes tener confianza en que vas a encontrar solución a varios temas o situaciones. Arrancó el mes Conejo el día 5 y la energía es propicia para la resolución y también a ir por más. Conejo vienes de varios meses donde la energía quizás no fue tan propicia, pero ya la energía está al 100% para que logres las metas y los objetivos que te propongas. Es tiempo para ir con todo”.

Amor: “Es importante establecer buen diálogo, estar en ‘modo amorosito’ signo Conejo. No entres en peleas, en discusiones no te conviene. Tienes que utilizar la energía de manera estratégica para todo lo que está positivo y no malgastarla en cualquier cosa o situación”.

Trabajo: “En temas de trabajo, proyectos o negocios excelente para avanzar. Así que no te quedes haciendo la plancha. Actívate, busca nuevas oportunidades”.

Dragón

Mensaje: “Tienes que exteriorizar e ir por todo lo que deseas. La energía está a tu favor pero debes evitar meterte hacia dentro o encerrarte. Eso no te va a dar resultados. Es tiempo de exteriorizar, conectar con gente”.

Amor: “Si estás soltero hay posibilidad de tener una relación de pareja. Si quieres tener una relación no te encierres, así conocerás gente nueva. Allí puede haber ahí alguien interesado o interesante que te agrade, te guste y quieras iniciar una relación. Si estás en una pareja es momento de abrirte y hablar”.

Dragón tienes que exteriorizar e ir por todo lo que deseas. La energía está a tu favor pero debes evitar meterte hacia dentro o encerrarte.

Trabajo: “Respecto al trabajo, proyectos y negocios, es tiempo de avanzar para obtener éxito. Hay avance en todo lo que te propongas".

Serpiente

Mensaje: “Debes mejorar tu planificación semanal, toma la agenda y establece objetivos, metas. Tener un mejor orden te permitirá optimizar los tiempos. Por otro lado también la energía te dice que tienes que esforzarte más. Debes hacer cambios. Si piensas que van a venir las mejoras solamente teniendo pensamientos positivos eso no va a suceder. La energía te dice que necesitas arremangarte y ponerte a trabajar si quieres resultados”.

Amor: “Si estás en una relación puede que hayas estado ignorando a tu pareja o puede que no te importe lo que sienta, lo que piense. Tienes que hacerte esta pregunta, ¿qué es lo que deseas? Esto puede llevar a una ruptura, o a que te distancies todavía aún más. Atención con lo que quieres. Si estás queriendo tener pareja o estás recién arrancando una relación la energía te dice presta atención, considera las necesidades de tu pareja”.

Trabajo: “En temas de trabajo, proyectos y negocios debes lograr una optimización del tiempo y estar sobre sobre los asuntos pendientes. No pienses que por delegar las cosas vas a resolverlas. Tienes que estar al mando y detrás de cada tema pendiente.”

Caballo

Mensaje: “Tienes que tomar decisiones, pero también necesitas tener claridad mental. Hay muchas situaciones que quizás tomaron un rumbo que no esperabas. Pero atención la energía está de tu lado, el año Tigre te favorece signo Caballo. Poco a poco, semana a semana tienes que ir logrando las mejoras que quieres en tu vida. Tienes que activar el trabajo hormiga para que cuando llegue el momento tengas toda la labor realizada de lo que quieres para lograr tus metas y tus objetivos. No es momento de estar cabizbajo o cansado, es tiempo de poner mayor esfuerzo, voluntad y optimismo de tu parte. Eso no te es difícil lograrlo. El Caballo, es uno de los signos que tiene bastante optimismo y entusiasmo”.

Amor: “Puede que no te sientas seguro, por cómo sucedieron cosas en el pasado. Necesitas aclarar tu mente para no cometer errores y para cuando aparezca la persona indicada te encuentre con total certeza de lo que quieres para tu vida”.

Trabajo: “En temas de trabajo, proyectos o negocios, tienes todas las jugadas para ganar, ya que el camino empieza a despejar para avanzar firmemente en todo lo que deseas. Acá de nuevo debes tener claridad. La energía te dice que pongas confianza y pasión por lo que hagas, ya que allí va a estar la clave de tu resultado”.

Cabra

Mensaje: “Tiempos muy productivos, de éxito, así que debes tener gran confianza. La Cabra está sentada o parada arriba de la cúspide, viendo todo a su alrededor”.

Amor: “Excelente semana en temas de amor. Si estás soltero debes plantearte qué deseas. Si estás queriendo realmente tener pareja o un touch and go. Aclara bien qué es lo que necesitas porque después por solo pasar bien el rato te sentís mal. Si estás en una relación de pareja es probable que hayas estado mucho tiempo desconectado y sientas la necesidad de vincularte, de estar más tiempo con el otro. Si realmente deseas tener pareja, puedes revincular la energía de amor y pasión que se fue, o ir a otro paso y terminar esa relación”.

Excelente semana en temas de amor para la Cabra. Si estás soltero debes plantearte qué deseas. Si estás queriendo realmente tener pareja o un touch and go.

Trabajo: “En temas de trabajo, negocios o proyectos puedes terminar con agotamiento, cansancio mental. Puedes sentir que te cansa el trabajo”.

Mono

Mensaje: “Se trata de una semana muy positiva. Hay muchas situaciones que se pueden ir resolviendo y avanzar en muchos asuntos pendientes. Será una semana clave, recién acaba de iniciar el mes Conejo. Debes tener mucha creatividad e imaginación para llenarse de inspiración, así que signo Mono a estar atento”.

Amor: “Puedes conocer personas con quienes te interese tener una relación más seria. Si estás soltero o buscas una relación formal, más seria hay energía para amor, para el romance.”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, negocios, o proyectos se trata de una semana donde puedes avanzar pero tienes que equilibrar entre tiempo de trabajo y disfrute.”

Gallo

Mensaje: “Excelente para todo lo que tenga que ver con vínculos, conexiones. También para disfrutar y exteriorizar, para salir, abrirte. Debes evitar encerrarte. Si trabajas mucho o tienes muchas obligaciones y compromisos, tómate un tiempo de relax. Está bueno que puedas sociabilizar, vincularte”.

Amor: “Si estás en una relación y por ahí las cosas no están bien o tuviste muchos problemas y estás pensando en separarte o seguir, atención que la energía del año Tigre te asiste. Si estás soltero y quieres tener una relación tienes que salir un poco de tu lado ermitaño y de estar mucho tiempo metido adentro”.

Trabajo: “En temas de trabajo, negocios o proyectos la energía te dice no te olvides de todo lo que conseguiste, de todo lo que lograste y de todo el camino transcurrido”.

Perro

Mensaje: “Tienes que aprender a equilibrar un poco las emociones y también a tener mayor solidez ya que puedes tambalear con situaciones que no son mucho de tu agrado”.

Amor: “Debes valorarte y saber que si una relación te lastimó, te hizo mal, está bueno dejarla ir, soltar. No todo el pasado fue mejor, el futuro puede ser mejor que el pasado. Si estás soltero debes permitirte abrirte. Es momento de darte valor y darte la oportunidad de estar bien contigo mismo”.

Trabajo: “En temas de trabajo, negocios o proyectos es importante que tengas seguridad en ti mismo. Es una semana donde vas a empezar a ver resultados. La energía te favorece muchísimo. Confianza Perro porque puedes fallar si te sientes inseguro”.

Cerdo

Mensaje: “Tienes que organizar, poner prioridad y orden. Tienes que hacer foco en tu casa, oficina o en tu negocio. Si tienes desorden en los espacios que habitas eso habla de desorden en tu vida. Así que a prestar atención y a poner orden”.

Amor: “Tienes que pensar y tomarte el tiempo para tener claridad mental. Analiza qué es lo que estás necesitando, qué es lo que estás queriendo. Así podrás brindarte por completo a una relación”.

Trabajo: “Tienes que comprometerte con los trabajos o compromisos asumidos ya que puedes tener inconvenientes en el camino. Es clave no dejar nada a medias, más o menos encaminado”.