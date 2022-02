Horóscopo: cómo será tu suerte en amor y la pareja según el tarot

¿Por qué no aparece esa persona que tanto esperas en tu vida? ¿Qué pasa con la pareja que sientes que estás estancado, es momento de renovarse o de ponerle fin a esta etapa juntos? “El tarot puede ser un faro, una guía para entender lo que nos pasa en materia de amor y relaciones”, asegura Silvina Pengov, astróloga y creadora de www.eluniversoquenoves.com.

“La idea es entregarnos a fluir, sentir, habitarnos. Conectar con nuestro lado emocional e identificar cómo estamos. En esto la astrología y el tarot pueden ser elementos de gran ayuda”, asegura Pengov, que dicta cursos online para quienes estén interesados en conocer más de astrología y realiza consultas personales de manera virtual.

Aprovecha esta guía imperdible de los 12 signos del zodíaco, tanto si estás en pareja como si buscas a esa persona con quien compartir tu vida. Aquí el horóscopo, para cada uno de los signos:

ARIES

Carta: El sol.

Mensaje: “Si estás en pareja debes mostrarte tal como eres. Es momento de iluminar la pareja y mostrar cómo están parados los dos. Si están en sintonía, buenísimo. Hagan planes que tengan que ver con el disfrute, cosas que les diviertan a los dos. Si esto no sucede, tal vez es tiempo de tomar decisiones. Para los que están solos la carta dice que debes disfrutar de la soledad. Es un buen momento, tienes que sentir que disfrutas de la vida de este modo también. A brillar”.

TAURO

Carta: La Justicia.

Mensaje: “Para los que están en pareja esta carta marca que no estén tan fríos y distantes. Tal vez tuvieron una discusión y las cosas no quedaron bien. La justicia pide que aflojes, ve por el encuentro con el otro. Esta ‘guerra fría’ sin hablarse no te lleva a ningún lado. Para los que están solos no debes ser tan duro contigo mismo. No te culpes por estar solo ni por una relación anterior que no funcionó. Debes ser más justo contigo mismo”.

GÉMINIS

Carta: El Papa.

Mensaje: “Esta carta les propone a quienes estén en una relación que busquen algún taller, workshop que quieran aprender juntos. Compartir este tipo de actividades puede ayudar a unir aún más a la pareja. Si estás solos el Papa te invita a conectar más contigo mismo. Revisa tus creencias con respecto a la pareja”.

CÁNCER

Carta: El colgado.

Mensaje: “Debes tratar las cosas desde un nuevo lugar. Así podrás llegar a algún acuerdo. Si sientes que te estás sobrecargando en la pareja es momento de que puedas hablarlo y pedir ayuda. Todo se convierte en trabajo en equipo. Para los que están solos, es momento de introspección. Puede que no tengas ganas de conectar con nadie. Y no está mal”.

LEO

Carta: El mago.

Mensaje: “Si estás en pareja es buen momento de activar nuevos proyectos juntos. Está bueno planificar en pareja, puede ser algo laboral o de la relación. A poner manos a la obra. Si estás solo el Mago te invita a animarte a hablar con esa persona con la que quieres hablar pero no te animas. Es momento de activar y comenzar la charla”.

VIRGO

Carta: La sacerdotisa.

Mensaje: “Puede ser que la pareja esté un poco fría y distante. Es momento de que ves qué es lo que te sucede a ti, tal vez es una actitud que estás generando. Está bueno generar un espacio para cada uno y así poder volver a reencontrarse después. Si estás solo esta carta dice que debes concentrarte en tus estudios, podrías recurrir a alguna terapia alternativa que te ayude a reencontrarte contigo mismo”.

LIBRA

Carta: La torre.

Mensaje: “Debes hacer un cambio en la pareja, puede ser en la forma de vincularse. También puede aparecer algún planteo imprevisto. Así que prepárate para las cosas que te puedan pasar. Si estás solo la Torre puede hacer que flashees con alguien a quien en otro momento no le habrías dado una oportunidad”.

ESCORPIO

Carta: Los enamorados.

Mensaje: “Llegó el momento de negociar en la pareja. Debes ponerte en el lugar del otro, conversar, ver qué le pasa. Esta carta habla de la empatía. A negociar Escorpio, sin ponerse tan caprichoso. Si estás solo puede aparecer alguien nuevo en tu vida, que te presenten. Si tienes una cita pendiente, debes decir que sí”.

SAGITARIO

Carta: La emperatriz.

Mensaje: “Tiempo de disfrutar más de a dos, si estás en una relación debes hacer cosas que los diviertan. La relación se está haciendo monótona, sorprende a tu pareja, sé más creativo, prepara una salida sorpresa. Si estás solo debes trabajar más en el valor propio y la autoestima. Debes tratarte mejor a ti mismo”.

CAPRICORNIO

Carta: La estrella.

Mensaje: “Si estás en pareja, estás atravesando un muy buen momento. Debes hacer algo al aire libre, en donde sientas que puedes ser tú mismo. Todo es disfrute. Si estás solo debes mostrarte más tal cual eres. Eso hará que alguien se fije en ti. No tengas miedo de mostrarte”.

ACUARIO

Carta: El emperador.

Mensaje: “Si estás en pareja debes fijarte en dónde están parados. ¿Quieren lo mismo? ¿Están alineados con los proyectos? Debes sentar las bases sólidas de la pareja, por eso es importante plantearse eso para ver cómo siguen. Si estás solo puede aparecer una persona con intenciones serias. Si no trabaja en qué tipo de pareja quieres”.

PISCIS

Momento de cerrar un ciclo para los Piscis. Foto: Unsplash.

Carta: El mundo.

Mensaje: “Momento de cerrar un ciclo si estás en pareja. Esto no significa separarse, sí puede ser empezar algo nuevo juntos: mudarse, emprender un viaje. Si estás solo esta carta te dice que antes de comenzar una nueva relación debes cerrar la vieja. Todavía está dando vueltas esa persona que emocionalmente te tiene enganchado.