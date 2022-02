Horóscopo chino: cuáles son los signos más afortunados

Termina febrero, el primer mes del Tigre de Agua Yang. ¿Cuál es tu balance? ¿Pudiste cumplir los objetivos? Basada en una disciplina milenaria como es la metafísica china y el feng shui Rafaela Rubin, creadora de www.fengshuirafaela.com comparte con MDZ Femme las predicciones signo por signo.

Es importante aprender a fluir con la energía para afrontar lo que se viene y prepararse para lo que vendrá. Es importante planificar cada una de tus acciones con tiempo, teniendo información detallada con respecto a los días con mejor energía. Así podrás tomar mejores decisiones y obtener los resultados que esperas”, asegura Rafaela Rubin, que mes a mes realiza una Agenda de Energías y un Pack energético de pedidos, un combo imprescindible para conseguir lo que deseas atraer del universo.

Aquí, el horóscopo chino para cada uno de los signos:

Rata

Mensaje: “Si puedes mantener la tranquilidad todo va a estar bien y va a seguir mejorando. De otro modo te vas a ver afectado. Debes planear, marcarte metas que puedas alcanzarlas. Es importante que sepas cuáles son los objetivos y cuál es la estrategia que tienes. Debes activar para que sea positiva tu semana”.

Amor: “Si estás soltero y estás mal contigo mismo primero debes estar bien para conectar con alguien y tener una pareja. Si no estás bien, atención con esto. Si estás en una relación tampoco es momento para alterarse, ni entrar en conflictos”.

Trabajo: “En cuestiones laborales no debes preocuparte, no debes alterarte. Mantén la tranquilidad, que nada te afecte ni salga ni te haga salir de tu eje”.

Buey

Mensaje: “Tienes que trabajar más conscientemente en los cambios que quieres en tu vida para sentirte bien. Debes tener mayor optimismo, y esto va a ser que estés mucho mejor. Recuerda que todavía te queda cansancio del año Buey. Así que necesitas también programarte un buen descanso para poco a poco sentirte más revitalizado. Clave: enfócate en trabajar tu seguridad, tu valoración. Plantéate cómo deseas estar en tu vida”.

Amor: “Tienes que demostrar lo que te pasa, sé más expresivo. Eso le va a servir a la pareja y va a ser que estés mucho mejor. Si estás soltero, lo que hayas vivido te servirá como experiencia para tener la pareja que realmente deseas en tu vida”.

Trabajo: “Con respecto al trabajo, proyecto o negocios, tienes adquirir nuevos conocimientos ya que esto te da mucha ventaja y también de mayor seguridad en tus cualidades”.

Tigre

Mensaje: “La energía te habla de que no te limites y no estés tan duro en tus pensamientos y en tu posiciones. Esto hace que estés con tu energía muy dura. Que no te sientas liviano, para fluir más suave, para estar más calmo. Tienes que abrirte un poco, estar más relajado, dejar que las cosas fluyan. No intentes tomar control de todo ya que esto te contractura o no te deja descansar del todo bien. Clave: soltar el control, deja que fluya la energía y que las opciones que te presente la vida. Debes abrirte y evalúa qué cambios son necesarios en tu vida”.

Amor: “Si estás en pareja y las cosas no están bien, podrás transformar eso. Pero necesitas mejor energía positiva de tu parte para que las cosas estén bien. Debes aprender que las personas también disponen de hacer y ser como quieren. Clave esta semana no intentes controlar todo, que fluya la energía”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, proyecto y negocios si te proponen algo, no digas que no. Antes de aceptar evalúa propuestas porque hay grandes oportunidades”.

Conejo

Mensaje: “Necesitas mejorar tu actitud, ver las cosas con mayor optimismo y energía. Tienes que cambiar el entusiasmo, tener mejor ánimo es clave. Enfócate en todas las cosas positivas y de manera constructiva, que tienes un montón de cosas o situaciones que están ahí, por darse de manera positiva. Evita sentimientos negativos y todo irá bien”.

Amor: “Puede que no sientas que las cosas no sean del todo reales. Atención con engaños, con falsas promesas. La energía te habla de ir más despacio y a paso firme. Así podrás vibrar bien con tu energía. Esa es la clave para la energía de amor y de pareja esta semana”.

Trabajo: “No te olvides que esta semana la energía te apoya. No bajes los brazos. Las cosas se van a ir dando poco a poco. Tienes que trabajar con profesionalidad y ser práctico. Esto es clave para resolver. También para materializar estos proyectos”.

Dragón

Mensaje: “Quizás estás nervioso, ocultando cosas, debes liberarte. No ocultes ya que tienes grandes posibilidades de que las cosas salgan a la luz. Evita el estrés en tu vida y fluye más liviano. No guardes secretos o tengas cosas ocultas, ya que esto te puede traer problemas y mayor estrés a tu vida. Tienes que hacer foco en tus objetivos, en tus metas y concentrarte en lo que quieres que salga bien. No pierdas de vista tus objetivos para fluir positivamente con la energía”.

Amor: “Si estás en una relación debes plantearte si disminuyó la calidad o la manera en que en que te desenvolvías con tu pareja, tienes que volver al punto en que estaban bien. Si estás soltero y quizás sientes que no llega esa pareja que deseas es porque todavía no estás preparado para esa relación. Primero debes aprender a disfrutar y a resolver temas o situaciones que tengas pendientes”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, negocio o proyectos atención que pueden haber retrasos si no prestas atención a los tiempos. Debes enfocarte en entregar y en terminar asuntos pendientes, que tu trabajo esté al día”.

Serpiente

Mensaje: “No guardes rencor ni angustia, ni tristezas suéltalas. Puede que al interactuar con otras personas no te sentiste a gusto, no te agradó. Debes expresar realmente lo que sentiste o lo que te pasó. No guardes estas angustias, enojos o rencores. Por otro lado debes activarte porque hay un montón de cosas para trabajar, para ajustar y para estar bien. Pero claro, esta semana también debes aprender a disfrutar y a sonreír un poco más”.

Amor: “Si estás soltero puedes conocer a alguna persona si es de tu agrado estar con alguien. Muy positiva la energía de amor, de disfrute”.

Trabajo: “En cuestiones de trabajo, proyecto o negocios haz un balance de lo que está bien y de lo que está mal y podrás ajustar lo que no está no está correcto”.

Caballo

Mensaje: “Debes mantener la calma, tener mayor alegría y no enojarte porque los otros no, no se comportan bien, no actúan bien o son personas que están malhumoradas y te pueden poner mal. La clave es: no importa cómo se comporta el otro, tú debes tener una actitud positiva y amorosa y vas a fluir positivamente . Tienes grandes posibilidades de que sea una gran semana si logras manejar tu enojo y la manera en que te comunicas”.

Amor: “Acá la energía te dice ‘haz sin medir y no esperes nada a cambio’. Así vas a lograr tener equilibrio en tu relación y estar más feliz. Para tener felicidad en la pareja debes tener en cuenta el equilibrio, no esperes nada a cambio”.

Trabajo: “Evita los enojos y las discusiones y presta atención a la hora de comunicar. Trata de hacerlo de una manera suave y dulce. Sino vas a generar rispideces en tu entorno laboral”.

Cabra

Mensaje: “Debes disfrutar, estar más alegre. Pero también cuidar tu energía, así que atención sobre todo finalizando la semana no malgastes tu energía ya que vas a quedar empantanado, sin ganas de de hacer muchas cosas. La energía te dice que empieces a disfrutar, a reír. Pero vas a tener que cuidar tu energía. Si sabes cuidarla, vas a tener una gran semana”.

Amor: “Es importante que tengas más confianza y seguridad en tí mismo, en tu cuerpo para tener mayor plenitud. Si estás soltero tienes grandes oportunidades también de disfrutar y de tener alguna relación de pareja”.

Trabajo: “ Debes divertirte, no tomar todo de manera seria, para que no se te haga tan denso y pesado. Recuerda que hay buenas energías que están ya en tu vida. Tienes que trabajar en tus capacidades, en tus actitudes que quizás no reconoces”.

Mono

Mensaje: “Debes tomar la decisión de qué te hace bien y que te hace mal. Una vez que decidiste toma la acción y elige cosas que te hagan bien, que te mejoren. Toma hábitos saludables, si necesitas activarte en tu parte física, hacer más actividad física, bueno debes empezar a hacerlo. La energía también te está pidiendo hace rato que mejores tu salud, tu bienestar. Debes trabajar en donde estés necesitando mejorar, también tu alimentación. En esta semana muchas cosas van a estar positivas. Así que a conocer gente nueva, experimentar mejores resultados ayudando a otras personas que están necesitando de tu guía”.

Amor: “Siente amor en tu vida y eso va a ser que te sientas más feliz. Hará que estés mejor contigo mismo, tengas mejor energía, que no te sientas tan pesado, con tantos compromisos o cosas que afrontar”.

Trabajo: “Puede que la gente de tu equipo laboral esté necesitando ayuda. Tal vez no eres claro en cómo deben llevar el trabajo a cabo. Es importante si puedes brindar tu ayuda, tu conocimiento para que mejore el desempeño en tu en tu equipo o en tu proyecto. Sería clave para que las cosas fluyan más fácil y más positivo”.

Gallo

Mensaje: “No caigas en discusiones y en enojos ya que esto va a ser que tu energía baje y también te ganes enemigos. Esto no le hace bien a tu salud mental ni física. Aprende a resguardar tu energía. No te sientas solo. La clave: no te olvides de la confianza y también trabajar en tu fortaleza para tener una semana positiva”.

Amor: “No entres en conflicto, ni en discusión ya que eso no te va a llevar a ninguna parte. Malgastarás tu energía, así que es clave enfocarte en resolver temas de pareja. Si estás soltero puede que no sepas qué quieres todavía, así que primero debes trabajar en la claridad mental para atraer una pareja, si es que así lo deseas”.

Trabajo: “Es importantísimo Gallo que trabajes en creer en lo que estas haciendo, en tus proyectos. Con toda esa confianza vas a poder resolver cualquier situación que se te presente”.

Perro

Mensaje: “No pierdas tiempo en disgustos, enojos o peleas, esto va a ser que te baje el ánimo y pierdas entusiasmo. Esta semana estará arriba bien arriba tu energía. Para ser una semana productiva es importante mantener la alegría, el entusiasmo y sobre todo ser positivo. Enfócate en tus metas y en tu objetivo, será una semana altamente productiva en todo lo que hagas”.

Amor: “Prioriza más tu círculo íntimo antes de intentar contactar con gente nueva. Si estás conociendo a alguien por ejemplo, evita desaparecer y no contestar los mensajes. Esto te puede traer algún que otro inconveniente, o que la otra persona interprete que no tengas tanto interés como realmente tienes”. Trabajo: “Presta atención a no perder el tiempo en pequeñeces, enojos o peleas con personas que no están queriendo lucirse ni brillar. Seguí tu camino y muestra todo lo que tienes”.

Cerdo

Mensaje: “Es importante trabajar en tus sentimientos y emociones. Quizás te muestras como una persona fuerte que puede con todo lo que se presenta, pero la energía te dice exterioriza más lo que te pasa. Eso va a hacer que te sientas más liviano, con mayor felicidad y tranquilidad en tu vida. Es una semana para enfocarse, brillar y tener éxito”.

Amor: “Verás que van a llegar mejores energías y van a mejorar el modo en que vienes vivenciando el área de amor. Si estás en pareja: atención con los enojos que te pueden traer un revés, tómate las cosas con mayor tranquilidad. Poco a poco la energía va a mejorar para ti en temas de amor”.

Trabajo: “En temas de trabajo, proyecto, negocios es importante enfocarte y tener confianza en ti mismo, en esa fuerza interna e inteligencia. Vas a brillar, así que es importante no claudicar y enfocarte en estas metas y objetivos que te trazaste”.